Феномен Алины Шаеховой: девочка, на фан-встречу которой никто не пришел, больше не ищет публичности

Что стало с плачущей девочкой-блогером, о которой говорила вся страна

«Реальное время» выяснило, как сегодня живет девочка из Татарстана, о которой четыре года назад узнала вся страна. Нижнекамская школьница Алина Шаехова прославилась после видео, где она в слезах просит подписчиков больше не обманывать ее — на фан-встречу никто не пришел. Ролик набрал миллионы просмотров, а 10-летней блогерше все сочувствовали: ее снимали на ТВ, в клипе с Денисом Клявером, с нею встретилась Екатерина Гамова и другие известные спортсмены, музыканты. На YouTube-канал Алины подписались полмиллиона человек, на страницу в Instagram — десятки тысяч. Но сейчас, как выяснил наш корреспондент, Алина забросила увлечение блогами, избегает журналистов и ведет жизнь пусть и активной, но самой обычной школьницы.

Как к Алине пришел успех

Весной 2017 года Алина Шаехова, как и многие ее сверстники, начала записывать и выкладывать на YouTube-канале видео про слаймы и распаковки игрушек. Скромные незамысловатые ролики, которые 10-летняя девочка снимала сама, конечно, взрывной популярности поначалу не обещали. Алина даже хотела закрыть свой блог «Лайк ТВ шоу», о чем сообщила в одной из публикаций, но потом передумала и стала рассказывать, как делает разноцветных лизунов.



За полгода жизни канала число подписчиков все же прибавилось, и юная блогерша решила устроить фан-встречу, о чем сообщила на своем канале, а желание прийти высказали около 20 человек. Но в назначенный день и час никто не пришел, хотя девочка ждала своих подписчиков полчаса, а затем еще искала их в парке.



Вернувшись домой, расстроенная Алина в слезах записала новое видео: «Я рассчитывала, что придет очень много человек, купила много конфет. Хотела загадывать загадки и раздать призы тем, кто угадает. В итоге никто не пришел. Я думала, мы повеселимся, пофотографируемся, и я наконец-то увижу моих друзей и подписчиков, а вы так со мной поступили».



Выложив этот пост, уже на следующий день Алина стала знаменитой. За сутки ролик посмотрел почти миллион человек, за все время он набрал 13 млн просмотров. Под постом Алине оставили более тысячи комментариев со словами поддержки. Стремительно стала расти и армия подписчиков, превысив полмиллиона пользователей YouTube.



Тогда, жалея юную звезду стримингового сервиса, свою поддержку в ее адрес высказывали российские знаменитости, спортсмены, топовые блогеры, актеры. Популярный ведущий Андрей Малахов пригласил девочку в свою программу на Первом канале. Известная российская волейболистка из Казани Екатерина Гамова устроила совместную фан-встречу с Алиной, что еще добавило популярности девочке. Также школьница стала членом жюри конкурса исполнителей «Синяя птица» на канале «Россия 1».

Как рассказывали в те дни нижнекамские телеканалы, «... Алина за одну ночь стала популярной не только в интернет-сообществе — теперь и в своей школе она настоящая звезда. Сегодня весь день с ней фотографировались школьники, а некоторые даже просили автографы».

В 2018 году Алину пригласил сняться в клипе о гаджетозависимости экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер, в клипе он искал ответ на вопрос, какова жизнь после хайпа. Школьница вошла в топ известных татарстанских видеоблогеров и стала одной из самых узнаваемых детей-блогеров России.



Видео на канале Алины набрало 45,8 млн просмотров

Семья Алины Шаеховой, по признанию ее мамы, не стала пользоваться успехом своего чада и делать блог ребенка источником доходов, хотя предложения о рекламных контрактах на пике популярности Алины сыпались отовсюду. Но Алина продолжала публиковать незатейливые видеоролики о том, как делать слаймы.



Два года назад без объяснения причин и предупреждения Алина перестала вести свой видеоблог на YouTube. Возможно, в переходном возрасте, а тогда ей исполнилось 13 лет, интересы у девочки изменились, а блогинг отошел на второй план. В своем предпоследнем ролике она рассказала о покупках к новому учебному году, а в последнем — снова про лизуна. С тех пор публикаций не было. Численность подписчиков начала убывать, хотя все еще высока — 494 тысячи человек. При этом комментарии в ее блогах сейчас отключены.



Самое топовое видео, которое сделало Алину известной, посмотрели более 13,7 млн раз. Всего за 4 года ведения канала девочка выложила 160 роликов, а общее число их просмотров, согласно статистике YouTube, составляет на данный момент более 45,8 миллиона.

Обычная школьница со своими интересами

Возможно, интересы Алины сместились в другую область. Школьница так и не дождалась заветной бриллиантовой кнопки на YouTube, перешла в Instagram. Здесь сейчас порядка 30 аккаунтов с разными никами Алины Шаеховой и ее фотографиями, но все они или нерабочие, или фейковые, да и посты в них были сделаны также около двух лет назад. Во «ВКонтакте» ее страница также ничем непримечательна: одна фотография на стене и еще 4 снимка, и тоже давно не обновлялась.



Сейчас Алине (вторая слева) 15 лет, она учится в 8-м классе одной из престижных школ Нижнекамска — в лицее №35. Фото: instagram.com/8_v_lyceum35

«Реальному времени» удалось выйти на связь с Алиной Шаеховой, но от интервью школьница воздержалась. Тем не менее удалось выяснить, что девочка учится в одной из престижных школ Нижнекамска — в лицее №35, куда своих детей отдают чиновники мэрии, топ-менеджеры предприятий и компаний города. Учебное заведение специализируется в четырех направлениях: социально-экономическом, нефтехимии, медицине и информационных технологиях. В прошлом году лицей вошел в топ-20 лучших школ Татарстана, заняв в нем 12-ю строчку.



Сейчас Алине 15 лет, она учится в 8-м классе, как говорят, «хорошистка и активистка», с удовольствием участвует в школьных мероприятиях. О былой звездной славе не вспоминает, по словам знакомых, она вполне обычная школьница со своими интересами и узким кругом друзей. Сфера ее увлечений — это музыка, вероятно, Алина решила следовать за еще одной мечтой, о которой она говорила в одном из прежних интервью, — стать известной певицей. По мнению общающихся с ней сверстников, девочка забросила свой канал, потому что ей он стал неинтересен, а эти видео «стремные».

Каждое лето она с удовольствием проводит время в оздоровительном лагере «Юность»

Кроме того, каждое лето она с удовольствием проводит время в оздоровительном лагере «Юность», где вместе с другими школьниками участвует в разных мероприятиях. Как она поделилась этим летом с корреспондентом «Реального времени», побывавшем в этом лагере, здесь она хорошо проводит время:

— В «Юность» я приезжаю каждый год, на протяжении уже 6 лет. Выбираю именно этот лагерь, потому что здесь всегда добрые и веселые вожатые, которые не дают скучать. А еще здесь большая территория, красивая природа и вкусно кормят.



В большинстве случаев внезапно нахлынувшая слава на детей-блогеров не всегда сулит им публичный успех и в будущем. Например, такая же судьба, как Алину, постигла диноблогера Степу Савельева, который стал популярным незадолго до Алины. Какое-то время мальчик еще снимал новые видео, даже создал новый канал «Дневник очкарика», но спустя время тоже забросил свой блог. В конце концов, дети взрослеют, меняются их приоритеты, и это нормально, считают психологи.