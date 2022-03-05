Опрос предпринимателей: ощутил ли ваш бизнес влияние новых антироссийских санкций?
С конца прошлой недели на фоне военной спецоперации России на Украине «коллективный Запад» начал вводить против России новые санкции. Они коснулись банковского сектора (в частности, карты Visa и Mastercard ряда банков теперь не обслуживаются за границей и не пригодны для оплаты в зарубежных интернет-магазинах). Ведущим промышленным предприятиям перекрыт доступ к европейским инвестициям. Также блокированы поставки в Россию товаров и технологий американского происхождения.
Более того, ряд государств закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний, а производители авиалайнеров перестали поставлять запчасти к самолетам и потребовали вернуть борта, находящиеся в лизинге. Все эти и другие санкции неизбежно окажут влияние не только на тех, на кого они непосредственно направлены, но и на все деловое сообщество.
В связи с этим мы задали следующие вопросы собственникам и руководителям компаний:
- Вы уже ощутили влияние антироссийских санкций на своем бизнесе?
- Есть ли проблемы с импортными поставками или западными партнерами? Как вы намерены их решать?
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Олег Захаров генеральный директор ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр»
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Сложности есть, но мы решаем их по мере появления. Новые решения авиакомпании не влияют на обеспечение безопасности полетов.
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Сергей Сотников председатель комитета по грузовым перевозкам и логистике ТПП РТ, исполнительный директор НП «Логистика и автоперевозки Татарстана»
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Да, логистическая сфера уже ощутила на себе сильнейшее воздействие санкций. То, что творится, можно назвать «санкционным угаром» — на рынке паника. Клиенты отменяют заказы, кто-то боится в условиях неопределенности перечислять деньги, кто-то боится отдавать товар на отгрузку и так далее.
Я не знаю ни одного поставщика, который не имел бы сейчас проблем. Многих подкосила курсовая разница: они боятся закупать товар, не имея гарантий сбыта. У кого-то закрылись каналы поставок, у кого-то — кардинально поменялись логистические маршруты и выросла стоимость перевозок. Где-то просто заморозилась работа магазинов и складов. Везде огромные сложности.
Если говорить про сами логистические компании, то внутрироссийские перевозки еще есть, но их поток тоже несколько снижается. Но куда более серьезная проблема для нас — рост лизинговых платежей. Саму технику назад никто не требует, но проценты по лизинговым договорам начали расти. ЦБ, подняв ставку рефинансирования до 20%, буквально раскачал эту лодку. Лично мне такая мера совершенно не понятна. Она внесла еще больше хаоса и ухудшила финансовое положение участников рынка.
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Анастасия Брусницына основательница студии красоты «Конечно Можно» в Казани
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Речь о прекращении поставок пока не идет, несмотря на то, что студия «Конечно Можно» работает на европейских и американских брендах. Поставщики предупредили о подорожании с 15 марта и дали возможность сделать закупы по прежней цене. Поэтому косметика закупается сейчас на месяц вперед. Если честно, надеемся на лучшее, пока не рассматриваем сотрудничество с другими брендами и поставщиками, но в голове просчитываем примерный план последующих действий и оптимизацию всех ресурсов.
С 1 марта снизился поток клиентов, ощущается снижение выручки: видимо, все уезжают или экономят. Мы все понимаем, поэтому стараемся поддерживать своих клиентов: продолжаем выполнять свою работу, создаем спокойную атмосферу и запускаем спецпредложения, чтобы снизить тревожность и стрессовое состояние.
Ситуация очень нестабильная, остается только ждать. Какие-либо прогнозы можно будет делать после середины марта.
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Роман Бутузов основатель ресторана «Мама Фета»
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Рост цен в среднем 10—45 процентов. Проблемы с импортом начались, особенно с алкогольной продукцией.
Сейчас наблюдаем, что точно выйдет из рынка и когда. Для каких-то позиций импортозамещение возможно, для каких-то альтернативу найти сложно.
Однозначно будут изменения по содержанию и ценам в меню.
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Павел Кострикин партнер компании-застройщика коттеджного поселка «Примавера»
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На данном этапе почти все объекты в коттеджном поселке «Примавера» реализованы. В будущем мы обдумываем развитие проекта, но сейчас никаких сложностей не предвидится. Коттеджи достроены. Спецтехника находится не в лизинге, а в собственности нашей управляющей компании. Таким образом, санкции нашего бизнеса не коснутся. Но, конечно, на фоне текущей непростой ситуации настроение у наших жителей не самое радостное, как у и всех россиян.
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Леван Шакая руководитель казанского подразделения Российского аукционного дома (РАД)
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Нет, мы никакого влияния не ощутили. Рано говорить о каких-то экономических эффектах, так как прошло слишком еще мало времени. Но, судя по тому, как сейчас резко дорожают продовольственные и другие товары, следом подорожает и недвижимость. В любое время одним из лучших вложений является недвижимость, а с учетом падения рубля такое решение может оказаться вдвойне выгодным.
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