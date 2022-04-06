Наши в Австралии: призывы отказаться от водки и русских классиков и споры в соцсетях

Мировое сообщество по-разному воспринимает события на Украине, в разных странах сообщают о случаях русофобии. «Реальное время» пообщалось с бывшими соотечественниками за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к россиянам за последние недели. Сегодня на вопросы ответил бывший москвич Юрий Седлов, который уже два десятка лет живет в Австралии.



«Население не очень интересуется тем, что происходит в мире»

Юрий Седлов практически сразу после окончания Ульяновского технического университета перебрался жить в Австралию. В Сиднее он живет уже более двадцати лет. Здесь он женился, растит детей.

Большинство жителей Австралии, рассказывает Юрий, как и он, иммигранты. Сюда, как и в Америку, люди едут со всех концов света — в поисках спокойной жизни, удивительной природы, хорошего заработка. Среди всего населения этого континента Земли более четверти — это приезжие из других стран.

— Поэтому в основной своей массе население страны не очень интересуется политикой и всем, что происходит в мире. Здесь, можно сказать, отдельный мир, складывается впечатление, что Австралия — вообще отдельная планета. И толерантность здесь на высшем уровне, по крайней мере в моем окружении. Общаясь с другими соотечественниками, а их немало, я не слышал жалоб, чтобы по отношению к ним проявили негатив, агрессию, что-то сказали неприятное про национальность. Такого не было никогда, и сейчас тоже нет, — уверяет Юрий.

«Яростные публикации переселенцев из Украины»

Единственное, что можно отнести к русофобским выпадам, рассказал Юрий, это споры в соцсетях русскоязычных жителей Австралии с украинцами:

— Яростные публикации переселенцев из Украины в русскоязычных группах в Facebook*, которые к тому же репостят уже давно развенчанные фейки, высказывают свои ненавистнические взгляды в отношении руководства России. Честно говоря, как все это началось, стараюсь вообще не заходить в эти группы, не разочаровываться в людях.

В австралийских СМИ, делится бывший россиянин, в основном пишут о том, что Россия якобы решила восстановить свою территорию времен Союза. О том, что с 2014 года продолжался конфликт между Украиной и жителями Донбасса, нет ни слова.

— Поэтому многим тут и не то что непонятен, а даже неизвестен смысл российской спецоперации. Еще довольно забавны призывы журналистов или политиков, например, отказаться от водки, потому что она как символ России, или перестать читать русских классиков. Вероятно, это все просто делается под копирку Запада.

По прогнозу Резервного банка Австралии, инфляция в этом году в стране может подняться с нынешних 3,5% до 5% и выше. Фото bitnovosti.com

«Дорожает топливо, а с ним и другие товары»

Даже несмотря на то, что Австралия дальше всех от больших материков, ее экономика также интегрирована в мировую, поэтому антироссийские санкции все же оказывают влияние и на жизнь австралийцев, говорит Седлов. Как следствие, растут цены — и на продовольствие, и на топливо.

— Как я читал в местных изданиях, говорят о том, что стоимость бензина достигла самого высокого уровня с 2014 года. Теперь за литр приходится платить около 1,9 австралийского доллара, раньше было на 70 центов ниже. Для некоторых это довольно ощутимое подорожание. Ну и как всегда, раз дорожает топливо, то вместе с ним и другие товары, не только продукты, — сообщил Юрий.

По прогнозу Резервного банка Австралии, инфляция в этом году в стране может подняться с нынешних 3,5% до 5% и выше. Как пишет портал «Российского совета по международным делам», с 25 апреля Австралия намерена отменить статус наибольшего благоприятствования в торговле в отношении России и ввести тариф в 35% на все ввозимые из нашей страны товары и продукцию. За прошлый год объем российского экспорта в это государство составил более 236 млн долларов. Чаще всего на этот материк из России завозили древесину и целлюлозно-бумажные изделия — около 34%, продукцию химпрома — почти 33%, металлы и изделия из них — примерно 13%.

Также одной из санкций в отношении России со стороны Австралии стал запрет на экспорт в нашу страну бокситов и глинозема. Они являются одними из основных компонентов в производстве алюминия. Объем этого ввозимого сырья из Австралии составляет почти 20%.

*Facebook — заблокированная на территории нашей страны сеть, которая принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией в России.