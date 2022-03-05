День в истории: Казанский авиаинститут, основание «Ленфильма» и «Бостонская бойня»

Чем примечательна дата 5 марта?

Сегодня, 5 марта, в мире отмечают День выключенных гаджетов. В разные годы и столетия в этот день Петр I учредил в России Сенат, в США произошла уличная стычка между горожанами и солдатами — «Бостонская бойня», в Казани основали авиационный институт — легендарный КАИ, Уинстон Черчиль назвал линию раздела Европы железным занавесом, вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. Родились: русский поэт Василий Тредиаковский, немецкая революционерка Роза Люксембург, советский поэт Алексей Фатьянов, народная артистка ТАССР Софья Грекова и российский ученый-кибернетик, академик РАН Владимир Левин. Умерли: итальянский живописец Лоренцо Коста, немецкий врач Франц Месмер, итальянский физик Алессандро Вольта, русский архитектор Андрей Воронихин, русский писатель Николай Лесков, глава СССР Иосиф Сталин, русская поэтесса Серебряного века Анна Ахматова, русский композитор Сергей Прокофьев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Футуристы в Казани, основание КАИ

В 1879 году родилась народная артистка ТАССР Софья Грекова. Сценическую деятельность она начала в 1913 году. Поначалу работала в театрах Воронежа, Минска, Саратова, Самары, Читы. В 1934-м оказалась в труппе Казанского Большого драматического театра. Грекова пришла на сцену в довольно зрелом возрасте, однако это не помешало ей получить значительные роли. Например, она сыграла Анну Каренину по одноименному роману Льва Толстого. Особенно убедительной она была в ролях русского классического репертуара. Так, артистка участвовала в спектаклях «Горе от ума» (Александр Грибоедов), «Живой труп» (Лев Толстой) и многих других.

В 1914 году в колонном зале Дворянского собрания Казани (ныне — ратуша) в рамках турне по России выступали футуристы. Среди них был поэт Василий Каменский, одетый в светлый костюм с гигантской хризантемой в петлице, а также Владимир Маяковский в своей знаменитой желтой кофте. Однако превзошел всех выпускник Казанского художественного училища — Давид Бурлюк. Он был напудрен, а в ухе — серьга. В тот вечер продавали фотографии поэтов, сделанные в городе в электро-велографии на улице Воскресенской (ныне — улица Кремлевская).

Фото: kotbeber.livejournal.com

В 1932 году, согласно совместному постановлению Главного управления авиационной промышленности («Глававиапрома»), Наркомата тяжелой промышленности и секретариата Татарского обкома ВКП(б), на базе аэродинамического отделения КГУ основали Казанский авиационный институт (КАИ). Под учебное заведение передали здание бывшей первой Казанской гимназии. Поначалу в институте было всего два отделения: самолетостроительное и аэродинамическое. Первыми преподавателями КАИ стали Николай Четаев, Петр Широков и еще ряд специалистов. Затем в институте организовали первые кафедры — аэродинамики, строительной механики, математики, теоретической механики. В 1992 году КАИ преобразовали в Казанский государственный технический университет (КГТУ), а в 2009 году вуз получил статус национального исследовательского университета.

Петр I учредил Сенат, открытие ЦДТ

В 1711 году указом Петра I в России был учрежден Сенат. Это высший государственный орган в России по делам законодательства и государственного управления. Сенат учредили, чтобы «дублировать» власть царя в его отсутствие. Затем госорган стал координировать работу остальных государственных учреждений. В конце правления Петра I, в 1722 году, Сенат реорганизовали. Появились такие должности, как генерал-прокурор Правительствующего Сената, рекетмейстер и герольдмейстер. Также в тот период появились сенатская, ревизионная, раскольничья конторы Сената. Однако после смерти царя Сенат стал утрачивать свое значение, и вместе с тем начали меняться его функции. Например, с 1726 года его власть стал ограничивать Верховный тайный совет, позднее — Кабинет министров. Затем Сенат стал высшим органом суда и надзора и просуществовал в таком виде до 1917 года.

Источник: wikipedia.org

В 1914 году была основана старейшая кинокомпания России — открыт Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета, который в дальнейшем стал киностудией «Ленфильм». В 1918 году на базе отдела был сформирован Петроградский кинокомитет. В том же году основали отдел производства фильмов с отделением социальной хроники, которым руководил Григорий Болтянский. При нем проходили киносъемки ключевых событий в жизни страны. Кроме того, стало функционировать отделение по производству игровых фильмов. Например, вскоре в прокат вышел первый игровой агитфильм «Уплотнение», который был снят по сценарию Анатолия Луначарского. В дальнейшем название кинофабрики часто менялось. С 1934 года она стала называться «Ленфильм». В общей сложности на этой киностудии сняли порядка 1,5 тысячи игровых полнометражных фильмов.



В 1936 году в Москве открылся Центральный детский театр (ЦДТ), которым руководила режиссер Наталия Сац. Вопрос о создании ЦДТ обсуждали годом ранее. Проект был одобрен в начале февраля 1936 года. Театр преобразовали согласно постановлению Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 27 февраля, а открылся он уже 5 марта. В тот день состоялась премьера спектакля «Сережа Стрельцов» по пьесе Валентины Любимовой. Сегодня культурное учреждение носит звание Российского академического Молодежного театра ордена Ленина и является объектом культурного наследия России федерального значения.

Фото: teatron-journal.ru

Договор о нераспространении ядерного оружия и «Бостонская бойня»

В 1770 году произошла «Бостонская бойня». Так назвали уличную стычку, случившуюся в столице провинции Массачусетс-Бэй Бостоне, между местными жителями и английскими солдатами. Горожане выражали недовольство налоговой политикой британских властей, солдаты стали стрелять в безоружную демонстрацию. Застрелили трех человека, еще 11 получили ранения. Позднее от полученных травм скончались еще двое пострадавших. Результатом стычки стало удаление из города всех английских военных. А в 1888 году в Бостоне в память о трагическом событии возвели обелиск. Сама же «Бостонская бойня» стала одним из кульминационных моментов противостояния между Британией и ее североамериканскими колониями. Она стала предпосылкой к легендарной акции «Бостонское чаепитие». Такое название получил устроенный местными патриотами в 1773 году демонстративный сброс в залив тюков с прибывшим английским чаем. А в дальнейшем «Бостонская бойня» послужила сигналом к Войне за независимость США.

Источник: wikipedia.org

В 1966 году произошла авиакатастрофа английского Boeing 707 на японской горе Фудзи. Авиалайнер выполнял пассажирский рейс из Лондона в Гонконг с промежуточными посадками в некоторых городах. В общей сложности на борту самолета находились 11 членов экипажа и 113 пассажиров. Как рассказали очевидцы, во время движения к горе Фудзи в хвостовой части лайнера неожиданно возник белый след, похожий на пар, а затем от самолета оторвались все три хвостовых стабилизатора и четыре двигателя. Затем воздушное судно понеслось вниз. На высоте около 600 метров в результате перегрузок оторвалась носовая часть с кабиной пилотов, остальная же часть фюзеляжа продолжала падать, а затем рухнула на склон горы. Все, кто находился на борту, погибли. Вероятная причина катастрофы — аномально сильная турбулентность, вызванная горными склонами, которые создавали мощные вертикальные потоки.

В 1970 году вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. Это многосторонний международный акт, разработку которого вел Комитет по разоружению ООН. Целью договора являлось ограничение круга государств, которые обладали ядерным оружием. Также акт подразумевал обеспечение международного контроля за выполнением странами взятых обязательств, а также ограничение риска появления вооруженного конфликта с применением ядерного оружия. Согласно договору, страной, обладающей ядерным оружием, считалась та, которая создала и испытала этот тип оружия до 1 января 1967 года. В их число вошли СССР, США, Великобритания, Франция, Китай. А в 1995 году свыше 170 государств-участников условились продлить действие акта на неопределенный срок. Это практически все независимые страны мира. При этом не предполагались какие-либо дополнительные условия. Участие в договоре не приняли Израиль, Индия, Пакистан, КНДР и Южный Судан.