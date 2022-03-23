Наши в Испании: волнения фермеров, ограничения по продуктам и дезинформация в СМИ

На фоне масштабной антироссийской кампании Запада в ряде стран зафиксировали случаи дискриминации по отношению к нашим соотечественникам. «Реальное время» пообщалось с некоторыми татарстанцами за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним и другим «русским» за последние недели? Сегодня на вопросы ответила бывшая жительница Татарстана Оксана Ладыгина, которая сейчас проживает в Испании.

«Население европейских стран специально дезинформируют»



Оксана Ладыгина переехала в Испанию несколько лет назад. Познакомилась с жителем Севильи Рикардо, они обручились, а сегодня воспитывают двоих сыновей. До недавних пор семья жила спокойно, к русским здесь относились неплохо. Но в последние недели информационный фон сменился. Все, что происходит сейчас на Украине, испанскими СМИ подается очень и очень однобоко, считает Оксана:

— Здесь показывают только то, что диктуют, наверное, всем европейским средствам информации — то, что Россия — агрессор, напала на Украину, истребляет население и готовится к захвату других стран Европы. Нам, россиянам, это очень неприятно. Все это печально, потому что население европейских стран таким образом специально дезинформируют, идет очень жесткая пропаганда, чтобы настроить испанцев против России. Вы знаете, испанцы очень сентиментальные, эмоциональные и все новости пропускают через себя. Когда в новостях только и показывают окровавленные жертвы, даже если кадры взяты откуда-то из других событий в мире, даже, как я потом узнаю из российских источников, из компьютерных игр, и говорят, что в этом виноваты русские — они бомбят, стреляют, убивают, — то, конечно, это все настраивает против нас. И испанцы свято верят всему, что говорят и пишут в СМИ.

Враждебность к русским испанцы не демонстрируют, рассказывает Оксана. Фото: pasporta.org

Тем не менее враждебность к русским испанцы не демонстрируют, рассказывает Оксана — спасает то, что многие россияне уже давно живут здесь, у многих смешанные браки. Причем не только между русскими и испанцами, но также и между экс-россиянами и экс-украинцами. «Мы все вместе ходим в одни магазины, работаем рядом, меня местные жители знают уже 10 лет. В плане какой-то агрессии — вообще ничего такого не вижу, все спокойно, к русским здесь отношение не изменилось».

— Я слежу за событиями, читаю российские издания в интернете, и на днях увидела в одном из каналов «Телеграма», как одна девушка рассказывает, что поговорила с родственницей, живущей в Испании. Та сообщила, что на ТВ вместо рекламы крутят гимн Украины. Зачем говорить неправду? Я ни на одном из местных телеканалов не видела ни разу такого. Единственное, что во время рекламы иногда идут объявления для сбора гуманитарных средств беженцам с Украины.

По словам Оксаны, в Испании нет такого большого наплыва беженцев с Украины, как в Германии, где были вынуждены закрыть некоторые города. В большинстве своем, переселенцы едут к родным, которые уже давно здесь обосновались. Им помогают устроиться на работу, оказывают поддержку.

Что очень волнует испанских фермеров, так это то, что их хозяйства в этом году могут остаться без удобрений, пшеницы и фуражного зерна, которые поставлялись из России. Фото: Reuters

Продукты подорожали, тарифы растут

Антироссийские санкции, вводимые странами Европы, обернулись и против жителей Испании. Как отметила Оксана, выросли цены на продукты, а тарифы на электричество теперь постоянно растут. Аналогичная ситуация с топливом: если еще на днях литр бензина стоил 1,9 евро, то буквально за сутки поднялся до 2,75.

— Естественно, простой народ это не устраивает. У нас уже забастовку объявили дальнобойщики, они отказались выходить на работу, — рассказала девушка.

Что очень волнует испанских фермеров, так это то, что их хозяйства в этом году могут остаться без удобрений, пшеницы и фуражного зерна, которые поставлялись из России и с Украины. Население обсуждает эту проблему в очередях, магазинах и банках. В супермаркетах, вероятно, опасаясь дефицита, стали ограничивать продажу подсолнечного масла, ввозимого с Украины, — выдают по четыре бутылки на человека. Кроме того, продукт подорожал почти на 30%.

Климат этого побережья Атлантики позволяет большинству жителей обходиться круглый год без отопления, делится собеседница, газового отопления здесь нет: «Если и бывает холодно в зимнее время года, это где-то +5, то чаще всего спасаются кондиционерами. В некоторых домах стоят электронагреватели, тепло от которых подается в батареи».

Климат этого побережья Атлантики позволяет большинству жителей обходиться круглый год без отопления. Фото: AP

Против России в основном — только правительственные меры

Если говорить о случаях русофобии в Испании, то о них здесь почти не слышно. В большинстве своем они связаны с правительственными мерами: приостановлена выдача так называемых «золотых виз» для россиян, покупающих недвижимость стоимостью свыше 500 тысяч евро, свернуты совместные инвестпроекты. Кроме того, власти арестовали яхту за $140 млн якобы российского олигарха — его имя не раскрывается.

По сообщению главы «Русского дома» в Испании Александра Чепурного, несколько случаев дискриминации бывших россиян произошли в местных школах, где русских детей оскорбляли. По его словам, теперь родители опасаются отпускать их на учебу, чтобы «избежать нападок».

Еще один неприятный инцидент произошел с русской девушкой, у которой случилась стычка с украинкой — той не понравилась речь россиянки на родном языке.