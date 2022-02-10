Приходится маневрировать: пять главных трендов рынка грузоперевозок в условиях пандемии

Рынок грузоперевозок начал восстанавливаться в условиях коронакризиса. Однако рост сектора по-прежнему сдерживают антиковидные ограничения, дефицит кадров и техники. Какие новые требования предъявляются к транспортным компаниям, как им удается наращивать обороты — в обзоре «Реального времени».

Грузооборот автотранспорта в Татарстане вырос на 23%



В прошлом году отрасль грузоперевозок в России в условиях пандемии только начала восстанавливаться. В 2020 году оборот транспортных предприятий упал на 1,4% и составил 271,5 млрд тонно-километров (т·км, перемещение одной тонны груза на километр). Последние данные Росстата за 11 месяцев говорят о небольшом росте в прошлом году: оборот составил 261,4 млрд т·км — это на 5,6% больше, чем за тот же период 2020 года.

В Татарстане перевозки росли более быстрыми темпами: в прошлом году грузооборот автотранспорта увеличился на 22,6% — до 10,9 млрд т·км.

Эксперты полагают, что обороты ускорили развитие электронной торговли и рост продаж в сегменте товаров повседневного спроса. Оживление в экономике повлияло и на увеличение перевозок промышленных грузов.

В частности, крупнейшая татарстанская транспортная компания Delko увеличила в прошлом году объем перевозок в 1,5 раза — до 1,5 млрд тонно-километров.

Вместе с тем проблемы, порожденные пандемией, пока сохраняются: логистика усложнилась из-за нарушения цепочек поставок, на границах ряда стран действуют коронавирусные ограничения.



Фото: Максим Платонов

Ужесточение требований к перевозкам и дефицит техники

Правила игры на рынке FTL (Full Truck Load, «полностью загруженный грузовик») меняет не только пандемия. К примеру, власти ужесточили требования к перевозке грузов, которые требуют определенного температурного режима.

Перевезти свежие и замороженные продукты на большие расстояния может только современная техника, в которой поддерживается заданная температура.

Температура в грузовом отсеке может отклоняться не больше, чем на один градус. А это значит, что перевозчики вынуждены обеспечивать соблюдение норм и обновлять свои автопарки в соответствии с требованиями.

Проблему обновления и модернизации парков усугубляют глобальные вопросы — из-за недостатка микрочипов и коронавирусных ограничений международные автопроизводители сократили поставки автомобилей в Россию. В этих условиях обновлять парк могли только крупные транспортные компании, в частности, Delko — крупнейший в России FTL-перевозчик, имеющий татарстанские корни.



Пользователи маркетплейсов ожидают мгновенную доставку заказов



В эпоху пандемии стремительно стала развиваться электронная торговля. По оценке экспертов, оборот рынка e-commerce в России вырос в прошлом году на треть и достиг 4,2 трлн рублей.

Развитие e-commerce обострило проблему доставки «последней мили». Сегодня на высококонкурентном рынке недостаточно просто доставить товар. Онлайн-пользователи ждут мгновенной поставки заказов. Для этого ретейлеры должны не только развивать логистику, но и организовать быструю доставку между складами. Чтобы конечный потребитель как можно быстрее получил свой товар, транспортные компании предлагают заказчикам услуг индивидуальные решения.



В отрасли — дефицит кадров

Эксперты также заявляют об острой нехватке квалифицированных водителей. Эта проблема проявилась не только в России, но также в Европе и Азии. По оценке сервиса по поиску работы HeadHunter, в нашей стране не хватает примерно 20% водителей грузовых автомобилей.

По мнению участников рынка, решать кадровый вопрос транспортные компании должны совместно с государством: нужны программы, которые стимулировали бы молодых людей изучать профессию, а также повышали имидж «дальнобойщика».



В приоритете — компании, которые гарантируют выполнение долгосрочных контрактов

В условиях пандемии и меняющегося законодательства операторам грузоперевозок приходится маневрировать и оперативно подстраиваться под ситуацию, менять алгоритмы работы в сжатые сроки. Они расширяют перечень услуг, разрабатывают индивидуальные проекты под конкретную отрасль и клиентов рынка FTL.

Участники рынка отмечают, что из-за непредсказуемости затруднилось планирование. В этих условиях компании находят новые подходы к ведению бизнеса.

«В текущей ситуации в приоритете у заказчиков оказываются организации, которые способны гарантировать выполнение долгосрочных контрактов. А это прерогатива только нескольких крупных игроков, в том числе и нашей компании», — прокомментировал генеральный директор компании Delko Ришат Шайхулов.