В Польше предложили Евросоюзу полностью прекратить торговлю с Россией
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Евросоюзу ввести полную торговую блокаду против России в дополнение к новым санкциям. Об этом сообщает «РИА Новости».
По словам премьера, речь идет о запрете входа российских кораблей под флагом РФ с товарами производства России в морские порты и о запрете торговли сухопутными путями.
Также Моравецкий отметил, что поддерживает блокаду направляющихся в Россию и Белоруссию грузовиков с товарами, организованную сегодня на польско-белорусской границе в местности Кукурыки. Он заявил, что поддерживает протестующих.
Сегодня директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов рассказал, что российские власти прорабатывают ответные меры на санкции, которые были введены со стороны США и Евросоюза. Он добавил, что ограничительные меры не являются выбором российской стороны.
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