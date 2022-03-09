Столетний детсад в историческом центре Казани закрыт в ожидании денег на восстановление
Детский сад на время ремонта выселили, и пока неясно — вернется ли он когда-нибудь в эти стены
Исторический памятник на ул. Ульянова-Ленина в Казани «Дом Аносова», который всего несколько месяцев назад был еще и действующим детским садом, оказался в плачевном состоянии и сейчас простаивает в ожидании средств на восстановление. Хотя в городе ежегодно обновляют несколько дошкольных учреждений, на сегодня в капремонте нуждаются еще около 200 садиков на 41 тысячу воспитанников. Чтобы привести в порядок все, при нынешних объемах финансирования уйдет 18 лет, заявляют в мэрии. А в данном случае вопрос осложняет и статус дома — объект культурного наследия, все работы должны быть согласованы с Комитетом РТ по охране ОКН. Подробнее — в материале «Реального времени».
От детского сада осталась только вывеска
Несмотря на сохранившуюся вывеску «Детский сад №37», в здании на ул. Ульянова-Ленина, 50 стоит тишина. Входная дверь закрыта, на звонок никто не отвечает, не убран снег на детской площадке во дворе, а на ведущей к двери калитке висит замок.
Даже невооруженным глазом видно, что дому требуется ремонт. Разрушенные карнизы, обвалившаяся штукатурка, трещины на фасаде уродуют этот красивый особняк в тихом центре города. Вдоль выходящей на улицу части здания протянута сигнальная лента — то ли предупреждение прохожим о сходе с крыши снега (хотя мы его не увидели), то ли о том, что сверху может упасть отвалившийся кусок штукатурки или декора.
Когда мы уже собрались уходить, к особняку подъехал автомобиль, в котором оказалась заведующая садиком Эльмира Муллагалиева. Она сказала, что учреждение закрыто с осени, что составила письмо (видимо, с просьбой о начале ремонта), но потом осеклась и заявила, что больше никаких комментариев не даст.
Какая судьба ждет Дом Аносова?
По данным сайта электронного образования РТ edu.tatar.ru, детский сад комбинированного вида №37 рассчитан на 74 человека, в нем работают 5 воспитателей. Год учреждения заведения — 1930-й.
В Комитете РТ по охране объектов культурного наследия «Реальному времени» сообщили, что проект на проведение реставрационных работ этого исторического памятника был подготовлен и утвержден еще в 2020 году. Но судя по тому, что к ремонту не приступали — деньги еще не выделены. Когда они появятся, в Комитете сказать затруднились, как и не в курсе того, вернется ли на прежнее место детский сад.
— Приспособление здания — под вопросом, — сообщили нам в ведомстве.
«Реальное время» направило запрос в мэрию Казани с просьбой пояснить, находится ли здание в аварийном состоянии, когда перестали принимать детей и куда их рассредоточили, а также перспективы — будет ли в здании ремонт, когда, в какую сумму это обойдется и сколько продлится. Планируется ли в перспективе вернуть садик или есть другие виды на дальнейшее использование здания?
От городской усадьбы — до резиденции высшего органа власти
Дом в псевдоампирном стиле был спроектирован казанским архитектором Павлом Голышевым в 1915 году на месте деревянного дома профессора университета и городского головы Эраста Янишевского. Его дочери продали деревянный особняк помещику, инженеру-механику Илье Аносову, при этом он был записан на его жену Надежду. В комплексе с флигелем и воротами он составляет усадьбу.
В высоком цоколе располагались кухня, подсобные помещения и комнаты для прислуги. На первом этаже размещались парадный зал, освещенный высокими арочными окнами, и жилые комнаты. Со стороны двора к дому и уличному флигелю примыкают еще несколько одно- и двухэтажных построек жилого и хозяйственного назначения. Здание имеет сложную конфигурацию: прямоугольная, с выступающим ризалитом в центре, уличая часть дома переходит на дворовом фасаде в криволинейные выступы.
В 1920-е годы здесь размещался Центральный Исполнительный Комитет Советов депутатов трудящихся ТАССР — высший законодательный, исполнительный и контрольный орган государственной власти республики. А краевед Лев Жаржевский обнаружил, что в этом доме некоторое время размещалось руководство Американской администрации помощи голодающим (ARA) по Казанскому району. Эта благотворительная организация обеспечивала питанием около 10 млн жителей России.
Когда в дом переехал детсад, внутренняя планировка и интерьеры дома были переделаны для нужд детского учреждения. Памятником истории и культуры особняк был признан в июле 1987 года постановлением Совета Министров ТАССР.
Остается немало детсадов, требующих капремонта
В Департаменте по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани «Реальному времени» рассказали, что памятник культуры исполнять функции детского сада больше не будет:
— Здание МБОУ «Детский сад №37 комбинированного вида» закрыто по предписанию надзорных органов в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.
Дело в том, что здание изначально не было построено как детский сад — это объект культурного наследия республиканского (регионального) значения «Дом Аносова, 1904 года». В связи с этим для адаптации его к современным требованиям по пожарной безопасности, а также нормам СанПиН потребуется существенное изменение в самом здании, что крайне затруднительно из-за существующего охранного статуса.
Кроме того, перестройка под современные нормативы сократит количество воспитанников в детском саду (сейчас посещает около 70 детей). В связи с этим оставлять детский сад в объекте культурного наследия нецелесообразно. В настоящее время решается вопрос о дальнейшем использовании здания.
Воспитанники детского сада распределены в детские сады: 15, 34, 212, 255, 283, 312, 136.
История закрытия детсада №37 по требованию санврачей — не единственная. Ранее «Реальное время» рассказывало об аварийном состоянии садика №260, также расположенного в Вахитовском районе Казани. С ноября 2021 учреждение закрыто, находиться в нем, по оценкам экспертиз, было уже небезопасно. Историческим памятником здание не является, однако денег и на его ремонт пока нет. В Казгорисполкоме «Реальному времени» сообщали:
— За последние 10 лет в Казани было капитально отремонтировано 66 детских садов, в этом году — еще 10. Однако, несмотря на большой объем выполненных работ, остается немало детских садов, требующих капитального ремонта.
Как итог — сегодня и это здание пустует, а дети распределены по соседним садикам. В условиях острого дефицита мест в дошкольных учреждениях Казани проблему нужно оперативно решать, но средств в бюджете не хватает.
— В проведении ремонта все еще нуждаются 198 детских садов, которые посещают около 41 тысячи воспитанников. При среднем годовом лимите финансирования республиканской программы капитального ремонта в размере 500 миллионов рублей срок полноценной реализации программы составит 18 лет, — отметил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Петр Королев.
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