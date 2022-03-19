В Польше предложили Евросоюзу полностью прекратить торговлю с Россией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Евросоюзу ввести полную торговую блокаду против России в дополнение к новым санкциям. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам премьера, речь идет о запрете входа российских кораблей под флагом РФ с товарами производства России в морские порты и о запрете торговли сухопутными путями.

Также Моравецкий отметил, что поддерживает блокаду направляющихся в Россию и Белоруссию грузовиков с товарами, организованную сегодня на польско-белорусской границе в местности Кукурыки. Он заявил, что поддерживает протестующих.

Фото: wikipedia.org

Сегодня директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов рассказал, что российские власти прорабатывают ответные меры на санкции, которые были введены со стороны США и Евросоюза. Он добавил, что ограничительные меры не являются выбором российской стороны.

Дарья Акимова