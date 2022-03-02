День в истории: Казанский военный госпиталь, арест Михаила Лермонтова и первый компакт-диск

Чем примечательна дата 2 марта?

Фото: архивное фото

Сегодня, 2 марта, Международный день спички и Всемирный день психического здоровья подростков. В разные годы и столетия в этот день Наполеон Бонапарт стал командующим французской армии, Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой, Михаил Лермонтов был арестован за стихотворение «Смерть поэта», русский народный хор Пятницкого дал первый концерт в Москве, вышла статья Сталина «Головокружение от успехов», в Великобритании представили первый компакт-диск, в Приднестровье начался конфликт. Родились: русский поэт Евгений Баратынский, русский педагог Константин Ушинский, австрийский шахматист Карл Шлехтер, татарский писатель-прозаик Амирхан Еники, единственный президент СССР Михаил Горбачев, советская актриса Ия Саввина. Умерли: российский император Николай I, французская художница Берта Моризо, английский археолог Говард Картер, российский физик, академик Жорес Алферов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Казанский госпиталь, писатель Амирхан Еники

В 1809 году был основан Казанский военный госпиталь. Это одно из старейших военно-медицинских лечебно-профилактических учреждений Вооруженных сил России. Госпиталь предназначался для оказания медпомощи и стационарного лечения военнослужащих, офицеров, находящихся в запасе и отставке, из Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Удмуртии. Также получать медицинские услуги могли члены семей военнослужащих и гражданский персонал ВС России. В 1812—1814 гг. здесь лечились российские солдаты, раненные во время Отечественной войны, а также военнопленные наполеоновской армии. Во время пандемии холеры в медучреждении лечили заразившихся этой болезнью. В 1910—1920 гг. в стенах госпиталя вели деятельность знаменитый хирург Александр Вишневский, терапевт Семен Зимницкий и другие известные врачи. В годы Великой Отечественной войны здесь было развернуто более 2 тысяч мест. В 2012 году госпиталь закрыли, а в 2016 году большая часть зданий медучреждения была передана Институту фундаментальной медицины и биологии КФУ.

Архивное фото

В 1909 году родился татарский писатель-прозаик, публицист, народный писатель Татарстана Амирхан Еники. В Казань он переехал в 1925 году, где стал работать курьером в книжном магазине. На следующий год Амирхан Еники поступил в Архитектурно-художественную мастерскую, а затем на рабфак Казанского университета, но впоследствии был отчислен. В этот период он уже писал небольшие рассказы, некоторые из них были опубликованы. Его первая повесть «Дус кеше» вышла отдельным изданием в 1929 году, а затем в творчестве наступила пауза. Рассказы «Бала», «Ана һәм кыз», «Бер генә сәгатькә» и другие были изданы в начале 1940-х. Наиболее известными стали повести «Саз чәчәге», «Рәшә», «Вөҗдан», автобиографическая повесть «Соңгы китап» и другие. В конце 1980-х Амирхан Еники перестал писать художественные произведения и посвятил себя публицистике. Он скончался в феврале 2000 года в возрасте 90 лет и был похоронен в Казани.

Фото: kitaphane.tatarstan.ru

В 1919 году на IV партконференции был принят Устав Казанской организации РКП(б). Согласно ему, губернский комитет являлся высшим руководящим партийным органом губернии в период между конференциями. Он избирался в составе семи членов и четырех кандидатов сроком на 3 месяца, а также представлял организацию перед всеми партийными и непартийными организациями. Кроме того, комитет объединял и контролировал деятельность уездов, волостей, районов и фракций в различных сферах партийной жизни, распределял кадры коммунистов в пределах губернии. В 1920 году в соответствии с постановлением Политбюро ЦК РКП(б) высшим партийным учреждением в ТАССР стал областной комитет РКП(б).

Венчание Пушкина и арест Лермонтова

В 1831 году русский поэт Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой в московской церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. Во время обмена обручальными кольцами Пушкин упустил свое кольцо на пол, а затем у него погасла свеча. Все это поэт счел как плохое предзнаменование. Познакомился он с Гончаровой несколькими годами ранее на одном из балов. Позднее Пушкин просил ее руки, однако мать Гончаровой посчитала 16-летнюю девушку слишком молодой для брака, но окончательного отказа все же не дала. Помолвка состоялась 6 мая 1830 года. В 1832 году Гончарова родила первенца — дочь Марию, а в 1833 году — сына Александра. В 1835 году жена Пушкина познакомилась с французским подданным, кавалергардом Жоржем Дантесом, который вскоре начал ухаживать за ней. В светском обществе появились сплетни. 27 января (8 февраля) 1837 года между Пушкиным и Дантесом состоялась дуэль, в результате которой поэт был тяжело ранен. Через 2 дня поэт скончался. Спустя 7 лет после его смерти Гончарова вышла замуж за генерала Петра Ланского.

Репродукция: aif.ru

В 1837 году арестовали русского поэта и прозаика Михаила Лермонтова за его стихотворение «Смерть поэта», которое он посвятил Александру Пушкину. Началось следствие по делу о «непозволительных стихах». За Лермонтова вступились пушкинские друзья, например, Василий Жуковский, близкий императорской семье. Затем Лермонтова перевели в Нижегородский драгунский полк, действовавший на Кавказе. Поэт отправлялся в изгнание, сопровождаемый всеобщим вниманием — было и сочувствие, и вражда. На Кавказе Лермонтов провел несколько месяцев. За этот период поэт сильно изменился в нравственном отношении. В основу многих его произведений легли впечатления от местной природы, жизни горцев. Например, в 1838—1840 гг. Лермонтов написал свой знаменитый роман «Герой нашего времени».

Источник: wikipedia.org

В 1855 году на престол Российской империи вступил Александр II, вошедший в историю как великий реформатор. Одним из его первых важных решений стало заключение Парижского мира в марте 1856 года. В дальнейшем он отменил крепостное право, ввел всеобщую воинскую повинность, провел судебную реформу. Также в период его правления Российская империя значительно расширилась благодаря завоеванию и включению Северного Кавказа, Дальнего Востока, территорий Средней Азии. Александра II называли «освободителем» за отмену крепостного права и победу в Русско-турецкой войне. В то же время, экономическое положение страны ухудшилось. Например, промышленность поразила затяжная депрессия, а в деревнях произошло несколько случаев массового голода. Правление Александра II продлилось до 1881 года. Он был убит в результате нападения, организованного несколькими членами организации «Народная воля» в Санкт-Петербурге на набережной Екатерининского канала с помощью самодельных метательных снарядов.



Первый компакт-диск и вооруженный конфликт в Приднестровье

В 1796 году Наполеона Бонапарта назначили командующим французской армией для проведения операций в Италии. Его поход обернулся большой и неожиданной победой. Бонапарт мечтал о славе миротворца, чтобы обрести популярность во Франции и укрепить свое положение. В 1799 году он произвел государственный переворот и стал первым консулом. А в 1804 году был провозглашен императором. Франция превращалась в главную державу на континенте благодаря австрийской, прусской и польской кампаниям. Не давало этому статусу полностью закрепиться лишь соперничество с Великобританией. Переломным моментом в блестящей карьере Наполеона стало поражение в войне 1812 года против Российской империи. В конечном итоге европейские державы объединились в антифранцузскую коалицию. В 1814 году Бонапарт отрекся от престола.

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2 марта 1983 года считается Днем рождения компакт-диска. Первые устройства записи и воспроизведения звука появились еще раньше, однако они не могли передавать человеческий голос. Затем эту проблему разрешил американец Томас Алва Эдисон, который подарил миру фонограф. И чуть более, чем через век, человечеству был представлен первый компакт-диск. Новинка появилась в Великобритании стараниями компаний Philips, Sony и Polygram. Диаметр устройства составил 12 см. На нем в качестве демонстрации записали Девятую симфонию Бетховена. Дальнейшим развитием компакт-дисков стали DVD и Blu-ray.

В 1992 году в Приднестровье начался вооруженный конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), претендующих на контроль над рядом территорий, прилегающих к реке Днестр (Приднестровье). Причиной стала разработка в начале 1989 года Верховным Советом Молдавской ССР законопроектов «О государственном языке» и «О функционировании языков на территории Молдавской ССР». Результатом вооруженных действий стали многочисленные жертвы с обеих сторон. Конфликт удалось разрешить путем вмешательства России, в результате чего было подписано мирное соглашение.