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Байден заявил, что США не намерены воевать с Россией на Украине

18:53, 11.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
Байден заявил, что США не намерены воевать с Россией на Украине
Фото: скриншот видео

США не намерены воевать с Россией на Украине, однако будут защищать территорию НАТО. Об этом сообщил американский президент Джо Байден.

По его словам, прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война, которую нельзя начинать. Байден добавил, что РФ заплатит высокую цену, если будет применять химическое вооружение, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Вчера представитель Белого дома Джен Псаки также заявила, что США не планируют отправлять войска на Украину и воевать с Россией. Она отметила, что американские военные не отправятся на Украину даже в том случае, если там будет применяться неконвенциональное оружие.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19:13
    Это уже было
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  • Анонимно 19:14
    Он как будто каждый день одно и то же повторяет
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