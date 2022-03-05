Опрос предпринимателей: ощутил ли ваш бизнес влияние новых антироссийских санкций?

Да, логистическая сфера уже ощутила на себе сильнейшее воздействие санкций. То, что творится, можно назвать «санкционным угаром» — на рынке паника. Клиенты отменяют заказы, кто-то боится в условиях неопределенности перечислять деньги, кто-то боится отдавать товар на отгрузку и так далее.

Я не знаю ни одного поставщика, который не имел бы сейчас проблем. Многих подкосила курсовая разница: они боятся закупать товар, не имея гарантий сбыта. У кого-то закрылись каналы поставок, у кого-то — кардинально поменялись логистические маршруты и выросла стоимость перевозок. Где-то просто заморозилась работа магазинов и складов. Везде огромные сложности.

Если говорить про сами логистические компании, то внутрироссийские перевозки еще есть, но их поток тоже несколько снижается. Но куда более серьезная проблема для нас — рост лизинговых платежей. Саму технику назад никто не требует, но проценты по лизинговым договорам начали расти. ЦБ, подняв ставку рефинансирования до 20%, буквально раскачал эту лодку. Лично мне такая мера совершенно не понятна. Она внесла еще больше хаоса и ухудшила финансовое положение участников рынка.