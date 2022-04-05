В Узбекистан за «пластиком»: будут ли популярны «карточные туры» для россиян?

Вместо укола «Пфайзером» основная достопримечательность — иностранная «Виза»

Фото: Максим Платонов

Экономика впечатлений создает новые форматы в условиях санкций. Новый креативный ход туроператоров — вслед за вакцинными турами предложили «карточные». В условиях, когда за рубежом не работают карты Visa и Mastercard, туристам предлагается съездить за кордон и оформить их с помощью загранпаспорта. А заодно и мир посмотреть, причем те страны, которые обычно не входят в топ туристических. Подробности — в материале «Реального времени».

Чемодан-вокзал-кредит-кард

Оказавшиеся за рубежом соотечественники сейчас ломают голову, как расплачиваться за жилье, питание, перелеты. Также в пролете люди, оплачивавшие подписки на многие сервисы, от облачных хранилищ до музыкальных платформ. Visa и Mastercard ушли из России, выпущенными здесь их картами можно расплатиться только в пределах нашей страны. В некоторых государствах работают карты «Мир» и Union Pay (несколько банков, у которых есть эта китайская система, сходу взвинтили стоимость услуг), однако возможности компаний по их выпуску ограничены.

Наличку с собой могут вывезти только те, кто успел купить ее до запрета на приобретение валюты до сентября 2022 года. Кто-то изучает работу обменников криптовалюты или сетей вроде «Золотой Короны». Конечно, есть рынок черной валюты, и курьеры готовы перевезти деньги через границу, а в даркнете предлагают услуги по оформлению карты на иностранца, пользоваться которой будет россиянин. Но все эти способы оставим за пределами статьи.

Мы расскажем о том, какое решение проблемы придумали туроператоры. Они начали продавать поездки в Узбекистан. В этой стране путешественник оформляет обязательную регистрацию по месту пребывания и пишет заявление на оформление карты. В программе — трансфер, проживание, экскурсии. А также услуги представителя от фирмы при посещении банка, предварительная подготовка документов, курьерская служба и медицинская страховка.

В Узбекистане карты можно получить в банках «Капитал банк», «НБУ», «Асака банк» или «Ипак Йули Банк». Фото uzreport.news

Стоимость услуги — от 23 тысяч рублей. Дополнительно — билеты на самолет, их предлагается купить самостоятельно или положиться на компанию. В Узбекистане карты можно получить в банках «Капитал банк», «НБУ», «Асака банк» или «Ипак Йули Банк». Пополняют их либо сразу, либо из России через систему «Золотая Корона». Либо через SWIFT-платежи — но из других стран. При этом сейчас в Узбекистан можно ввозить любое количество валют без ограничений, но сумма свыше 6 тысяч долларов США или ее эквивалент подлежит декларированию. В проекте — пополнение средств на карте через Сбербанк-онлайн. Срок действия — три года.

Работают такие карты везде, кроме страны путешественника, то есть России. Кроме Узбекистана аналогичные «карточные» туры готовятся в Армению, Киргизию, Казахстан, а также, возможно, в Турцию. Впрочем, в каждой стране свои условия открытия счета.



При этом в Сети уже появилась услуга, когда оформляют виртуальную карту и ехать никуда не надо. Например, такую изготавливают в Казахстане. Стоимость услуги 15 тысяч рублей. Платить виртуальной картой можно в интернете, либо с помощью технологии электронного кошелька. Также можно заказать реальный пластик с доставкой в Россию.

Идентификация проходит через мобильное приложение, также в услугу вписан видео-звонок с сотрудником банка. Гостю потребуется оформить ИИН — индивидуальный идентификационный номер. Банки-участники программы — Altyn Bank, Fortebank, First Heartland Jysan Bank. Пополнять такие карты, утверждают организаторы, можно переводом от близких родственников.



«Сейчас можно креативить на всем»

В середине января Министерство здравоохранения Турции сообщило, что вакцины Pfizer и Sinovac теперь могут сделать себе в Турции и российские туристы, не проживающие и не имеющие вид на жительство в этой стране. Таким образом Турция присоединилась к числу стран, в которые можно поехать в «вакцинный тур». При этом уже тогда эксперты отмечали, что продукт этот не массовый. Насколько «пластиковый тур» будет популярнее?

— Я об этом не слышал. Вероятно, что в мессенджерах и пишут об этом, — говорит глава Ассоциации туристических агентств Татарстана Рамиль Мифтахов. — Что касается вакцинных туров, то они никуда не делись. Европа закрыта, но есть Армения, Турция. Прямых вылетов нет, но есть кривые. Все это, конечно, влияет на спрос, и запрос на такие услуги становится еще больше нишевым.

— У нас такой бизнес, что можно креативить на всем, — шутит руководитель туристической компании «Трэвэл-Эндвок» Юлия Таланова. — Такой формат — это индивидуальный туризм, когда туристы сами обращаются в фирмы. То есть устроить это можно, но массово заработать — нет. Такие поездки будут совмещаться с посещением достопримечательностей. Узбекистан, я знаю, пользуется популярностью, Казахстан — пока нет, хотя там есть, что посмотреть — как человек, съездивший туда, могу это уверенно сказать.

— Я думаю, это рассчитано на людей, у которых много денег, и им явно не хватает тех 10 000 долларов, которые можно вывезти, — считает генеральный директор компании Companion SP Сергей Пасечник, — Люди, которые, к примеру, едут в шоппинг-туры в Милан. А остальные, у кого максимум 2000, в такие туры не поедут.

Отметим, что среди организаторов подобных туров явно могут появиться мошенники — ведь дело идет о работе с конфиденциальными данными, правила банков меняются еженедельно. Так что туристу, решившемуся на подобную поездку, нужно быть максимально осторожным.