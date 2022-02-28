Эхо Донбасса: банки заявляют о стабильности, КФУ рискует потерять орбитальный проект с немцами

Попавшие под санкции и столкнувшиеся с наплывом клиентов российские банки сделали несколько заявлений в выходные. Финансовые учреждения сообщили, что работают в штатном режиме и причин для беспокойства нет. Так, Сбербанк в воскресенье днем отправил сообщения пользователям своего приложения о том, что его система стабильна. Тем временем экономисты рассуждают, как небольшие банки, в том числе татарстанские, могут выиграть от отключения крупнейших от SWIFT. После потери Россией и Татарстаном нескольких спортивных турниров под вопросом оказалась судьба и других международных проектов. Российско-немецкий проект обсерватории «Спектр-РГ», который курировали и казанские ученые из КФУ, оказался под угрозой срыва. Кроме того, власти Татарстана с понедельника запретили все массовые мероприятия со ссылкой на эпидситуацию.

Сообщения российских банков в выходные

Казанцы сообщили, что в некоторых магазинах, на заправках и в такси в эти выходные у них не работали Apple Pay и Google Pay, но можно было оплатить покупки или услуги банковской картой. Ранее Центробанк предупреждал о возможных проблемах с этими сервисами оплаты после ввода санкций ЕС и США против России. Клиентов призвали использовать другие способы оплаты — наличные или карту.

Впрочем, Сбербанк заявил, что не видит перебоев при оплате клиентами товаров и услуг как через собственные, так и партнерские платежные сервисы: «Все они работают в штатном режиме». В банке также сообщили, что его клиенты могут беспрепятственно совершать операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. В банке добавили, что не наблюдают сбоев и в работе SberPay, в том числе NFC, сервисов «Плати QR» и «Оплата взглядом».

В свою очередь Центробанк на фоне вводимых санкций и заявлений об отключении России от системы SWIFT заявил, что располагает необходимыми ресурсами для поддержания стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. Регулятор дал понять, что российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации.

— При любом сценарии передачу финансовых сообщений внутри РФ обеспечивает Система передачи финансовых сообщений. Все средства клиентов российских банков доступны в любой момент, — добавили в ЦБ.

Банк России обещал непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях.

Фото: sv-bob.livejournal.com

Российско-немецкий проект «Спектр-РГ» с участием КФУ под угрозой срыва

Космическая рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» перевела телескоп eROSITA в безопасный режим — это сделали немецкие специалисты в связи со спецоперацией российских войск в Украине. На ключевые узлы телескопа подается электропитание, но он не ведет наблюдения по научной программе, однако может быть включен в любой момент, сообщило издание N + 1 со ссылкой на представителя ИКИ РАН.

«Спектр-РГ» был запущен в космос летом 2019 года, а в октябре того же года начал свою работу на гало-орбите вокруг точки Лагранжа L2 в системе «Солнце — Земля». Цель — обзор всего неба в мягком и жестком диапазонах рентгеновского излучения и создании карты небесной сферы с рекордной чувствительностью, для этого на ее платформе, созданной в России, установлены два телескопа: российский широкоугольный ART-ХС и немецкий eROSITA. Однако глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что германская сторона уведомила российскую о том, что отключает телескоп eROSITA.

«Спектр-РГ» курирует астрофизик и академик РАН Рашид Сюняев, который рассказывал газете «Реальное время» три года назад о том, что над разработкой проекта орбитальной рентгеновской обсерватории СРГ, изготовлением спутника и телескопов с оптикой косого падения, подготовкой к запуску при помощи ракеты «Протон-М» и разгонного блока Д3М многие годы работали сотни инженеров, физиков и астрофизиков в России, Германии и даже в США. А идентифицировать объекты, открываемые «Спектром-РГ», должны были помочь астрофизики из Казанского федерального университета. Вуз должен был обеспечивать наземную оптическую поддержку космической обсерватории «Спектр-РГ» при помощи телескопа РТТ-150 в Турции.

— Казанские астрономы, работающие под руководством академика АНТ Наиля Сахибуллина и член-корреспондента АНТ Ильфана Бикмаева, создали активную и очень сильную группу астрофизиков и инженеров, работающих и поддерживающих в отличном рабочем состоянии российско-турецкий полутораметровый телескоп на высоте 2 500 м на горе Бакырлытепе в 60 км от Антальи в Турции рядом с дорогой, по которой в свое время вел свои войска в Иран и Индию Александр Македонский. На сегодняшний день этот телескоп представляет собой один из наиболее оснащенных современными оптическими детекторами телескопов, доступных российским ученым, — пояснял участие коллег из Татарстана в проекте Рашид Сюняев.

Татарстан запретил массовые мероприятия

В постановление об антиковидных ограничениях в Татарстане внесли изменения. Запрет на массовые мероприятия вводится с понедельника, документ подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавируса с 28 февраля запрещается «проведение массовых мероприятий с участием граждан, если иное не установлено настоящим постановлением».

Также Минздраву Татарстана поручено проводить тестирование на коронавирус беженцев, прибывших с территории Донецкой и Луганской народных республик. Стоит отметить, что в постановлении содержалась норма про запрет с 30 октября 2021 года на «проведение организациями и индивидуальными предпринимателями зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе для детей, а также проведение иных массовых мероприятий с участием граждан, если иное не установлено настоящим постановлением». При этом в Татарстане с 21 февраля уже отменены QR-коды для проезда в общественном транспорте, для посещения боулингов и компьютерных клубов, торговых центров, заведений общепита. Также объектам розничной торговли разрешили работать ночью.



Фото: SWIFT

После отключения от SWIFT могут выиграть менее крупные банки

России придется создавать альтернативные платежные системы после отключения от SWIFT, предупреждают российские экономисты. По словам специалистов, SWIFT можно обойти, поскольку в стране существуют более примитивные аналоги.

— Можно предположить, что скоро ряд больших государственных банков отключат вообще. Но остаются менее крупные банки, больше частные — «Тинькоф», «Зенит», «Ак барс». SWIFT можно обойти — есть более примитивные аналоги. Это не критично, — уверен кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.

Эксперт считает, что куда серьезнее, чем отключение от SWIFT, могут быть другие последствия. Вводимые странами ЕС санкции выталкивают Россию из мировой экономики. К примеру, невозможно будет купить товары в интернет-магазинах. Кроме того, из-за блокировки валютных резервов Банка России, страна может потерять от 80 до 300 млрд долларов. Под рестрикции попадут все $630 млрд валютных резервов России.

Впрочем, в Европе уже сообщали, что если потребуется, то и другие российские банки будут отключены от SWIFT.