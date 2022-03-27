«Ну где же вы были все это время?»: ДУМ РФ представило книгу о темниковских татарах

Спустя год с лишним после презентации книги «Тени Касимовского ханства», о предках служилых татар Рязанской области, Марат Сафаров и Ренат Абянов представили в Национальной библиотеке Татарстана следующее издание — о темниковских татарах, живущих в Мордовии, — «Темников: крепость империй». Подробнее — в материале «Реального времени».

Край мурз

Марат Сафаров — кандидат педагогических наук, много пишущий об истории мусульманской общины Москвы и истории религии в СССР, с 2015 года работает на радио «Вести ФМ» в программах «Культурное путешествие» и «Нацвопрос». Ренат Абянов — руководитель культурного департамента ДУМ РФ. «Темников. Крепость империй» — роскошный фолиант, результат проекта этого департамента.

Помимо книги, можно почитать материалы группы во «ВКонтакте», которая была запущена в апреле 2021 года, где авторы предлагали «поделиться семейными историями, фотографиями, сюжетами по истории западной Мордовии, темниковских татар и других народов края». Любопытно, что опубликованные там материалы связаны не только со зданиями, историями и людьми, живущими в этой части страны, но и уехавшими. К примеру, это купцы Казаковы, чьи корни приводят к мурзам Баюшевым, выходцам из Темникова начала XVII века. Или Михаил Девятаев, о котором недавно вышел фильм. В этом районе был похоронен адмирал Федор Ушаков. А среди самых известных мордовских татар — поэт Хади Такташ (село Сыркыды) и писатель Абдурахман Абсалямов (село Старое Аллагулово, оно же Искиль).

Фото vk.com/temnikovfortress

А, к примеру, Любовь Кулунчакова из семьи крещеных мурз Кулунчаковых — мать Александра Куприна.

Также отсюда Еникеевы (писатель Амирхан Еники), Мамлеевы, Урусовы, Дашкины, Трегуловы, Хозины, Акчурины, Дивеевы (которым принадлежало село со знаменитым монастырем).

Интересно, вспоминают авторы, что в Сыркыды на одной улице все «цокают», а на другой — «щокают».

Предыдущую книгу, «Тени Касимовского ханства», тоже в формате фотоальбома, но с воспоминаниями жителей татарских деревень Рязанской области, также презентовали в Национальной библиотеке. Опять был длинный спич заместителя премьер-министра Татарстана Василя Шайхразиева, который, как председатель Национального совета Всемирного конгресса татар, предложил 1 июля, когда начнется XII Всероссийский сельский Сабантуй, представить книгу и там, раздать ее 500 гостям. К слову, в этот день мероприятия будут проходить в селе Лямбирь, а 2-го — в селе Аксеново.

Впрочем, купить книгу тоже можно — ее выпустило издательство «Читай». Книгу уже презентовали в Саранске, Пензе, Саратове, самом Темникове. Впрочем, это уже другое поселение. Темников, о котором идет речь, — татарский город Тумен, на месте которого теперь стоит село Старый Город.

Улуг-Мухаммад от Ленара Нуриева

Помни о чыкмыше

Презентация растянулась почти на три часа: приветственные речи, один из фильмов, снятых в поездках, подробный рассказ об исследовании, слова благодарности. В том числе и в адрес присутствовавшего художника-аниматора, бывшего работника «Татармультфильма» Ленара Нуриева. Он автор картин, вошедших в проект «Тамга», изображающих знаковых личностей в татарской истории: основателя Казани Улуг-Мухаммада или бравшего ее Шах-Али, а также его жену — Сююмбике. Нуриев рассказал, что некоторых персонажей он перерисовывал несколько раз, пытаясь через черты лица передать особенности характера.

В книге Абянов выступил главным фотографом, есть там и работы других авторов — Александра Батракова, Гульфии Хозиной, Ильдара Ямбикова, Наимы Курмаевой. Альбом поделен на главы, называющиеся «Чыкмыш» («Происхождение»), «Иске иль» («Прародина»), «Дин» («Вера»), «Бәет» («Сказание»), «Ядем» («Память»), «Кала» («Город-крепость»). Нельзя не заметить, что некоторые слова взяты из местного мишарского словаря. Создатели отмечают, что в речи темниковских татар немало слов из мокшанского.

Абянов и Сафаров

С предыдущей эту книгу роднит чувство светлой грусти. «Ну где же вы были все это время?» — спрашивали исследователей. Или сообщали, что буквально той осенью сожгли сундук с ценными вещами. Натура уходит, а авторы ее фиксируют — в предметах быта, видах сел, мечетей, фотографиях детей, крупными изображениями бабушек и дедушек — и цитатами, и короткими подписями. Вот каменный холодильник в Чурино. Вот чета Янбухтиных зимует в Татарском Акашево. Вот книги на арабском. А вот уже на латинице.

А вот — скрытые в лесах валы, остатки Темниковской крепости.

И, разумеется, последняя надпись, что «История продолжается». Абянов и Сафаров явно нацелились на третью книгу.