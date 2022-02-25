День в истории: «Марш Красной армии», спецоперация России в Донбассе и револьвер Кольта

Чем примечательна дата 25 февраля

Фото: Минобороны РФ

Сегодня, 25 февраля, — второй день российской военной операции в Донбасе, объявленной вскоре после признания независимости ЛНР и ДНР и подписания договора о дружбе с этими республиками. В разные годы и столетия в этот же день в России учредили Синод — верховный орган управления церковью, американский изобретатель Сэмюэл Кольт получил патент на револьвер, была образована Грузинская ССР, вышел первый советский звуковой художественный фильм «Путевка в жизнь», Никита Хрущев выступил с обвинениями против Сталина, в московской гостинице «Россия» произошел пожар. Родились: арабский путешественник Ибн Баттута, итальянский драматург Карло Гольдони, французский живописец Огюст Ренуар, писательница, поэтесса Леся Украинка, итальянский оперный певец Энрико Карузо, советский актер Всеволод Санаев, певец и гитарист группы «Битлз» Джордж Харрисон, российский кинорежиссер Алексей Балабанов. Умерли: ирландский поэт Томас Мур, основатель агентства «Рейтер» Пол Джулиус Рейтер, американский драматург Теннесси Уильямс, русский писатель Андрей Синявский. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Родились Якуб Чанышев и Камиль Мутыги

25 февраля 1892 года в деревне Тукаево Стерлитамакского уезда Уфимской губернии родился участник трех войн, генерал-лейтенант Якуб Чанышев. Происходил из рода татарских мурз. В 1913 году был призван в ряды Русской императорской армии. Во время Первой мировой войны принимал участие в боевых действиях на Юго-Западном фронте. С января 1917 учился в Казанском военном училище, по окончании командовал ротой. В декабре 1918 года стал комендантом Уфы. Во время Гражданской войны участвовал в боях против армии Колчака, а также в Ферганской долине против басмачей. В 1925—1932 годах был командиром и комиссаром 1-й Казанской стрелковой дивизии. В 1934 году окончил Военную Академию им. Фрунзе и через год получил звание комдива. В 1937 году, как и многие, не избежал ареста, но в 1939 году был оправдан, а преследование прекратили. После освобождения продолжил службу в РККА. Во время Великой Отечественной войны командовал 103-й, 333-й стрелковыми дивизиями и 96-м стрелковым корпусом, принимавшим участие в ходе освобождения ряда польских и немецких городов и в форсировании рек Висла и Одер во время Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операций. После окончания войны находился на прежней должности и преподавал в Высшей военной академии имени Ворошилова. В 1957 году Чанышев вышел в отставку и затем принимал активное участие в общественной жизни московских татар. Умер он 6 ноября 1987 года.

Фото: wikipedia.org

25 февраля 1929 года 1-я Казанская стрелковая дивизия Якуба Чанышева или 1-й татарский полк торжественно принял от композитора Салиха Сайдашева «Марш Красной Армии», написанный в честь одиннадцатой годовщины Красной Армии по личной просьбе ее командира. Полк собирался принять участие в параде на Красной площади, и Чанышев хотел, чтобы его часть прошла перед трибуной Мавзолея под свой марш. Сайдашев согласился и написал его. Чанышеву так понравился марш, что Сайдашеву присвоили звание почетного красногвардейца татарского полка и подарили обмундирование. В 1935 году, на VII съезде Советов СССР, марш услышал нарком обороны Климент Ворошилов. Узнав имя автора, он пригласил того к себе и подарил именные часы с гравировкой на крышке. Произведение Сайдашева стало маршем Красной, а потом и Советской, Армии и вошло в репертуар многих военных духовых оркестров страны. Под эту музыку в 1941 году провожали на фронт в ТАССР, и под нее же встречали вернувшихся с войны. «Марш Красной Армии» прозвучал в Москве на Параде Победы в 1945 году. В настоящее время этим маршем в Казани встречают и провожают фирменный московский поезд.

25 февраля 1883 года в Уральске родился журналист, издатель и певец Камиль Мутыгуллович Мутыги. Учился в медресе и параллельно в русской школе, затем в университете «аль-Азхар» в Каире. Вернувшись в Уральск, преподавал в родном медресе историю, логику и новую арабскую литературу. С 1905 по 1909 годы Мутыги был основателем, издателем и редактором нескольких первых газет и журналов на татарском языке. Среди них «Уклар»(«Стрелы»), «Фикер»(«Мысль»), «Уралец», «аль-Гаср аль-джадид» («Новый век»), где публиковались ранние стихи Габдуллы Тукая. Там же были опубликованы произведения самого Мутыги. Кроме того, он вел концертную деятельность. Объездил всю Россию, знакомя аудиторию с татарскими песнями и мелодиями. Именно он впервые исполнил на татарском языке песню «Ай, былбылым». Это были стихи Наки Исанбета, положенные Мутыги на арабскую мелодию. После революции 1917 года Мутыги стал редактором первой советской татарской газеты «Ярлы халык» («Бедный люд»). Затем также продолжал редактировать разные газеты и заниматься литературной деятельностью. Скончался Мутыги в 1941 году.

Фото: институт языка, литературы и искусства Академии наук РТ

Георгиевский крест и Клуб театральных работников

25 февраля 1721 года Петр I учредил Святейший правительствующий Синод — верховный орган управления церковью. По упразднении императором в 1701 году патриаршего управления церковью и вплоть до августа 1917 года он был высшей административной и судебной инстанцией Русской церкви. Решал вопросы и дела вероучения, религиозной нравственной жизни, устройства, управления и дисциплины вероисповедания христианского общества. Также он мог судить духовенство и имел право выносить окончательные решения по бракоразводным делам, делам о снятии с духовных лиц сана, о предании мирян анафеме. Члены Синода назначались императором. Его представителем в нем был обер-прокурор Святейшего синода. В конце 1917 года Всероссийский Поместный Собор учредил Священный синод, который продолжает оставаться высшим органом управления в РПЦ.

25 февраля 1807 года в России учредили Георгиевский крест, который до 1913 года назывался Знаком отличия Военного ордена. Также имел другие неофициальные наименования: Георгиевский крест 5-й степени, солдатский Георгиевский крест, солдатский Георгий («Егорий») и другие. Это была высшая награда для солдат и унтер-офицеров за боевые заслуги и за храбрость, проявленную против врагов. Первым, кто получил его, был унтер-офицер Кавалергардского полка Егор Иванович Митрохин за отличие в бою с французами под Фридландом 2 июня 1807 года. Изначально награда была без номера, так как вручалась не так уж и часто, но когда число награжденных стало увеличиваться, георгиевские кресты стали нумеровать. В 1844 году ввели кресты для представителей других религий, и изображение святого Георгия заменили на герб Российской империи. Крест существовал до 1917 года. Затем, в 1992 году знак отличия Георгиевский крест был восстановлен.

Фото: wikipedia.org

25 февраля 1930 года в Москве открылся Клуб театральных работников. Сегодня это Центральный дом работников искусств. Создан был по инициативе наркома просвещения Анатолия Луначарского. Основными направлениями деятельности клуба стали творческое общение деятелей искусства, показ новых спектаклей, концертов, фильмов, также просветительская деятельность. Он единственный творческий дом в Москве, который за всю свою историю ни разу не прекращал работу. В годы Великой Отечественной войны отсюда уходили на фронт актерские бригады. С 1939 года дом находится в здании по адресу: Пушечная улица, 9. В настоящее время существует в виде автономной некоммерческой организации.

Получен патент на элекродвигатель и выдана первая в мире лицензия на телевещание

25 февраля 1836 года Сэмюэл Кольт получил патент США на револьвер Кольт. Через 10 дней он открыл собственное производство. Сначала шестизарядный револьвер 45-го калибра назывался «Патерсон» в честь города, где была развернута мануфактура Кольта, но через некоторое время был переименован в «Техас» из-за своей популярности среди жителей этого штата. В 1873 году был создан револьвер, который стал настоящей легендой, символом Дикого Запада и самым популярным оружием в вестернах. Он назывался Colt Single Action Army, Model 1873, или в народе — кольт «Миротворец». Именно про него придумана знаменитая фраза «Бог создал людей сильными и слабыми. Сэмюэл Кольт сделал их равными». Револьвер был принят на вооружение армии США в качестве табельного оружия и оставался основным армейским пистолетом до 1892 года. Модель 1873 года стала столь востребованной, что выпускалась до 1941 года и разошлась общим тиражом свыше 357 тысяч штук. Ограниченными партиями по спецзаказам он производится и сегодня.

Фото: wikipedia.org

25 февраля 1837 года американский кузнец, электрик-самоучка и изобретатель Томас Дэвенпорт получил патент на электродвигатель. В основу работы электрического преобразователя был положен принцип электромагнитной индукции. За 4 года до этого Дэвенпорт узнал о том, что Джозеф Генри изобрел электромагнит и использует его для обогащения железной руды. Он купил изобретение, изучил его и стал сам изготавливать компактные магниты. Скоро был готов мотор — первый роторный электродвигатель постоянного тока. В 1835 году Дэвенпорт показал публике модель круговой железной дороги, по которой ездил маленький локомотив. Диаметр дороги был 1,2 метра. Однако изобретатель долго не мог запатентовать свое открытие. Когда удалось это сделать, изобретение получило известность. Дэвенпорт открыл в Нью-Йорке свою мастерскую. Но при его жизни изобретение не получило широкого внедрения. Электродвигатель стали применять на рельсовом и безрельсовом электрифицированном транспорте, в подъемных кранах, на прокатных станах, в устройствах автоматики уже позже.

25 февраля 1928 года выдали первую в мире лицензию на телевещание. Ее получила лаборатория Чарльза Дженкинса в Вашингтоне. 2 июля того же года на открывшейся экспериментальной телестанции начались регулярные передачи. Они тогда назывались «радиофильмами». Изображение было очень маленьким, один квадратный дюйм, с невысокой разрешающей способностью, поэтому картинка была не очень четкой. Однако многие кинулись переделывать свои приемники, чтобы увидеть даже такое изображение. Дженкинс снабжал всех желающих информацией и материалами для сборки аппаратуры. Позже он основал в Нью-Джерси компанию, носившую его имя, и в продаже появились фирменные приемники, которые называли «радиовизорами».