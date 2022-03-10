Карьера играючи: татарстанские студенты определяют свой профессиональный путь в формате деловой игры

На мероприятии работает выездная редакция «Реального времени»

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в технопарке «Идея» Казани прошла деловая игра «Конструктор карьеры — 2022». Мероприятие, помогающее студентам старших курсов и аспирантам выстроить успешную профессиональную и образовательную траекторию, проводится второй год подряд. В формате командного соревнования участники из восьми вузов республики знакомятся с инструментами для построения «Профиля профессионала», составляют план развития желаемой карьеры, оттачивают техники эффективной презентации.

Олег Ибрагимов, генеральный директор технопарка «Идея», рассказал изданию «Реальное время» о результатах, достигнутых проведением прошлогодней деловой игры «Конструктор карьеры», и сделал прогноз по развитию проекта.

Оксана Лампси, руководитель Центра оценки квалификации (ЦОК) технопарка «Идея», считает важнейшим элементом в построении успешной карьеры выявление и развитие профессиональных и личных компетенций. Независимая оценка квалификации молодых специалистов востребована рынком и является одним из приоритетных направлений развития технопарка «Идея».

Начальник отдела внешних связей и PR технопарка «Идея» Евгений Маликов пояснил нашему изданию, как деловая HR-игра помогает студентам и молодым ученым найти точки соприкосновения своих теоретических знаний с запросами, которые предъявляют к будущим сотрудникам работодатели.

Лилия Рязапова, начальник управления организационного развития КНИТУ, поясняет, в чем различие традиционной модели образования и тем, как нужно готовить кадры под реальные запросы экономики. К примеру, современным предприятиям нужны не просто химики, а химики со знаниями в области ИТ и искусственного интеллекта. Ведь сегодня программирование и информационные технологии присутствуют во всех производственных процессах.

Как и в прошлом году, руководила действиями команд деловой игры «Конструктор карьеры» бизнес-тренер Александра Знаменская. Будучи опытным специалистом по ассессменту персонала, Александра отметила высокий уровень мотивации участников и их готовность к дальнейшему профессиональному развитию. По ходу деловой игры тренер не только объясняет, что и как необходимо делать, но следит за проявлением soft skills каждого участника и их взаимодействием друг с другом.

Своими впечатлениями от участия в мероприятии поделился студент КНИТУ, будущий программист Вадим Гришин.

Ребята в форме — студенты Института морского и речного флота (казанский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ») Александр учится на судомеханика, Клим осваивает специальность «судовождение». В вузе они получают много технических знаний, которые сегодня дополнились навыками самопрезентации и слаженной работы в команде. В формате студенческого бизнес-тренинга участники не только получают новые знания, но и прокачивают социальные компетенции: учатся делегировать задачи друг другу, брать ответственность за принятые решения, честно конкурировать и объективно оценивать себя и другие команды.