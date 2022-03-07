Заблокированы на Украине: перевозчикам казанских грузов нужна помощь

Брянский транспортный перевозчик успел отправить грузы казанских компаний, но без помощи в спасении водителей ему не обойтись

Грузы казанских предприятий, оказавшиеся на территории Украины до начала российской военной спецоперации, отправлены, сообщил «Реальному времени» гендиректор брянской компании «Ространс» Николай Саврухин. Но в настоящее время украинскими властями удерживаются 140 российских фур, прибывших в черноморские порты до обострения конфликта, заявили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. АСМАП обратилась к федеральным властям за помощью в возвращении водителей, и сам глава «Ространса» ищет всевозможные варианты их спасения. Тем временем отправителям не стоит рассчитывать на страховое возмещение, так как «военные риски» не страхуются, отметил вице-президент Союза страховщиков РТ Рустэм Сабиров.

Брянский «Ространс» исполнил обязательства

В ближайшее время грузы казанских предприятий, отгруженные в украинских морских портах через брянскую транспортную компанию «Ространс», могут быть доставлены заказчикам.

— Казанские грузы вчера отправили, — сообщил «Реальному времени» глава компании Николай Саврухин.

По его словам, казанские грузоотправители не пострадают от форс-мажорной ситуации, в которую попала компания. Ведь груженые фуры оказались на территории Украины за несколько дней до начала спецоперации, и водители не были готовы к разворачиванию против них украинских вооруженных сил.



Сейчас нужна помощь в освобождении водителей, которые оказались заблокированными на Украине.

— Если есть варианты, как спасти, — помогите, — попросил Саврухин, надеясь, что кто-то из татарстанского бизнеса откликнется.

В ближайшее время грузы казанских предприятий, отгруженные в украинских морских портах через брянскую транспортную компанию «Ространс», могут быть доставлены заказчикам. Фото cfts.org.ua

Но рассказывать в подробностях об условиях пребывания застрявших на Украине российских дальнобойщиков не стал. «Какие могут быть сейчас интервью — не до них», — убитым голосом сказал он и прервал разговор.

Осталось неизвестным, сколько автомобилей оказались задержанными и сколько водителей находятся в сложном положении. Автотранспортная компания «Ространс» осуществляет международные перевозки грузов по заказу предприятий из разных регионов страны, в ее парке — около 100 единиц грузовой техники. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка по итогам 2020 года составила 488,5 млн рублей, чистые активы — 11,5 млн рублей.

Интенсивность междугородних перевозок объясняется близостью Брянской области к западным границам России. Расстояние до украинской границы составляет 170 км, которое преодолевается за 2 часа. В аппарате уполномоченного по правам человека Брянской области подтвердили, что к ним поступали обращения о задержанных на Украине водителях.

АСМАП шлет сигнал SOS

Междугородние рейсы совершаются по разрешительным документам, которые поступают в Ассоциацию междугородних автомобильных перевозчиков (АСПАМ). Каждый рейс с пересечением российской границы фиксируется. При этом сам междугородний перевозчик обязан быть членом ассоциации. Иначе говоря, АСМАП владеет точными данными о том, кто и когда уехал на территорию Украины, кто выбыл и кто остался.

По этой причине руководство АСМАП обратилось к федеральным органам власти с призывом помочь в освобождении задержанных дальнобойщиков. По данным ассоциации, в настоящее время на территории Украины удерживается более 140 российских грузовых автомобилей, которые прибыли до начала спецоперации. Выезд на родину им запрещен украинскими властями, сообщили в АСМАП.

Руководство АСМАП обратилось к федеральным органам власти с призывом помочь в освобождении задержанных дальнобойщиков. Фото yandex.ru

Оказавшись в заложниках, дальнобойщики столкнулись с конфискацией техники украинскими властями.

— Уже известны девять случаев принудительного изъятия, еще в отношении шести автопоездов, принадлежащих группе компаний «Д-Транс», процедура изъятия началась, — отметили в ассоциации.

При этом украинские власти руководствуются законом Украины «О передаче, принудительном изъятии и получении имущества в условиях правового режима военного положения и чрезвычайного положения», добавили в АСМАП.

Как вернуться водителям

Но самое главное — даже не техника, водители брошены на произвол судьбы, переживают в ассоциации:

— Люди остаются без крова, питания и денежных средств. Если изъятие производится в пункте пропуска, то водители вынуждены пешком идти на сопредельную сторону и искать хоть какую-то возможность вернуться домой, так как транспортное сообщение между Европой и Россией отсутствует, — пояснили в АСМАП.

Еще хуже положение водителей, которые оказались внутри Украины, вдали от российской границы.

— Водители четырех автопоездов, изъятых в порту Черноморск вблизи Одессы, выброшены на улицу. Они не имеют возможности не только добраться домой, но и найти временное место проживания, — сообщили перевозчики.

Руководство АСМАП просит российские власти вмешаться в урегулирование ситуации, ведь на территории Украины оказалось немало наших граждан. Список тех, кто пересек украинскую границу до начала спецоперации, состоит из 22 страниц. Названия компаний и фамилии водителей переданы властям. Обращения АСМАП поступили в Минтранс РФ, федеральному бизнес-омбудсмену Борису Титову, уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой.

Среди задержанных на Украине нет татарстанских водителей, сообщил «Реальному времени» генеральный директор АСМАП Андрей Курушин. Они не работают на междугородних рейсах, поэтому избежали этой участи. Но что происходит с остальными российскими водителями и техникой, пока неизвестно. В подмосковной компании «Д-Транс» отказались от комментариев. Возможно, пострадавшие компании не хотят афишировать проблему, стараясь справиться самостоятельно.

«Партизанскими» дорогами

Неофициально представители транспортной отрасли рассказывают, что те водители, которые оказались в приграничных районах, успели покинуть страну объездными, «партизанскими» маршрутами. Сложность еще и в том, что договариваться об освобождении дальнобойщиков просто не с кем, переживают в ассоциации. Есть надежда на гуманитарные коридоры, но пока их открывают далеко от черноморских портов.



Вернуть изъятую технику, по словам источников издания, никому не удалось, а водители добираются домой самостоятельно (это около 200 км).

При этом украинские дальнобойщики свободно возвращаются домой с территории России, говорят грузовые перевозчики.

Такие риски не страхуются

Оценивать потери пока сложно, но, скорее всего, они невозвратные, полагают эксперты.

— Если грузы были застрахованы перевозчиком или грузоотправителем, то вряд ли страховщики выплатят возмещение, — считает вице-президент Союза страховщиков РТ Рустэм Сабиров.

По его словам, страхование грузов при международных перевозках осуществляется обязательно, но страховку выплачивают, если было совершено ДТП, кража, грабеж, в результате чего правоохранительные органы возбуждают уголовные дела. В данном случае изъятие происходило в обстоятельствах форс-мажора, а военное положение в России не объявлено.

— Вообще, военные риски в страховое покрытие не входят, но в каждом случае вопрос будет решаться индивидуально, — резюмировал он.