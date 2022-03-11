Байден заявил, что США не намерены воевать с Россией на Украине
США не намерены воевать с Россией на Украине, однако будут защищать территорию НАТО. Об этом сообщил американский президент Джо Байден.
По его словам, прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война, которую нельзя начинать. Байден добавил, что РФ заплатит высокую цену, если будет применять химическое вооружение, передает ТАСС.
Вчера представитель Белого дома Джен Псаки также заявила, что США не планируют отправлять войска на Украину и воевать с Россией. Она отметила, что американские военные не отправятся на Украину даже в том случае, если там будет применяться неконвенциональное оружие.
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