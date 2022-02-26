«Новый 1992-й»: «черные дыры» в Казани, слухи о Майкле Джексоне и «афганцы» в очередях

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 15-я

Фото: Алексей Липовецкий

Татарстан проводил 2021 год и встретил 2022-й в условиях ковидных ограничений, готовясь отразить очередные удары пандемии. Редакция «Реального времени» вспоминает период, в чем-то очень похожий на нынешний: как ровно 30 лет назад, в начале 90-х, республика и вся страна также адаптировались к новым реалиям жизни, хотя и другого характера. Для наглядности предлагаем подготовленную нашими корреспондентами серию дайджестов по газетным статьям того времени. Часть обсуждаемых в прессе тем и реформ уже канули в Лету, но есть вопросы, которые и по сей день остаются для нас актуальными.

«Черная дыра»

Испытывая поступь истории на себе, казанцы не теряли чувства юмора. И делились между собой в газетах впечатлениями от времени конца Советского Союза. В популярном тогда жанре фельетона один инженер сравнил время дефицита с «черными дырами» в космосе: производства, вроде бы, работают, казанцы ходят на заводы, стоят у станков, но результатов их производства на прилавках отчего-то нет. В одном из дайджестов мы уже писали отчасти почему — немалые объемы татарстанских товаров продавались теми же ушлыми казанскими работниками магазинов в другие регионы. Но интересно, что и сегодняшние жители казанских пригородных поселков отлично поняли бы ироничный пафос автора в смысле «пропажи» транспорта и транспортных маршрутов. Трамваи, троллейбусы, автобусы — пропадали в «черных дырах» хаоса и беспорядка. До чиновников тогда, что характерно, тоже было не достучаться.

«Термин «черная дыра» введен астрономами, которые утверждают, будто во Вселенной есть места, «проглатывающие» космическую пыль, камни и даже целые звезды. Лично я в это утверждение не верю и воспринимаю его как миф.



Другое дело на нашей грешной Земле. Вслед за астрономами предполагают наличие своих «черных дыр» на нашей планете геологи. Все слышали и читали, например, о «Бермудском треугольнике», где бесследно пропадают корабли и самолеты. Это похоже на реальность.



Еще более реально наличие «черных дыр» в нашем родном городе. Доказательств тому сколько угодно. К примеру, выпускает табачная фабрика папиросы, а их в продаже нет. Где же они, спрашивается? Конечно, в «черной дыре». Та же картина с обувью, трикотажем и другими видами продукции, выпускаемой предприятиями города.



Да, «черные дыры» пожирают все и вся. В их безразмерные желудки попадают даже автобусы, троллейбусы, трамваи как в одиночку, так и целыми маршрутами. При этом точно известны координаты и время действия каждой такой «черной дыры». Возьмем маршрут трамвая №8. Там существует две «черные дыры»: первая — в поселке Борисково, вторая — на поле Ершова. Первая вмещает восемь трамваев (это 16 вагонов) и действует с 19 по 20 часов. Затем открывается вторая, куда спешат все вагоны и находятся там до 21 часа и более. Во время этого часа пассажирам лучше сидеть дома или где-нибудь переждать, так как действие «черной дыры» вызывает бездействие транспорта.



И не только транспорта, а и его линейного и руководящего персонал, любого уровня и депутатов (разумеется, народных) тоже.



Конечно, автору могут сказать, что в наши смутные времена ставить вопросы легче, лучше и надежнее. Увы, их мы вряд ли дождемся: говорят, нынче все ответы на критические выступления, включая и газетные, тоже канули в «черную дыру».*

«Что провозят за кордон»

Еще одна заметка разъясняла причины образования «черных дыр», по крайней мере, в торговле. Таможня только за одну неделю задержала валютной контрабанды на сотни тысяч советских рублей — сколько при этом все равно просачивалось за границу, остается только догадываться. Казанский инженер в заметке выше саркастично интересовался, куда пропадают папиросы казанской табачной фабрики. Выходит, в том же номере дали прямой ответ — «воруют». И не только советские граждане, так, один поляк прихватил с собой из советской державы 6,5 тысячи пачек сигарет, помимо станков для бритья. Учитывая известное сегодня низкое качество советских сигарет, возникает другой вопрос — кому на Западе контрабандист смог бы это курево продать. Счастье, что советская таможня его вообще задержала.

«За прошедшую неделю таможенными органами было задержано при въезде и выезде из СССР предметов контрабанды — золотых изделий, серебра, валюты, советских денег и т. д. — на сумму 200,000 рублей, говорится в распространенном здесь сообщении пресс-службы таможенного комитета СССР.



Все рекорды побил гражданин Польши Г., возвращавшийся из СССР и прихвативший с собой 6,5 тысячи пачек сигарет и 1 240 штук станков для бритья разового пользования — всего на общую сумму 66 240 рублей.



В соответствии с приказом по таможенному комитету СССР с 1 октября 1991 г. товары, реализуемые на иностранную валюту на территории СССР, независимо от способа реализации, налогом на импорт не облагаются.



При этом таможенная пошлина на ввозимые товары взимается в свободно конвертируемой и приравненной к ней валюте по ставкам таможенного тарифа СССР.



Подобный порядок распространяется и на ввоз комплектующих деталей, если изделия из них продаются за СКВ.



Товары, реализуемые за рубли, облагаются налогом на импорт в установленном порядке.



По новым таможенным правилам религиозные организации, являющиеся юридическими лицами и действующие на территории СССР, могут беспрепятственно получать и распространять религиозную литературу, присылаемую им в качестве благотворительной помощи. Единственным условием является декларирование груза и оплата сборов за его таможенное оформление, а также представление таможенным органам документов, подтверждающих безвозмездный характер приобретения и распространения религиозной литературы».*

«Сказание о Казани»

Казанцы в непростое время хаоса и разрухи не теряли не только чувства юмора, но и чувства культуры. В газетах попадались статьи, дающие татарстанцам некоторое успокоение и ощущение нормы: «Как будто ничего не происходит». Материал был посвящен 120-летию первой российской открытки. В Казани живет их коллекционер, краевед-любитель Абдулла Дубин, у которого есть отдельная коллекция открыток с видами города, по которым можно проследить, как менялся облик столицы Татарстана с конца XIX века по конец XX. Коллекционер призывал коллег не закрываться в своем внутреннем мире, а делиться сокровищами с остальными, сетуя на нежелание города организовывать выставки. И полагал, что такие открытки могут помочь начавшемуся «национальному возрождению народов республики».

«Исполнилось 120 лет со дня введения в обращение первой российской почтовой открытки.



Как и появление почтовой марки, это явилось важным событием в развитии отечественной связи. Примечательно, что и марки, и открытки стали предметом коллекционирования.



Самую большую в городе коллекцию открыток собрал краевед-любитель Абдулла Дубин. Весь его коллекционный материал систематизирован по тематическим разделам — «История родного края», «Наука и культура», «Виды городов». В последнем у него хранятся открытки и с видами Казани. По ним можно легко проследить, каким был облик столицы Татарстана в старину и каким он стал в наше время. Просматривая в часы досуга свою коллекцию, Дубин любит сравнивать улицы, площади отдельные здания Казани, изображенные на старых открытках, с теми из них, которые воспроизведены на новых.



Нельзя сказать, что сопоставление всегда в пользу современной городской архитектуры (во многих случаях даже наоборот), но то, что столица республики, как говорится, разрослась вширь и ввысь, это уж точно. В этом могли убедиться посетители выставки открыток из коллекции краеведа-любителя, проведенной дважды — в магазине «Политкнига» и кинотеатре «Татарстан».



Более подробно о своем хобби рассказывает вам А. Дубин: — Коллекционеры — самые счастливые люди, справедливо заметил еще Гёте. Действительно, нельзя «заглянуть» в будущее, не зная, что было в прошлом. История — это память народа. Не зря народная мудрость гласит: «Утратив память — потеряешь ум!» По аналогии: «Нет памяти — нет народа» (Фрэнсис Бэкон).



Для меня как собирателя-краеведа моя коллекция — бесценный клад. Чем она привлекательна? Открытку как предмет коллекционирования характеризует ряд достоинств. Одно из них — доступность. Стандартные, сравнительно небольшие по размеру, они позволяют без особого труда хранить коллекцию даже из нескольких тысяч штук. А по разнообразию воспроизведенных сюжетов позволяют любому человеку выбрать самую близкую ему тематику».*

«Так одевались наши бабушки»

Характерное доказательство интереса к досоветской старине — заметка, рекламирующая другую выставку — одежды и атрибутики XIX столетия. Она прошла в Государственном музее Татарстана на улице Ленина. Любопытный момент — здесь предлагали сфотографироваться в стиле ретро, как «одевались наши бабушки». Зонт и шляпку под какую-нибудь «даму с собачкой» обещали предоставить на месте. Можно быть уверенным, что недостатка в позирующих казанских женщинах у организаторов не было. От советского «серого» быта на тот момент общество сильно устало.

«Хотите иметь фотоснимок в стиле ретро? Нет проблем!



Накидку, зонт, шляпу и другие предметы туалета XIX века вы найдете на выставке одежды и атрибутики прошлого столетия, открывшейся в Госмузее республики (ул. Ленина, 2).



Здесь можно не только познакомиться с тем, как одевались наши предки, но и запечатлеть неповторимый колорит этой эпохи на пленке, что и сделала одна из посетительниц».*

«Ждем Майкла Джексона»

Помимо национально-культурного возрождения и возросшего внимания к дореволюционной России и Татарстану, общество горячо встречало дивный новый западный мир, о котором до этого имело только отдаленное представление — его, к слову, несли, все те же «контрабандисты» по советскому законодательству: виниловые пластинки из-под полы, пиратские видеозаписи. Именно так советские граждане узнавали о поп-звездах Запада, к началу 1990-х их выступления, впрочем, появлялись и на телевидении. Представляете себе ажиотаж, когда по СССР пронесся слух о возможном выступлении Майкла Джексона в Москве. Якобы его лично пригласил министр культуры РСФСР, должность которого тогда занимал известный советский актер Юрий Соломин. Слух, можно сказать, «сбылся», но только 2 года спустя, уже после кончины Советского Союза. На сайте «Ельцин-центра» пишут, что «привезти короля поп-музыки в Россию стало возможным только в 90-е годы». При этом в 1993 году, когда состоялось его легендарное выступление с «лунной походкой», организаторы даже ничего не заработали — «несли убытки, встречая сопротивление со стороны городских чиновников». Но главным стал сам приезд Джексона, который назвали «прорывом в отношениях двух культур — российской и западной».

«По Москве прошел слух, что к нам, возможно, приедет Майкл Джексон, которого пригласил выступить министр культуры РСФСР.



— Слух подтверждаю, — сказал Юрий Соломин, — хотя в нем, как водится, доля истины. На самом деле мы сейчас ведем переговоры с продюсером певца, который, по сведениям нашей «разведки», сам выразил желание побывать в России. Получается, что в данном случае наши интересы совпадают.



Что ж, видимо, участие в фильмах «Адъютант его превосходительства» и «ТАСС уполномочен заявить…» не прошли даром для актера Соломина. Во всяком случае, качества разведчика и дипломата чрезвычайно пригодились ему на министерском посту. И вот представился прекрасный способ их применить: в Москву заманить суперзвезду, да еще, по возможности, на выгодных для нас условиях. Но это уже сверхзадача, которую поставил перед собой министр культуры России».*

Фото: nastroenie.tv

«Заграница нам поможет»

Открылось не просто окно в Европу, рухнула целая стена, и с Запада подули такие ветра свободы, какие не снились нескольким поколениям советских граждан. Помимо возможностей, наконец, послушать Майкла Джексона, появились неслыханные прежде шансы самим торговать с западными партнерами. Чем не преминула воспользоваться и наша республика. Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев отравился в рабочую поездку в страны Европы и Африки. Это была не просто «экономическая разведка», рассказал он казанцам — в поездке его сопровождали представители крупнейших предприятий республики: от КАМАЗа до «Нижнекамскнефтехима». Интересно, что именно с того момента на автогиганте начали разворачивать «операцию» по совместному сотрудничеству с зарубежными партнерами. Это привело к созданию нескольких совместных предприятий по сборке американских двигателей и немецких грузовиков. Визит обошелся недешево, но дело того стоило: западные банки готовы были субсидировать зарождающуюся республиканскую экономику.

«КЕНИЯ ОТВОДИТ ПЛОЩАДКИ ПОД СБОРКУ «КАМАЗОВ»



ШВЕЙЦАРСКИЕ И ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНКИ ГОТОВЫ СУБСИДИРОВАТЬ ЭКОНОМИКУ ТАТАРСТАНА



ПОЕЗДКА ОБОШЛАСЬ НЕДЕШЕВО, НО ДЕЛО ТОГО СТОИТ



В пятницу, 11 октября, состоялась пресс-конференция Президента ТССР М. Шаймиева по итогам поездки республиканской делегации в Кению и Англию. М. Шаймиев оценил их как весьма положительные.



— Это была не только экономическая разведка, — сказал он в своем мини-интервью корреспонденту «ВК» — Поездка принесла и вполне конкретные результаты в виде ряда важных договоренностей.



В ходе визита не преследовались какие-либо политические цели. В состав делегации, кроме Президента и сопровождающего его немногочисленного персонала, входили в основном директора ведущих предприятий Казани и республики — ПО «Органический синтез», «Нижнекамскнефтехим», вычислительных систем, АО «КамАЗ» и других. Так что сам состав делегации уже определил характер поездки — внешнеэкономические связи республики как на уровне ее руководства, так и на уровне непосредственно предприятий и фирм.



Каждый день работы делегации был занят многочисленными встречами с государственными деятелями и бизнесменами. Наши эмиссары не скрывали своего желания пробиться на африканский рынок. Правда, они отдавали себе отчет в уровне конкурентоспособности своих товаров, но интерес к нашим предложениям был у африканцев высок».**

Фото: gruzovikpress.ru

«Заседание Госсовета ТССР»

В те же дни Татарстан начал рассматривать ключевые для рыночной экономики указы, в том числе «О поддержке предпринимательства». При президенте Шаймиеве был создан соответствующий Совет, а районам спустили указы и наказы по развитию у себя предпринимательской частной инициативы. Одновременно разрабатывался указ и о создании единой государственной системы социальной помощи семье, охране материнства и детства.

«В субботу, 12 октября, состоялось заседание Государственного Совета республики при Президенте ТССР.



На заседании с информацией о ходе осуществляемых экономических реформ республики выступил премьер-министр М. Сабиров. Совет признал важным создание необходимых предпосылок для ускорения перехода к рыночной экономике.



Члены Госсовета с участием объединений предпринимателей рассмотрели проект Указа о поддержке предпринимательства в республике, с сообщением о котором выступил заместитель премьер-министра, председатель Госкомитета ТССР по управлению государственным имуществом Ф. Газизуллин. В этих целях принято решение о создании при Президенте ТССР Совета поддержки предпринимательства. Кабинету министров ТССР, исполнительным органам городских и районных Советов народных депутатов рекомендовано принять необходимые меры по развитию предпринимательской деятельности и частной инициативы. Заслушав информацию вице-президента ТССР В. Лихачева о переговорах, ведущихся между делегациями Республики Татарстан и Российской Федерации, Госсовет рекомендовал продолжить эти переговоры.



На заседании обсужден также проект Указа Президента ТССР «О создании единой государственной системы социальной помощи семье, охране материнства и детства».**

«Как поживаете, афганцы»

До войны в Чечне оставались считанные годы, СССР только вывел свои войска из Афганистана, а о проблемах вернувшихся с фронта впервые в обществе стали громко говорить («грузы 200» в 1980-х приезжали в городские дворы очень тихо и негласно). Это было удивительно еще и потому, что советские граждане официально и формально о таких проблемах не ведали по крайней мере с 1945 года. Оказалось — воевать это тяжело и больно, а жить после войны — еще тяжелее и больнее, потому что «выживать» приходится и дома. В Татарстане союз воинов-афганцев появился в 1990 году, по его данным, в Казани проживали 2 000 прошедших «интернациональную» войну и членов семей погибших. Поразителен факт, который можно узнать из интервью вице-председателя союза: «афганцам» было неловко пользоваться привилегиями вроде права на покупку колбасы или шампуня вне очереди. «Неловко перед «нельготными» покупателями. Люди сейчас нервные, раздражительные, участников Великой Отечественной порой «облаять» готовы, не то что нас, молодых», — виновато объясняли воины-интернационалисты.

«Проблем в нашем неспокойном обществе хватает у всех, и каждый решает их по-своему. Немало трудностей сейчас и у союзов воинов-интернационалистов, преодолевающих бытовую и социальную неустроенность с помощью новых методов ведения хозяйственно-экономической деятельности. О работе одной из организаций «афганцев» нашему корреспонденту Н. Коновалову рассказал ее вице-председатель В. Муханов.



— Валерий Петрович, как давно существует ваша организация, какова ее «иерархия», сколько в ней членов и какие цели она преследует?



— Официально мы называемся «Татарский союз ветеранов Афганистана», существуем полтора года. Руководящие функции выполняет президиум, состоящий их пяти человек, а всего в штате 15 человек. Разумеется, у нас очень много добровольных помощников, их число трудно определить даже приблизительно.



Зоной нашей ответственности является Вахитовский район, но так как наша организация в финансовом отношении более крепкая, чем остальные, мы «опекаем» практически весь город.



Всего в Казани насчитывается приблизительно 2 000 «афганцев» и членов семьи погибших. Практически со всеми ведем работу, оказываем посильную моральную и материальную поддержку. Очень большое внимание уделяется разного рода благотворительным акциям: помогаем нуждающимся деньгами, предоставляем льготные или даже бесплатные путевки в хорошие дома отдыха, организуем теплоходные поездки по Волге. Не последнее место отводится коммерческой деятельности в самых разных формах».**

* — «Вечерняя Казань» от 11 октября 1991 года

** — «Вечерняя Казань» от 14 октября 1991 года