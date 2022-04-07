Наши в Лондоне: «украинские фейки», антироссийская кампания в СМИ и топливный кризис

На фоне событий на Украине во многих странах начали сообщать об участившихся случаях дискриминации россиян. «Реальное время» пообщалось с татарстанцами за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним и другим «русским» за последние недели. Сегодня на вопросы издания ответил выходец из республики Александр Батинов, который сейчас проживает в Лондоне.



«Здесь всюду очень много лживой информации»

Бывший житель Нижнекамска Александр Батинов уже четверть века живет в Великобритании, работает на одном из производственных комплексов в Лондоне. По словам экс-татарстанца, о случаях притеснений соотечественников, проживающих на берегах туманного Альбиона, он чаще узнает из прессы, «сам же лично не сталкивался».

— В первый день, когда началась спецоперация, меня спросили: почему Путин напал (начал спецоперацию, — прим.ред.) на Украину — это нехорошо, он агрессор. Я попытался все им объяснить, причинно-следственные связи. Вроде бы поняли, потому что больше ко мне с этим вопросом никто не подходил. Отношение коллег, знакомых англичан не менялось — они доброжелательны.

«Британские СМИ освещают события на Украине только с одной стороны, — делится бывший россиянин, — только с негативной, конечно же, против России, и, напротив, поддерживая действия Украины. Простые люди здесь вообще не знают всей правды, что происходит, потому что информация отовсюду подается всегда однобоко — что Россия агрессор, убивает невинных. Здесь всюду, что в печатных изданиях, что на ТВ, что в интернете, очень много лживой информации, за чистую монету принимаются все украинские фейки».

75% британцев уверены в дальнейшем падении экономики страны



Множество санкций, которые правительство Британии ввело в отношении России, обернулось и против населения Англии. Как рассказывает Александр, «стоимость энергоносителей, топлива на заправках постоянно растет, а вместе с ними и цены в магазинах».

— Дефицита значимых продуктов пока не вижу, но вот некоторые фрукты и ягоды, например малина, вишня, виноград, которые поступали из Испании или Алжира, исчезли с прилавков. Видимо, поставки прекратились из-за забастовок, которые проходят в Испании (из-за подорожания топлива испанские дальнобойщики объявили забастовки, — прим. ред.), — предположил Александр.

Как заявил на днях глава Банка Англии Эндрю Бейли, Британию может накрыть топливный кризис и резкий рост стоимости жизни из-за санкций против России. По его оценке, «шок от цен на энергоносители в этом году будет сильнее, чем в 1970-х».

Уровень доверия британцев к экономике страны упал до самого низкого значения с октября 2020 года. По данным соцопроса, всего 10% потребителей в Соединенном Королевстве считают, что экономическое положение может улучшиться в течение года, тем временем 75% населения уверены, что ситуация будет только ухудшаться.

«При попустительстве британских властей»

Российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил о нескольких случаях дискриминации в отношении россиян в Великобритании. По его словам, «они есть действительно в школах, в институтах», хотя и не носят массовый характер. И все же на сайте российского дипломатического представительства опубликовали заявление, в котором говорится:

«В связи с развернутой британскими СМИ беспрецедентной антироссийской кампанией, вызванной событиями на Украине, в консульский отдел стали поступать многочисленные обращения российских граждан и русскоязычных соотечественников о проявлениях дискриминации и хулиганских выходках. Это относится как к совершеннолетним гражданам, работающим, проживающим, обучающимся в Великобритании, так и к несовершеннолетним детям в британских школах. Не исключаем также провокации и агрессивные действия в отношении русскоязычных граждан, особенно в районах британских городов, где расположены российские учреждения или русскоязычные организации. К сожалению, все это происходит при попустительстве британских властей».