15 авто, 2 тысячи мобильных и табак: за что посадили казанского хранителя конфиската и вещдоков

Как МТУ Росимущества в Татарстане и Ульяновской области доверило изъятое на 21 млн рублей и лишилось четверти этой суммы

Фото: Ринат Назметдинов

На перевоспитание в колонию общего режима отправлен бывший директор и владелец казанской компании «Трастбизнестейдинг» Николай Константинов. Судами двух инстанций установлено — в результате его действий по присвоению и растрате МТУ Росимущества в Татарстане и Ульяновской области лишилось 95 тысяч единиц товаров и техники, изъятых в рамках судебных решений. Ущерб составил 5,5 млн рублей, с учетом того, что в ходе следствия экс-жена растратчика выдала три присвоенных им иномарки и снегоход. Как выяснило «Реальное время», в числе «пропавшего» оказалось немало орудий преступления.

Верховный суд РТ смягчил приговор растратчику



«Признать виновным, взять под стражу в зале суда», — такой приговор по делу казанского бизнесмена Николая Константинова вынес еще в 2021-м Московский райсуд Казани. Его приговорили к 4 годам колонии общего режима. До апелляции материалы шли более полугода. В Верховном суде РТ осужденный просил о смягчении наказания. Такую же позицию заняла и прокуратура, хотя ее представитель в прениях райсуда предлагал посадку на 6 лет.

По итогам разбора доводов Верховный суд РТ сократил реальный срок виновного в присвоении государственного имущества до 3 лет и 6 месяцев.

Согласно приговору, Константинов являлся единственным владельцем и директором компании «Трастбизнестейдинг», которая специализировалась на розничной торговле вне магазинов, палаток и рынков. Именно этой фирме МТУ Росимущества в Татарстане и Ульяновской области доверило выполнение семи госконтрактов на 20,9 млн рублей в 2016—2018 годах. По условиям договоров поставщик брался обеспечить прием и хранение обращенного в собственность государства и иного изъятого имущества, а также вещественных доказательств.

Константинова приговорили к 4 годам колонии общего режима. Фото: Максим Платонов

Всего Константинов и его команда получили на хранение 111,4 тысячи единиц арестованного и конфискованного имущества — станки, запчасти, одежду, обувь, оргтехнику и прочее. Хранились эти богатства на арендованных площадях в Казани, Набережных Челнах и Ульяновске.

После расторжения договора в феврале 2018-го «Трастбизнестрейтинг» (далее — ТБТ) добровольно передал новому хранителю всего 202 единицы хранения. Требование о передаче имущества еще на 29 млн рублей, согласно приговору суда, Константинов проигнорировал.

В марте 2019-го Арбитражный суд РТ по иску МТУ Росимущества обязал директора вернуть «недостачу» в месячный срок. В сентябре — октябре 2019-го сотрудники МТУ Росимущества в Челнах и Ульяновске нашли большую часть самого дорогого конфиската — изъятые 15,6 тысячи единиц оценили в 23 млн рублей с лишним. Остальное так и не нашлось, поэтому на Константинова возбудили уголовное дело.

На «пропавшем» Nissan Sentra Константинов засветился 22 декабря 2019-го в качестве правонарушителя. Фото: ironhorse.ru

В числе похищенного — резиновые лодки, кастеты и самогонный аппарат

«Реальное время» изучило перечень того, что пропало со складов и стоянок в результате исполнения госконтракта компанией осужденного. Часть должна была пойти на утилизацию, часть — на реализацию с торгов.

Так, в Росимуществе не досчитались 17 единиц транспорта: восьми отечественных легковушек, грузовика КАМАЗ, шести иномарок, включая Mercedes-Benz, а также импортного снегохода и отечественного мотоцикла «Иж-Планета». Причем на «пропавшем» Nissan Sentra Константинов засветился 22 декабря 2019-го в качестве правонарушителя — на него составили протокол за непредоставление преимущества пешеходу. Но это выяснилось уже в ходе следствия.

Только в рамках уголовного дела семья обвиняемого выдала уведенный у государства снегоход BOM-bardier SKI-DOO, тот самый Nissan Sentra (2014 года выпуска), а также Nissan Teana (2008 г.) и Mazda 6 (2013 г.). Именно это обстоятельство уже в апелляции сторона обвинения и осужденный трактовали как добровольное возмещение части ущерба — то есть смягчающее обстоятельство. Верховный суд РТ с этим согласился.

Впрочем, даже за вычетом оценочной стоимости возвращенных машин ущерб от действий хранителя-растратчика оценили в 5,5 млн рублей.

В числе пропавшего оказалось немало орудий совершения преступлений, изъятых у браконьеров, драчунов, организаторов азартных игр и так далее.

Так МТУ Росимущества в Татарстане и Ульяновской области не возвращены 217 сетей для ловли рыбы, 10 лодок, а еще моторы и снежные буры.

МТУ Росимущества в Татарстане и Ульяновской области не возвращены 217 сетей для ловли рыбы, 10 лодок, а еще моторы и снежные буры. Фото: 21.by

«Испарились» со складов 40 кастетов, 6 телескопических дубинок и с десяток охотничьих ножей и столько же конфискованных у наркосбытчиков электронных весов. Хуже всего если этот арсенал вернулся на вооружение к преступникам, но эту цепочку силовики не отследили. Неизвестно также, где искать нового владельца попавшего под конфискацию самогонного аппарата и четырех знаков на автомобиль «За рулем — инвалид».

Не вернулись с ответственного хранения пять игровых автоматов, шесть колод карт и почти две тысячи мобильных телефонов, 30 ноутбуков, планшетов и системных блоков. А еще — больше 10 тысяч тонн лома черных и цветных металлов и 3 тысячи готовых к установке дверных ручек.

«Сделали ноги» 143 пары кроссовок с логотипами всемирно известных брендов, а еще сотни экземпляров одежды для детей и взрослых. Арест не пережили 19 мячей и четыре сумки с символикой ЧМ-2018, рюкзак и летние вещи с запрещенным рисунком конопли. Кто-то скурил и тысячи пачек сигарет и упаковок табака для кальянов.

В суде обвиняемый Константинов настаивал на том, что исполнение всех контрактов было надлежащим, однако после расторжения последнего у компании просто не было возможности обеспечить дальнейшее хранение, а его обращения в Росимущество с просьбой, забрать доверенное, игнорировались. Суд счел данную версию не вполне достоверной.

Приговор вступил в силу.