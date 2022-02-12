Опрос предпринимателей: как на вашем бизнесе сказался бы уход Facebook и Instagram из России?

Мы работаем в маркетинговой поддержке компаний различного уровня. Показатели различны, но в целом есть закономерность — в СНГ реклама товаров и услуг, ориентированных на конечного пользователя (B2C), в Instagram существенна. Facebook не пользуется популярностью, но присутствует в местах размещения рекламы. Малый и средний бизнес, особенно самозанятые, очень часто не имеют даже сайта, вся их продающая витрина — аккаунт в Instagram, который управляется со смартфона, и этой экосистеме уже много лет. Полноценной альтернативы для них просто нет, стратегией (если будет время) наверняка станет оперативное создание телеграм-канала с предложением клиентам подписаться на него, что позволит хотя бы сохранить клиентскую базу. Какое-то время уйдет на создание полноценных страничек в интернете, но не все смогут это сделать. Но речь не только о малом бизнесе. Например, наши клиенты девелоперы тратят до 40% рекламных бюджетов на привлечение покупателей из Instagram. Все более активными покупателями рекламного трафика в Instagram становятся банки. На некоторых рынках и территориях, особенно в сезон особого спроса (предновогодние распродажи), трафика просто не хватает на всех. Например, в Казахстане количество кликов перед праздниками может сокращаться вдвое при сохранении ценовых параметров.

Мы работаем с фокусом на привлечение клиентов. Instagram зарекомендовал себя как качественный источник продаж для большинства бизнесов, будь то недвижимость, финансовые услуги или продажа строительных материалов оптовым покупателям. Это несомненно очень эффективный канал привлечения клиентов, именно благодаря большому объему траффика (популярности у пользователей) и отличным алгоритмам таргетирования рекламы, которые постоянно улучшаются.

В настоящее время активно работаем с социальной сетью «ВКонтакте», однако считаем, что в среднесрочной перспективе бюджеты будут перераспределены в пользу закупки трафика через рекламные инструменты Google и Яндекс. В любом случае при ограничении доступа к рекламным возможностям Instagram и Facebook возникнет некоторый дефицит трафика, цены повысятся, обученные кампании снизят эффективность и потребуется какое-то время для нормализации ситуации. При таком положении дел несомненным плюсом для любого бизнеса будет наличие CRM-системы с актуальными данными о клиентах, а не только база подписчиков социальной сети.