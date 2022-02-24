Обманутые дольщики Нижнего Новгорода: «Пусть лучше отдадут казанцам, чем заморозят стройку»

Казанскому подрядчику доверили спасение долгостроев в столице Поволжья — двух домов в ЖК «Новинки Smart City»

Фото: gipernn.ru / Наталия Пылина

Казанской фирме наряду с питерской доверили спасти долгострои в Нижнем Новгороде. Компания «Казаньстройпром» выиграла первый тендер Фонда развития территорий (бывший федеральный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства) на достройку двух проблемных домов в ЖК «Новинки Smart City». По условиям контрактов, ей предстоит сдать под ключ около 10 тысяч кв. м жилья за 630,2 млн рублей или уложиться в 63—65 тысяч рублей за 1 кв. м. Привлечение иногородних подрядчиков связано с нежеланием нижегородских строителей выходить на торги на фоне резкого подорожания стройматериалов, считают татарстанские подрядчики. По их мнению, без пересмотра сметных расчетов достраивать проблемные дома в будущем станет сложнее.

Казанцы взялись за достройку нижегородского долгостроя

Федеральный фонд развития территорий (переименован в январе этого года после объединения с Фондом содействия и реформирования ЖКХ, — прим. авт.) подвел результаты повторных торгов по выбору подрядчиков на достройку трех жилых домов в проблемном ЖК «Новинки Smart City» в Нижнем Новгороде. Как следует из данных сайта госзакупок, фирма «Казаньстройпром» признана победителем тендера по двум долгостроям №3 и №4, а дом №23 возведет ООО «ГК «Энергосистемы» из Санкт-Петербурга.

По условиям контрактов, на достройку дома №3 общей площадью свыше 5 тысяч кв. м выделено 329,8 млн рублей, а второго дома №4 общей площадью свыше 5,5—6 тысяч кв. м — 350,5 млн соответственно. Оба дома находятся на уровне котлована. Таким образом, на их возведение с нуля выделяется в среднем по 65 тысяч рублей в пересчете за 1 кв. м. Завершить строительство компания обязана к концу ноября 2022 года. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в руководстве фирмы «Казаньстройпром»:

— Мы довольны результатами конкурсного отбора. Несмотря на рост стоимости строительных материалов, сметные расчеты нас полностью устраивают. Мы уверены, что сможем уложиться в предложенную смету и сдать объект под ключ без привлечения заимствований. У нас достаточно собственных финансовых ресурсов для исполнения этих контрактов.

Фирма «Казаньстройпром» признана победителем тендера по двум долгостроям №3 и №4. Фото yandex.ru

По словам представителя, компания намерена вести строительство двух домов самостоятельно без привлечения субподрядчиков: «80% строительно-монтажных работ выполним своими силами, и только для проведения специальных работ (например, для устройства слаботочных систем) будем привлекать на финальном этапе субподрядчиков». Чтобы уложиться в срок, строительство двух домов будет вестись одновременно. «Как только подпишем контракты, сразу приступим к работе», — пообещал подрядчик.

Фонд сменил московского подрядчика

ЖК «Новинки Smart City» считается одним из самых проблемных долгостроев Нижнего Новгорода, за который взялся федеральный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. К началу этого года в реестре обманутых дольщиков значится 779 человек: из 25 жилых домов, заявленных к строительству в Богородском районе города, в эксплуатацию сданы 10. До этого нижегородские власти пытались самостоятельно решить проблему на протяжении восьми лет, но безуспешно.

В 2019 году федеральный фонд привлек к достройке ЖК московскую компанию «Политехстрой». В этой компании утверждали, что за два года «были проведены инженерные коммуникации, завершено строительство 13 домов, еще пять объектов находятся в процессе достройки». Однако в прошлом году фонд расторг договор с москвичами. Что послужило причиной разрыва отношений с ФРТ, не раскрывалось.

В результате в январе этого года были объявлены первые торги по достройке проблемных объектов, но из-за отсутствия заявок от претендентов они были признаны несостоявшимися. В рабочей группе обманутых дольщиков ЖК «Новинки Smart City» звучали опасения, что «жителей хотят подвести под компенсацию».

ЖК «Новинки Smart City» считается одним из самых проблемных долгостроев Нижнего Новгорода. Фото vk.com/novinkismartcitynn

— Дольщики предполагают, что темпы достройки четырехэтажек были крайне низкими преднамеренно. Графики сдачи домов срывались. Дольщикам говорили, что вот достроят четврехэтажки и приступят к котлованам. О замене генподрядчика речи вообще не было никогда. У нас есть опасения, что все эти действия проводятся с целью подвести 1 000 семей нижегородцев под компенсацию. Это означает оставить людей без квартир. Протянули время. Подорожали материалы, подскочили цены. Кто протянул время? Фонд и его генподрядчик. Дольщики обращаются к директору фонда о продлении сроков строительства. Теперь это является причиной того, что нет желающих строить многоэтажки. Сжатые сроки. По закону продление сроков возможно, — сетовала одна из активисток комплекса, дольщица Ирина Гераськина.

Со своей стороны в «Казаньстройпроме» выразили уверенность, что срыва обязательств по достройке двух домов не произойдет: «Мы изучили проектную документацию. Речь идет о строительстве двух монолитных домов высотой в 8 этажей. Сверху предполагается «рубашка» из кирпича. Нам по силам такие объекты. Переговоры с предприятиями нижегородской стройиндустрии ведутся». По словам собеседника издания, фирме предстоит закрыть обязательства перед 212 дольщиками. В дальнейшем казанский подрядчик планирует участвовать в достройке остальных домов ЖК «Новинки Smart City». Нанимать персонал и арендовать спецтехнику компания намерена в самом Нижнем Новгороде.

65 тысяч за квадрат — это на грани экономики

Между тем татарстанские подрядчики оценивают расходы в 65 тысяч рублей за квадрат как «тютелька в тютельку».

— Если у них контракт под ключ, то малейшее повышение стоимости строительных материалов может привести к тому, что им придется достраивать, условно говоря, крышу за свой счет. Иначе не смогут получить от заказчика всей суммы, — указал на риски опытный подрядчик.

Татарстанские подрядчики оценивают расходы в 65 тысяч рублей за квадрат как «тютелька в тютельку». Фото vk.com/novinkismartcitynn

По его словам, нежелание нижегородских компаний выходить на торги свидетельствует о том, что «есть подвохи», которые могут привести к банкротству компании.

— Не все решаются рисковать и браться за госконтракты, так как по факту заказчики не пересматривают сметные расчеты, которые ранее были утверждены и прошли государственную экспертизу. Стоимость СМР и сроки сдачи объекта — это существенные условия контракта, которые нельзя пересматривать. Подрядчик может только сам в одностороннем порядке расторгнуть контракт, но индексации резкого удорожания, прежде всего металла и цемента, не произойдет, — пояснил эксперт.

Готов ли Фонд развития территорий в будущем пересмотреть стоимость контрактов на достройку проблемных домов, неясно. Ответ на запрос «Реального времени» пока не получен.

Шанс, что достроят, 50 на 50

Сами дольщики проблемного жилкомплекса оценивают шансы на достройку как 50 на 50. Большинство надеется на благополучный исход.

— С одной стороны, мы мало знаем о казанском подрядчике. Есть данные о том, что несколько лет назад они построили один жилой дом на 78 квартир (речь идет о подряде по муниципальному контракту на строительство 9-этажного дома в поселке Левченко, — прим. авт.). После этого в бизнесе компании наступили три года тишины, — рассказывает еще одна активистка, дольщица Валентина Вилкова, чья квартира должна быть построена в доме №3. — Но, с другой стороны, лучше еще один год подождать и посмотреть, что построят, чем полное замораживание стройки и выплаты компенсаций. Мы заключали договор ДДУ 8 лет назад. Сейчас на эти деньги не купить квартиры не только в Нижнем Новгороде, но и в его пригороде.

В профиле компании действительно значатся два контракта с МУП «Дирекцией муниципальных жилищных программ». Первый — на 102,5 млн рублей, заключенный в 2017 году, второй — на 106,6 млн рублей, заключенный в 2018 году. Речь идет о строительстве домов в поселке Левченко. Казанский подрядчик заверил, что готов работать под контролем дольщиков и вести с ними активный диалог.