Столетний детсад в историческом центре Казани закрыт в ожидании денег на восстановление

Детский сад на время ремонта выселили, и пока неясно — вернется ли он когда-нибудь в эти стены

Фото: Максим Платонов

Исторический памятник на ул. Ульянова-Ленина в Казани «Дом Аносова», который всего несколько месяцев назад был еще и действующим детским садом, оказался в плачевном состоянии и сейчас простаивает в ожидании средств на восстановление. Хотя в городе ежегодно обновляют несколько дошкольных учреждений, на сегодня в капремонте нуждаются еще около 200 садиков на 41 тысячу воспитанников. Чтобы привести в порядок все, при нынешних объемах финансирования уйдет 18 лет, заявляют в мэрии. А в данном случае вопрос осложняет и статус дома — объект культурного наследия, все работы должны быть согласованы с Комитетом РТ по охране ОКН. Подробнее — в материале «Реального времени».

От детского сада осталась только вывеска

Несмотря на сохранившуюся вывеску «Детский сад №37», в здании на ул. Ульянова-Ленина, 50 стоит тишина. Входная дверь закрыта, на звонок никто не отвечает, не убран снег на детской площадке во дворе, а на ведущей к двери калитке висит замок.

Даже невооруженным глазом видно, что дому требуется ремонт. Разрушенные карнизы, обвалившаяся штукатурка, трещины на фасаде уродуют этот красивый особняк в тихом центре города. Вдоль выходящей на улицу части здания протянута сигнальная лента — то ли предупреждение прохожим о сходе с крыши снега (хотя мы его не увидели), то ли о том, что сверху может упасть отвалившийся кусок штукатурки или декора.

Когда мы уже собрались уходить, к особняку подъехал автомобиль, в котором оказалась заведующая садиком Эльмира Муллагалиева. Она сказала, что учреждение закрыто с осени, что составила письмо (видимо, с просьбой о начале ремонта), но потом осеклась и заявила, что больше никаких комментариев не даст.

Несмотря на сохранившуюся вывеску «Детский сад №37», в здании на ул. Ульянова-Ленина, 50 стоит тишина

Какая судьба ждет Дом Аносова?

По данным сайта электронного образования РТ edu.tatar.ru, детский сад комбинированного вида №37 рассчитан на 74 человека, в нем работают 5 воспитателей. Год учреждения заведения — 1930-й.

В Комитете РТ по охране объектов культурного наследия «Реальному времени» сообщили, что проект на проведение реставрационных работ этого исторического памятника был подготовлен и утвержден еще в 2020 году. Но судя по тому, что к ремонту не приступали — деньги еще не выделены. Когда они появятся, в Комитете сказать затруднились, как и не в курсе того, вернется ли на прежнее место детский сад.

— Приспособление здания — под вопросом, — сообщили нам в ведомстве.

«Реальное время» направило запрос в мэрию Казани с просьбой пояснить, находится ли здание в аварийном состоянии, когда перестали принимать детей и куда их рассредоточили, а также перспективы — будет ли в здании ремонт, когда, в какую сумму это обойдется и сколько продлится. Планируется ли в перспективе вернуть садик или есть другие виды на дальнейшее использование здания?

Проект на проведение реставрационных работ этого исторического памятника был подготовлен и утвержден еще в 2020 году

От городской усадьбы — до резиденции высшего органа власти

Дом в псевдоампирном стиле был спроектирован казанским архитектором Павлом Голышевым в 1915 году на месте деревянного дома профессора университета и городского головы Эраста Янишевского. Его дочери продали деревянный особняк помещику, инженеру-механику Илье Аносову, при этом он был записан на его жену Надежду. В комплексе с флигелем и воротами он составляет усадьбу.

В высоком цоколе располагались кухня, подсобные помещения и комнаты для прислуги. На первом этаже размещались парадный зал, освещенный высокими арочными окнами, и жилые комнаты. Со стороны двора к дому и уличному флигелю примыкают еще несколько одно- и двухэтажных построек жилого и хозяйственного назначения. Здание имеет сложную конфигурацию: прямоугольная, с выступающим ризалитом в центре, уличая часть дома переходит на дворовом фасаде в криволинейные выступы.

В 1920-е годы здесь размещался Центральный Исполнительный Комитет Советов депутатов трудящихся ТАССР — высший законодательный, исполнительный и контрольный орган государственной власти республики. А краевед Лев Жаржевский обнаружил, что в этом доме некоторое время размещалось руководство Американской администрации помощи голодающим (ARA) по Казанскому району. Эта благотворительная организация обеспечивала питанием около 10 млн жителей России.

Когда в дом переехал детсад, внутренняя планировка и интерьеры дома были переделаны для нужд детского учреждения. Памятником истории и культуры особняк был признан в июле 1987 года постановлением Совета Министров ТАССР.

Здание имеет сложную конфигурацию: прямоугольная, с выступающим ризалитом в центре, уличая часть дома переходит на дворовом фасаде в криволинейные выступы

Остается немало детсадов, требующих капремонта

В Департаменте по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани «Реальному времени» рассказали, что памятник культуры исполнять функции детского сада больше не будет:

— Здание МБОУ «Детский сад №37 комбинированного вида» закрыто по предписанию надзорных органов в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.

Дело в том, что здание изначально не было построено как детский сад — это объект культурного наследия республиканского (регионального) значения «Дом Аносова, 1904 года». В связи с этим для адаптации его к современным требованиям по пожарной безопасности, а также нормам СанПиН потребуется существенное изменение в самом здании, что крайне затруднительно из-за существующего охранного статуса.

Кроме того, перестройка под современные нормативы сократит количество воспитанников в детском саду (сейчас посещает около 70 детей). В связи с этим оставлять детский сад в объекте культурного наследия нецелесообразно. В настоящее время решается вопрос о дальнейшем использовании здания.

Для адаптации его к современным требованиям по пожарной безопасности, а также нормам СанПиН потребуется существенное изменение в самом здании

Воспитанники детского сада распределены в детские сады: 15, 34, 212, 255, 283, 312, 136.

История закрытия детсада №37 по требованию санврачей — не единственная. Ранее «Реальное время» рассказывало об аварийном состоянии садика №260, также расположенного в Вахитовском районе Казани. С ноября 2021 учреждение закрыто, находиться в нем, по оценкам экспертиз, было уже небезопасно. Историческим памятником здание не является, однако денег и на его ремонт пока нет. В Казгорисполкоме «Реальному времени» сообщали:

— За последние 10 лет в Казани было капитально отремонтировано 66 детских садов, в этом году — еще 10. Однако, несмотря на большой объем выполненных работ, остается немало детских садов, требующих капитального ремонта.

Как итог — сегодня и это здание пустует, а дети распределены по соседним садикам. В условиях острого дефицита мест в дошкольных учреждениях Казани проблему нужно оперативно решать, но средств в бюджете не хватает.

— В проведении ремонта все еще нуждаются 198 детских садов, которые посещают около 41 тысячи воспитанников. При среднем годовом лимите финансирования республиканской программы капитального ремонта в размере 500 миллионов рублей срок полноценной реализации программы составит 18 лет, — отметил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Петр Королев.



1 / 28 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов