Опрос предпринимателей: как на вашем бизнесе сказался бы уход Facebook и Instagram из России?
Компания Meta заявила о возможном прекращении работы социальных сетей Facebook и Instagram в странах Евросоюза. Это следует из ежегодного отчета компании, подготовленного для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. На такой шаг Meta готова пойти в связи с появлением в ЕС нового закона, предусматривающего хранение и обработку данных пользователей только на европейских серверах, в то время как данные Facebook и Instagram обрабатываются также на серверах, расположенных в США. Новое европейское законодательство лишает Meta возможности таргетировать рекламу, а «продвижение вслепую», без опоры на данные пользователей, станет для рекламодателей неэффективным. На ситуацию, грозящую существенными проблемами рекламному бизнесу ИТ-корпорации, команда Марка Цукерберга отреагировала жестким ультиматумом. Что об этой ситуации думают российские и, в частности, татарстанские предприниматели?
Учитывая, какой резонанс эта новость вызвала в мировых и российских СМИ, мы решили узнать у представителей бизнеса, как они оценивают позицию Meta и насколько критичен для них стал бы уход Facebook и Instagram из России.
Вопросы спикерам:
- Как бы вы поступили на месте руководства Meta? Насколько реалистичным вам кажется отключение европейцев от привычных им соцсетей?
- Какой процент рекламного бюджета вы закладываете на продвижение и развитие бизнес-аккаунтов в соцсетях? Приносят ли они вам продажи, повышают узнаваемость бренда и лояльность к нему?
- Какие альтернативные площадки стал бы использовать ваш бизнес, если бы Facebook и Instagram прекратили работу в нашей стране?
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Юлия Загитова секретарь Союза журналистов России, основатель агентства Breaking Trends
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Чтобы Европа могла безболезненно отключить Facebook, ей потребовалось бы создать альтернативную соцсеть с таким же уровнем влияния, как и Facebook. Реально ли это? Точно нет. Исследования The Manifest гласят, что Facebook — это самый популярный канал социальных сетей в мире, 86% пользователей заявили, что ищут товары и услуги именно в Facebook. Соцсети — это реклама. Лишите бизнес рекламы, и его убытки скажутся и на бюджете страны. Я думаю, что власти стран ЕС это прекрасно понимают. Да и недовольство обычных людей не останется незамеченным.
Для России отключение от привычных соцсетей тоже бы было негативным сценарием, так как наш интернет-маркетинг развит намного лучше, чем европейский. Наши малые и средние бизнесы в общем объеме рекламы отводят интернет-маркетингу около 70%, снижая долю офлайн-рекламы до 30%. И доверие к рекламе из социальных сетей растет. Одно радует, у нас есть наши соцсети «ВКонтакте» и »Одноклассники», где малый бизнес тоже развит.
Я думаю, что прежде, чем отключать Facebook и Instagram, власти европейских стран должны взвесить все риски для бизнесов и НКО, которые могут пострадать от таких нововведений.
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Андрей Третьяков партнер консалтинговой компании Vessna Kft
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Мы работаем в маркетинговой поддержке компаний различного уровня. Показатели различны, но в целом есть закономерность — в СНГ реклама товаров и услуг, ориентированных на конечного пользователя (B2C), в Instagram существенна. Facebook не пользуется популярностью, но присутствует в местах размещения рекламы. Малый и средний бизнес, особенно самозанятые, очень часто не имеют даже сайта, вся их продающая витрина — аккаунт в Instagram, который управляется со смартфона, и этой экосистеме уже много лет. Полноценной альтернативы для них просто нет, стратегией (если будет время) наверняка станет оперативное создание телеграм-канала с предложением клиентам подписаться на него, что позволит хотя бы сохранить клиентскую базу. Какое-то время уйдет на создание полноценных страничек в интернете, но не все смогут это сделать. Но речь не только о малом бизнесе. Например, наши клиенты девелоперы тратят до 40% рекламных бюджетов на привлечение покупателей из Instagram. Все более активными покупателями рекламного трафика в Instagram становятся банки. На некоторых рынках и территориях, особенно в сезон особого спроса (предновогодние распродажи), трафика просто не хватает на всех. Например, в Казахстане количество кликов перед праздниками может сокращаться вдвое при сохранении ценовых параметров.
Мы работаем с фокусом на привлечение клиентов. Instagram зарекомендовал себя как качественный источник продаж для большинства бизнесов, будь то недвижимость, финансовые услуги или продажа строительных материалов оптовым покупателям. Это несомненно очень эффективный канал привлечения клиентов, именно благодаря большому объему траффика (популярности у пользователей) и отличным алгоритмам таргетирования рекламы, которые постоянно улучшаются.
В настоящее время активно работаем с социальной сетью «ВКонтакте», однако считаем, что в среднесрочной перспективе бюджеты будут перераспределены в пользу закупки трафика через рекламные инструменты Google и Яндекс. В любом случае при ограничении доступа к рекламным возможностям Instagram и Facebook возникнет некоторый дефицит трафика, цены повысятся, обученные кампании снизят эффективность и потребуется какое-то время для нормализации ситуации. При таком положении дел несомненным плюсом для любого бизнеса будет наличие CRM-системы с актуальными данными о клиентах, а не только база подписчиков социальной сети.
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Сергей Кудря владелец бренда и музыкального лейбла KUDRYASTUDIO
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Для меня уход Meta означает крах моего бизнеса, мы генерируем заявки на лейбл и звукозапись и весь бизнес только из Facebook. Более 100 заявок в день с бюджетом всего в 2000 р./сутки — такого результата от рекламы мы не получим. Для нас это основной канал связи с клиентом, все портфолио мы ориентируем именно на эти соцсети. Я не вижу альтернатив для себя и своего бизнеса, эта платформа позитивна для человека.
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Радмила Савина специалист по рекламе и связям с общественностью ICL Services
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Пока решение Meta кажется мне попыткой манипуляции, нежели действительным желанием отказаться от огромного числа пользователей. К тому же, даже если это действительно произойдет, что мало вероятно, у нас уже есть отработанный кейс, касающийся работы социальной сети Linkedin на территории РФ. Не могу сказать, что присутствие российской аудитории в этой социальной сети значительно сократилось. Появились различные плагины с VPN для браузеров, так что обходные пути найдутся всегда.
Facebook — в своем роде очень уникальная социальная сеть. Во-первых, содержит в себе колоссальный функционал для работы в направлении маркетинга сразу в нескольких социальных сетях, а во-вторых, имеет преимущественно зрелую аудиторию по сравнению с другими популярными сетями, что очень важно для рынка B2B. В случае если Facebook закроют в России, реклама в других социальных сетях однозначно будет менее эффективной.
Но все мы знаем — свято место пусто не бывает. Социальные сети сегодня один из доминирующих инструментов коммуникации, нетворкинга, бренд-платформы, рекламы и др. Например, очень активно в последние 1,5—2 года в России развивается Telegram — практически у каждой компании сегодня есть корпоративный канал в этом мессенджере. По данным исследования «Медиапотребление в России в 2021 году» Deloitte, активными пользователями мессенджера Telegram являются 52% всей аудитории рунета, а в августе Telegram превысил отметку в 1 млрд скачиваний (61% пользователей как минимум скачали его на свой смартфон). Да, пока это именно мессенджер, но, уверена, в скором времени функционал расширится, несмотря на то что Telegram уже дает хорошую аналитику по аудитории канала. Важно смотреть на целевую аудиторию: если мы работаем с международным рынком, то закрытие Facebook действительно станет потерей.
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Ольга Силинг генеральный директор ООО «Стройкомплекс»
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Если компания понесет убытки, их ультимативная позиция вполне понятна. У нас есть похожий закон. Конечно, в нашем законе есть требование о передаче сведений пользователей только в страны, соблюдающие Конвенцию Совета Европы по обработке персональных данных, но следующим же пунктом в нем прописано исключение, которое позволяет компаниям фактически без каких-либо ограничений передавать данные куда угодно. Достаточно лишь прописать это в пользовательском соглашении. Так что, думаю, выход найти можно.
Отключение европейцев от соцсетей кажется нереалистичным. Да и не нужно это делать, чревато социальными волнениями.
В рекламный бюджет развитие в соцсетях не закладываем. У нас есть страница в «Инстаграм», которую я лично активно развиваю. Но она скорее для собственного развлечения. Никаких заказов соцсети не приносят. Узнаваемость бренда не повышают. На другие площадки переходить не буду. По опыту могу сказать, что ни дизайнеры, ни строительные компании вроде нашей не получают заказов через «Инстаграм». Это если честно рассказывают. Кто-то говорит о чеках с 6 нулями через соцсети. Подозреваю, что врут.
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Дмитрий Анпилогов руководитель проектного бюро «АртПро»
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Мне кажется, что сценарий ухода Meta с рынка Евросоюза маловероятен. Подобные заявления не более чем ответный шаг в переговорах об условиях хранении и обработки данных. Объект торга — потенциал вложений Meta в IT-инфраструктуру Европы. Рынок Евросоюза является вторым после США для компании. Не стоит забывать, что Meta это не только Facebook и Instagram. Meta активно продвигает новые продукты, и на фоне и так сокращающейся аудитории потеря важного рынка может быть очень болезненна.
В бюро ведем аккаунты Facebook и Instagram с 2015 года. Аудитория для нас комплементарная и очень лояльная. Затраты на платное продвижение на этих площадках составляют не более 20% от общего маркетингового бюджета. При этом для нас эти площадки важный канал коммуникации с клиентами.
Для бизнеса уход Meta с интересных нам рынков будет потерей канала с высокой рентабельностью, также доступного «окна в Европу». Благодаря Instagram нами были сделаны первые продажи за пределами Российской Федерации. Регулярное ведение социальных сетей существенно повышает лояльность и доверие к бренду. Архитектура — это услуга с длительным циклом сделки. Клиенту важно понять с кем он имеет дело. Альтернативные площадки также активно развиваем. Мультиканальные продажи — основа безопасности бизнеса. Альтернативой для нас являются площадки Google. YouTube — вторая по приоритетам и рентабельности площадка продаж.
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Юрий Кузьмин директор по маркетингу ООО «Фермер-центр Франчайзинг»
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Думаю, останавливать работу социальных сетей Facebook и Instagram в странах Евросоюза Meta не отважится, т.к. это приведет к значительному снижению прибыли и капитализации компании. Я бы на месте руководства Meta не стал.
Еще свежи в памяти события годичной давности, когда 7 января 2021 г. Facebook объявил о запрете для президента США Дональда Трампа публиковать что-либо в своей социальной сети и в принадлежащем ему Instagram. Тогда капитализация компании снизилась на $41 млрд, акции потеряли в цене 6%.
На продвижение в Facebook и Instagram мы тратим около 20% маркетингового бюджета: продвигаем бренд «Фермер-центр», нашу франшизу и личный бренд нашего CEO. Благодаря этому повышаем лояльность к компании, а также продаем 2-3 франшизы в месяц, это хорошее подспорье к открытию собственных точек для роста сети.
Но если бы не стало Facebook и Instagram, просто сфокусировались бы на Twitter, Youtube, «ВКонтакте», увеличили бы бюджет на контекстную рекламу в Яндекс и Google. Мы в «Фермер-центре» молодые, мобильные, так что это не проблема, если весь рынок в одинаковых условиях.
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Владимир Ермак владелец тату-студии Ermaktattoo
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Я, как российский предприниматель, рекламирую свои услуги, а это тату-салон, в том числе и через Facebook и Instagram уже не один год.
Я могу смело заявить, что реклама на этих площадках не имеет особого значения для российского бизнеса. У нас есть прекрасные рекламные площадки для развития бизнеса, и сильно уход Meta из России не повлияет. Люди продолжат сидеть в социальных сетях. «ВКонтакте», «Яндекс», Telegram развиваются с огромной скоростью. Это не считая ТikТок, Yappy, Rutube и остального, что только начинает расти как рекламная площадка.
Люди будут переходить на ВК из Facebook и Instagram. «ВКонтакте», как все прекрасно знают, очень востребован и сейчас, но в случае включения России в список блокировки Meta начнет пользоваться популярностью еще больше.
Если даже не брать в расчет, что реклама в «Инстаграм» и так часто дает сбои и вообще в последнее время странно себя ведет, а стоит она дороже других площадок, на мой взгляд, наоборот, это может сильно подтолкнуть к развитию наши IT.
ЕС, конечно, очень сильно ощутит такую потерю, и мир в целом тоже. Meta — влиятельный игрок на мировом рынке.
Что не делается, все к лучшему. Я убежден, что любой кризис — это рывок в развитии.
На месте российских IT-компаний я бы обязательно предложил использование наших платформ и интегрировал бы их в ЕС.
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Юлия Безрутченко генеральный директор и владелец компании «Антарес Плюс»
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Лично мне кажется, решение по отключению Европы от Facebook и Instagram каким-то нереалистичным и может быть утопичным. Если учесть, что в странах Европы Facebook пользуется намного большей популярностью, чем, к примеру, у нас, то это совсем утопия. У нас есть хоть какая-то, но замена — «ВКонтакте». А что есть у европейцев? «Твиттер»? Но политики любят его больше, чем простые граждане.
Обыкновенному человеку хочется внимания, иногда славы. И эти две социальные сети как раз их и дают при определенных условиях.
Лично у меня рекламный бюджет для соцсетей пока занимает почти половину от общей суммы. Я использовала разные пути получения клиентов. Но вот уже несколько лет ставку делаю на социальные сети, как раз Facebook и Instagram. Мои клиенты, в зависимости от направления деятельности, находятся именно там. Сейчас идет тенденция на личности. Мы раньше покупали у компании, теперь больше у личности. Мы стали выбирать не только по профессиональным характеристикам, но по личным качествам, убеждениям, взглядам. Я так стала выбирать, думаю, и меня так же выбирают.
Если Facebook и Instagram уйдут из России, думаю, придется нелегко всем. Мой бизнес не зависит от территории, у меня в основном клиенты из других регионов и даже стран. Чем я заменю их? Наверное, сайтом и его усиленным продвижением, увеличу количество публикаций в СМИ и живых выступлений на форумах, конференциях и так далее.
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Анастасия Ермошина директор по коммуникациям Epicstars
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На данный момент, несмотря на все заявления, сложно представить себе полное прекращение работы таких гигантов, как Facebook и Instagram в странах Евросоюза. В первую очередь прекращение работы этих соцсетей нанесет ущерб экономике и затормозит рост бизнеса — последствия коснутся крупных и малых предприятий в различных секторах.
Соответственно, и компания Цукерберга лишится значительной части дохода. Напомню, буквально три месяца назад из-за крупнейшего сбоя в работе Facebook, Instagram и Whatsapp акции социальной сети просели почти на 5%, а ее основатель Марк Цукерберг потерял почти 7 миллиардов долларов.
Уверена, что в ближайшее время все необходимые меры защиты данных для работы этих соцсетей будут согласованы и
обнародованы.
В нашей стране, помимо Instagram и Facebook,
рекламодателями востребованы еще как минимум четыре площадки, через которые можно не менее успешно осуществлять продажи и находить новых клиентов: это Telegram, YouTube, TikTok и «Яндекс.дзен».
Важно помнить: для проведения эффективных рекламных кампаний нужно сочетать разные площадки (а не концентрироваться на какой-то одной, например Instagram) и чередовать формы подачи — видео, текст, «контекст», — или все вместе.
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Виктория Ярмоловская CMO ООО «Лия Чат»
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Я думаю, что такой вариант нереалистичен. Из ежегодного отчета корпорации мы узнали, что Meta сейчас переживает не самые лучшие времена: впервые за 18 лет существования социальной сети падает количество ежедневной активной аудитории. А другие сервисы компании, в том числе и Instagram, почти перестали расти. Очевидно, что корпорация не может позволить себе лишиться еще и европейских пользователей. Поэтому Meta придется договариваться с регуляторами Евросоюза.
Рекламные возможности Facebook и Instagram не являются основным способом лидогенерации в Lia.Chat. Здесь все просто: рассматривать этот канал рекламы, трафика и продаж как единственный не имеет коммерческого смысла. Стоимость привлеченного клиента в нашей сфере получается значительно выше, чем в альтернативных каналах. Если Facebook и Instagram прекратят работу в стране, нам точно станет сложнее повышать узнаваемость бренда, но продажи от этого сильно не пострадают. В качестве альтернативных площадок мы уже сейчас используем «Телеграм». А коллеги по цеху уже вовсю пользуются «ТикТоком», «Твиттером» и «Линкедином». И, конечно, никто не отменял Google Ads — это наиболее близкая по смыслу альтернатива Meta.
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