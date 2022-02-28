Эхо Донбасса: банки заявляют о стабильности, КФУ рискует потерять орбитальный проект с немцами
Попавшие под санкции и столкнувшиеся с наплывом клиентов российские банки сделали несколько заявлений в выходные. Финансовые учреждения сообщили, что работают в штатном режиме и причин для беспокойства нет. Так, Сбербанк в воскресенье днем отправил сообщения пользователям своего приложения о том, что его система стабильна. Тем временем экономисты рассуждают, как небольшие банки, в том числе татарстанские, могут выиграть от отключения крупнейших от SWIFT. После потери Россией и Татарстаном нескольких спортивных турниров под вопросом оказалась судьба и других международных проектов. Российско-немецкий проект обсерватории «Спектр-РГ», который курировали и казанские ученые из КФУ, оказался под угрозой срыва. Кроме того, власти Татарстана с понедельника запретили все массовые мероприятия со ссылкой на эпидситуацию.
Сообщения российских банков в выходные
Казанцы сообщили, что в некоторых магазинах, на заправках и в такси в эти выходные у них не работали Apple Pay и Google Pay, но можно было оплатить покупки или услуги банковской картой. Ранее Центробанк предупреждал о возможных проблемах с этими сервисами оплаты после ввода санкций ЕС и США против России. Клиентов призвали использовать другие способы оплаты — наличные или карту.
Впрочем, Сбербанк заявил, что не видит перебоев при оплате клиентами товаров и услуг как через собственные, так и партнерские платежные сервисы: «Все они работают в штатном режиме». В банке также сообщили, что его клиенты могут беспрепятственно совершать операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. В банке добавили, что не наблюдают сбоев и в работе SberPay, в том числе NFC, сервисов «Плати QR» и «Оплата взглядом».
В свою очередь Центробанк на фоне вводимых санкций и заявлений об отключении России от системы SWIFT заявил, что располагает необходимыми ресурсами для поддержания стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. Регулятор дал понять, что российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации.
— При любом сценарии передачу финансовых сообщений внутри РФ обеспечивает Система передачи финансовых сообщений. Все средства клиентов российских банков доступны в любой момент, — добавили в ЦБ.
Банк России обещал непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях.
Российско-немецкий проект «Спектр-РГ» с участием КФУ под угрозой срыва
Космическая рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» перевела телескоп eROSITA в безопасный режим — это сделали немецкие специалисты в связи со спецоперацией российских войск в Украине. На ключевые узлы телескопа подается электропитание, но он не ведет наблюдения по научной программе, однако может быть включен в любой момент, сообщило издание N + 1 со ссылкой на представителя ИКИ РАН.
«Спектр-РГ» был запущен в космос летом 2019 года, а в октябре того же года начал свою работу на гало-орбите вокруг точки Лагранжа L2 в системе «Солнце — Земля». Цель — обзор всего неба в мягком и жестком диапазонах рентгеновского излучения и создании карты небесной сферы с рекордной чувствительностью, для этого на ее платформе, созданной в России, установлены два телескопа: российский широкоугольный ART-ХС и немецкий eROSITA. Однако глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что германская сторона уведомила российскую о том, что отключает телескоп eROSITA.
«Спектр-РГ» курирует астрофизик и академик РАН Рашид Сюняев, который рассказывал газете «Реальное время» три года назад о том, что над разработкой проекта орбитальной рентгеновской обсерватории СРГ, изготовлением спутника и телескопов с оптикой косого падения, подготовкой к запуску при помощи ракеты «Протон-М» и разгонного блока Д3М многие годы работали сотни инженеров, физиков и астрофизиков в России, Германии и даже в США. А идентифицировать объекты, открываемые «Спектром-РГ», должны были помочь астрофизики из Казанского федерального университета. Вуз должен был обеспечивать наземную оптическую поддержку космической обсерватории «Спектр-РГ» при помощи телескопа РТТ-150 в Турции.
Татарстан запретил массовые мероприятия
В постановление об антиковидных ограничениях в Татарстане внесли изменения. Запрет на массовые мероприятия вводится с понедельника, документ подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавируса с 28 февраля запрещается «проведение массовых мероприятий с участием граждан, если иное не установлено настоящим постановлением».
Также Минздраву Татарстана поручено проводить тестирование на коронавирус беженцев, прибывших с территории Донецкой и Луганской народных республик. Стоит отметить, что в постановлении содержалась норма про запрет с 30 октября 2021 года на «проведение организациями и индивидуальными предпринимателями зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе для детей, а также проведение иных массовых мероприятий с участием граждан, если иное не установлено настоящим постановлением». При этом в Татарстане с 21 февраля уже отменены QR-коды для проезда в общественном транспорте, для посещения боулингов и компьютерных клубов, торговых центров, заведений общепита. Также объектам розничной торговли разрешили работать ночью.
После отключения от SWIFT могут выиграть менее крупные банки
России придется создавать альтернативные платежные системы после отключения от SWIFT, предупреждают российские экономисты. По словам специалистов, SWIFT можно обойти, поскольку в стране существуют более примитивные аналоги.
Эксперт считает, что куда серьезнее, чем отключение от SWIFT, могут быть другие последствия. Вводимые странами ЕС санкции выталкивают Россию из мировой экономики. К примеру, невозможно будет купить товары в интернет-магазинах. Кроме того, из-за блокировки валютных резервов Банка России, страна может потерять от 80 до 300 млрд долларов. Под рестрикции попадут все $630 млрд валютных резервов России.
Впрочем, в Европе уже сообщали, что если потребуется, то и другие российские банки будут отключены от SWIFT.
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