Мошенники научились воровать деньги россиян с помощью NFC
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксирована новая схема кражи денег с использованием NFC и поддельных банковских приложений. Об этом пишет «Российская газета».
Мошенники звонят жертве и под предлогом, например, обновления или перевыпуска карты убеждают установить банковское приложение, название и логотип которого имитирует известные банки. Увидев знакомый бренд, человек теряет бдительность.
После установки приложение запрашивает приложить банковскую карту к задней панели телефона для считывания данных и ввода кода. В этот момент мошенник, находящийся у банкомата, снимает наличные.
Приложение, установленное жертвой, создает виртуальный образ банковской карты, позволяющий снимать деньги в банкомате с использованием NFC.
В марте МВД России выявило мошенников, которые действовали на территории Татарстана, Башкортостана и Краснодарского края. Фигуранты разработали специализированное программное обеспечение, которое в автоматическом режиме с использованием технологий ИИ заполняло электронные опросные листы покупателей одной торговой сети.
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