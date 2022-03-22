Ждали двоих — встретили троих. В Татарстан вернулись паралимпийцы

Чемпионов ждут Альметьевск, Богатые Сабы и Нижнекамск

Фото: Максим Платонов

В Ханты-Мансийске завершились старты паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», ставшие для российских и белорусских спортсменов альтернативой Пекину-2022. «Реальное время» рассказывает, как на родине ждали двоих паралимпийцев, а чествовали в итоге троих.

Два паралимпийца — восемь медалей

Соревнования «Мы вместе. Спорт» были проведены в столице Югры Ханты-Мансийске в экстренном порядке, заменив, тем самым, старты Паралимпиады в Пекине. Татарстанские паралимпийцы завоевали в общей сложности восемь медалей.

Рушан Миннегулов из Богатых Сабов выступил «качественнее», выиграв две золотые и одну бронзовую медали. Начал с победы на 20-километровой дистанции, затем на 12, 5 км свободным стилем, и был третьим в спринте. Особенно уверенной выглядела его победа на двадцатке, где Рушан в конечном итоге «привез» серебряному призеру целых 48 секунд. Причем, стоит отметить, что сильнейшие конкуренты Владислав Лекомцев и Александр Проньков также демонстрировали отличную готовность, правда, они, как и Виталий Малышев, пополняли копилку своих наград еще и в биатлоне. В итоге у российских паралимпийцев было безоговорочное преимущество в лыжных гонках в разделе «стоячие», где только одна медаль ушла в копилку сборной Беларуси. Не исключено, что подобное было бы и в Пекине, во всяком случае, восемь лет назад россияне отдали только одну медаль сопернику из Финляндии, и уже тогда в числе лидеров были и Лекомцев, и Миннегулов, и Проньков.

Биатлонистка-лыжница Марта Зайнуллина из Нижнекамска, ожидаемо, завоевала больше медалей, чем коллега по сборной Татарстана. У нее два серебра в лыжных гонках (спринт и гонка на 7,5 км), и три медали в биатлоне (серебро на 12,5 км, две бронзы на дистанциях 6 и 15 км) в разделе «сидячие». Кстати, сейчас они были лишены возможности завоевать еще одну медаль в открытой эстафете, поскольку она не была запланирована регламентом соревнований. Логично, что наши победили бы с огромным преимуществом, и не все команды-соперницы имели возможность выставить полностью укомплектованные команды.

В итоге смастерили два плаката, а встречать надо было троих

Слесарь-гинеколог: умеем всё!

Встречающие спортсменов представители татарстанского спорта из профильного министерства, Центра спортивной подготовки и физкультурно-спортивного общества на ходу мастерили плакаты, подшучивая над ситуацией: «Мы как слесари-гинекологи: умеем все!».

В итоге смастерили два плаката, а встречать надо было троих, поскольку на родину возвращался представитель слэдж-хоккея Айрат Хамзин. Его встречал родной брат Ильгиз, после чего они должны были отправиться в Альметьевск. Как рассказал «Реальному времени» Ильгиз Хамзин, его младший брат — третий ребенок в семье, с детства был очень подвижным, несмотря на диагноз ПОДА (повреждения опорно-двигательного аппарата). Играл в хоккей, занимая позицию вратаря, а с 2016 года 15-летний тогда парень начал заниматься слэдж-хоккеем.

Еще один паралимпиец Рамиль Илалутдинов, выступавший в лыжных гонках, не смог пробиться на Паралимпиаду в Ванкувер-2010, после чего стал инициатором создания в родном Альметьевске команды по слэдж-хоккею. Уже через два года тренировок в ней Айрат Хамзин попал в паралимпийскую сборную на Пхенчхан-2018, которую наши спортсмены пропустили, как и сейчас. Сам он играет сейчас за команду «Феникс» из Московской области, причем, там переквалифицировался в нападающие. Живет в Альметьевске, кстати, в квартире, купленной за премию Пхенчхана.

Рушана Минегулова встречала красавица-супруга с дочкой

«Хвойный урман» Ханты-Мансийска

Рушана Минегулова встречала красавица-супруга с дочкой, и это вдвойне приятно, потому, что восемь лет назад эта девушка дожидалась паралимпийца с его первыми медалями тогда еще в качестве подруги. Рушан рассказал, что в Ханты-Мансийске были шикарные условия проведения соревнований, единственно, что омрачило общие впечатления это было падение на спринтерской дистанции, когда Рушан столкнулся с одним из товарищей по команде. Собравшись, он догнал и удержал третье место. А бороться за медали еще и в биатлоне Миннегулов объективно не может: «Когда за день бывает по две гонки, а, в целом, три старта за четыре дня, остается думать о восстановлении».

С одной стороны, Татарстану может быть немного обидно, что данные соревнования состоялись в Ханты-Мансийске. Все-таки, республика также «пострадала», потеряв Специальную Зимнюю Олимпиаду, к которой готовились инфраструктурно, строя и обновляя объекты. С другой стороны, тоже самое мог бы сказать и Красноярск, принимавший Зимнюю Универсиаду 2019 года.

Но Ханты-Мансийск заслуживал право на проведения стартов, и его арены — ледовый дворец спорта, КРК «Арена Югра» горнолыжный комплекс «Хвойный урман» оказались готовы к спонтанно организованным стартам. «Хвойный урман», кстати, причудливо напоминал о Татарстане, поскольку урман на татарском — лес. Кроме того, старты проходили в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко, реконструированном в 2009 году к празднованию девятимиллиардной тонны добытой нефти, с концертом таких групп, как Deep Purple и Ricky е Poveri, и названном в честь бессменного на тот момент губернатора Ханты-Мансийской области. Приняв его аж в 1991 году, Александр Васильевич руководил областью 30 лет, жив и поныне, а потому случай с наименованием спортивного объекта в его честь выглядит достаточно редким. В 1977 году, в 27 лет по комсомольской линии уроженец казахстанской Караганды был направлен в Ханты-Мансийск и связал свою жизнь с этим суровым краем.

Как сто лет назад

Парадоксально, но именно Паралимпиада-2014 в Сочи остается, на сегодня, последним масштабным стартом для спортсменов с проблемами здоровья, проведенным с участием всех сильнейших. Уже Рио-2016 прошло без российских представителей, для которых тогда в срочном порядке была организована «Альтернативная Паралимпиада», прошедшая в городах Московской области.

Несмотря на международный статус соревнований, а в них принимали участие коллеги из Беларуси, также отстраненные от Паралимпиаде, и Армении, Казахстана, Таджикистана, понятно, что в большинстве случае российские паралимпийцы соревновались сами с собой. Без обид, но наши друзья-коллеги по ОДКБ, Организации договора по коллективной безопасности, не развивали зимние дисциплины даже во время совместного сосуществования в Советском Союзе. Чем-то ханты-мансийские «Мы вместе. Спорт» напоминали летние старты первых Игр стран СНГ, прошедших в 2021 году у нас в Казани, во времена, когда спортивный мир на некоторое время сьеживается для российских спортсменов и болельщиков до стартов подобного уровня и масштаба.

В итоге нынешняя ситуация практически зеркально повторяет события 100-летней давности. Тогда царская Россия начала предпринимать попытки развития спорта, который находился в зачаточном состоянии, и спешно провела две Всероссийские спортивные Олимпиады 1913-1914 годов, только вот через неделю, после окончания вторых стартов началась Первая мировая война. Спустя 14 лет уже правительство СССР провело первую Всесоюзную спартакиаду с участием иностранных спортсменов из 12 стран дальнего зарубежья, плюс Латвии и Эстонии. Совместно они прорывали международную блокаду, поскольку тогда страна демонстрировала притягательный образ развития и, кстати, заботу, о развитии спорта. Неслучайно, американец Сидней Джексон, латыш Ян Спарре или сбежавший из Финляндии эстонец Арне Кивекяс стали гражданами Советского Союза.

В том числе и памятуя об этих фактах истории, корреспондент «Реального времени» вызвался встречать паралимпийцев, держа в руках один из двух министерских плакатов со словами: «Выдержим, победим и на этот раз: сила в правде!».

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Джаудат Абдуллин