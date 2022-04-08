День в истории: день памяти Лихачева, рождение российской анимации, первая пожарная лестница

Чем примечательна дата 8 апреля?

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 8 апреля, мы празднуем День российской анимации. В этот день была запатентована первая пожарная лестница, российский исторический триколор был заменен красным флагом, состоялся первый Всемирный конгресс цыган, РТ утвердила инструкцию о порядке введения ОМС, делегация Татарстана прибыла в столицу Малайзии, в Казани завершился первый Международный конкурс молодых артистов балета, Ильшата Гафурова назначили ректором КФУ. Родились индийский принц Сиддхартха Гаутама, поэт Владимир Раевский, полководец Тамерлан. Умерли физик Петр Капица, вице-президент РТ Василий Лихачев, киноактриса Надежда Румянцева, испанский художник Пабло Пикассо, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

День памяти Лихачева, делегация Татарстана в Малайзии

8 апреля 1996 года правительство Татарстана утвердило инструкцию о порядке введения полиса обязательного медицинского страхования, документа, удостоверяющего право застрахованного лица на получение бесплатной медицинской помощи. В 2022 году, как указывает Минздрав РФ, в программе ОМС появилось новое направление — медицинская реабилитация, в частности, для пациентов с болезнями системы кровообращения и перенесших коронавирусную инфекцию.

Фото: Михаил Козловский

8 апреля 1997 года делегация Татарстана во главе с Минтимером Шаймиевым, первым президентом Татарстана, прибыла в Малайзию с официальным визитом. СССР с азиатским партнером к тому времени дружил с 1967 года. Ту встречу Шаймиев обсуждал позже, в 2010-м, когда в Татарстан прилетел уже бывший премьер-министр Малайзии доктор Махатхир Мохамад. Например, то, как инвестиционная холдинговая компания «Петра Хира» приобрела контрольный пакет акций «Нижнекамскнефтехима». Нынешний глава республики Рустам Минниханов впервые посетил Куала-Лумпур в январе 2013 года.

8 апреля 2019 года умер Василий Лихачев, один из ключевых политиков 90-х: участвовал в разработке Декларации о государственном суверенитете РТ, Конституции республики, Закона о Комитете конституционного надзора. Выпускник юридического факультета КГУ, он начинал карьеру заведующим государственно-правового отдела Татарского обкома КПСС, в лихие годы был вице-президентом Татарстана, после стал постоянным представителем России при Европейском сообществе, а в 2010—2011 годах был заместителем министра юстиции России. До 2016 года работал депутатом Госдумы. Лихачев умер в возрасте 67 лет после продолжительной болезни, спустя полгода после добровольной отставки с поста члена Центризбиркома РФ.

8 апреля 2001 года в Казани завершился первый Международный конкурс молодых артистов балета, организованный под патронажем ЮНЕСКО. В Татарстан приехало 70 танцовщиков из России, Австрии, Китая, Кореи, Македонии, Словакии, Чехии, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Молдавии, Украины. Первую премию выиграла солистка Санкт-Петербургского театра оперы и балета им. Мусоргского Елена Шешина, а первую мужскую — Вь Кью Джанг, солист Национального балета Южной Кореи. Общий призовой фонд конкурса составлял 50 тысяч долларов.

Фото: Максим Платонов

8 апреля 2010 года мэр Елабуги Ильшат Гафуров был назначен ректором Казанского (Приволжского) федерального университета. Об этом стало известно на заседании по вопросам модернизации системы высшего образования в Новосибирске. К тому времени выпускник физфака побывал директором и председателем правления региональной межхозяйственной ассоциации «Зилант», депутатом Госсовета РТ, участвуя в разработке закона «О свободной экономической зоне «Алабуга». В декабре 2021 года Ильшата Гафурова задержали и предъявили обвинение в убийстве по найму.

День российской анимации и российского триколора

8 апреля 1912 года состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма «Прекрасная Люканида». Сам мультфильм был без звука, зато публика впервые увидела объемную мультипликационную картину. На съемках картины про несчастную любовь из жизни насекомых биолог Владислав Старевич использовал препарированных «актеров». Теперь 8 апреля мы отмечаем День российской анимации

Фото wikipedia.org

8 апреля 1918 года российский исторический триколор был заменен красным флагом. Во время Февральской революции 1917 года в России широко использовался красный флаг. 25 апреля 1917 года юридическое совещание решило оставить привычные три цвета, 8 апреля 1918 года этот флаг был заменен красным по предложению председателя ВЦИК Якова Свердлова. Флаг в разное время украшали золотые буквы «РСФСР», серп и молот с пятиконечной звездой и синей полосой. 73 года спустя, 22 августа 1991 года, вернули триколор.



Первая пожарная лестница, Всемирный конгресс цыган



8 апреля 1766 года в США запатентовали пожарную лестницу. Ее необходимость возникла с постройкой первых многоэтажных зданий, поэтому длина изобретения составляла 10 метров. Через 11 лет ее усовершенствовали российские инженеры, доведя размер до двадцати метров. Российская академия наук наградила тогда кузнечного мастера Петра Дальгрена медалью. А рекордная высота данного изобретения имела 112 метров — в финской компании.

Пожарные, начало XX века. Фото fireman.club

8 апреля 1971 года вблизи Лондона состоялся первый Всемирный конгресс цыган: рома признали себя единой нетерриториальной нацией и утвердили принятие национальных символов. Конгресс объединяет цыганские общественные организации 42 стран мира. В качестве герба цыгане используют такие символы, как колесо кибитки, подкову, колоду карт. В этот день принято вспоминать цыган, которые пострадали от геноцида, и обсуждать проблемы и вопросы этнического меньшинства. У некоторых цыган есть обычай: вечером, в определенное время, проносить по улице зажженную свечу.