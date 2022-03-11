Байден заявил, что США не намерены воевать с Россией на Украине

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США не намерены воевать с Россией на Украине, однако будут защищать территорию НАТО. Об этом сообщил американский президент Джо Байден.

По его словам, прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война, которую нельзя начинать. Байден добавил, что РФ заплатит высокую цену, если будет применять химическое вооружение, передает ТАСС.

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Вчера представитель Белого дома Джен Псаки также заявила, что США не планируют отправлять войска на Украину и воевать с Россией. Она отметила, что американские военные не отправятся на Украину даже в том случае, если там будет применяться неконвенциональное оружие.

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Диана Жиленкова