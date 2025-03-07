Мошенники научились воровать деньги россиян с помощью NFC

Фото: Мария Зверева

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксирована новая схема кражи денег с использованием NFC и поддельных банковских приложений. Об этом пишет «Российская газета».

Мошенники звонят жертве и под предлогом, например, обновления или перевыпуска карты убеждают установить банковское приложение, название и логотип которого имитирует известные банки. Увидев знакомый бренд, человек теряет бдительность.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После установки приложение запрашивает приложить банковскую карту к задней панели телефона для считывания данных и ввода кода. В этот момент мошенник, находящийся у банкомата, снимает наличные.

Приложение, установленное жертвой, создает виртуальный образ банковской карты, позволяющий снимать деньги в банкомате с использованием NFC.

В марте МВД России выявило мошенников, которые действовали на территории Татарстана, Башкортостана и Краснодарского края. Фигуранты разработали специализированное программное обеспечение, которое в автоматическом режиме с использованием технологий ИИ заполняло электронные опросные листы покупателей одной торговой сети.

Рената Валеева