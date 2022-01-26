День в истории: решение о создании ТАССР, календарная реформа в России и основание Сиднея

Чем примечательна дата 26 января

Сегодня, 26 января, Международный день таможенника. В разные годы и столетия в этот день европейцы впервые ступили на землю Бразилии, вышла первая печатная карта Руси, был основан город Сидней, в Южной Африке добыли крупнейший в мире алмаз, Петроград переименовали в Ленинград, закончилось строительство первого Казанского аэропорта. Родились: русский художник Александр Витберг, французский джазовый скрипач Стефан Граппели, президент Румынии Николае Чаушеску, основатель японской корпорации Sony Акио Морита, американская правозащитница Анджела Дэвис. Умерли: русский поэт Антон Дельвиг, советский генетик Николай Вавилов, советская актриса Любовь Орлова, американский политик, банкир Нельсон Рокфеллер, французский композитор Мишель Легран. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Решение о создании ТАССР и окончание строительства первого Казанского аэропорта

26 января 1920 года на заседании Политбюро ЦК РКП(б) было принято решение о создании Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Возглавил рабочую комиссию по оргвопросам и определению границ новой республики Иосиф Сталин. Но и председатель Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Ленин сыграл важную роль в становлении Татарской АССР, контролируя весь подготовительный процесс и встречаясь с представителями татарского коммунистического движения. 27 мая того же года согласно декрету Всероссийского Центрального Исполнительного комитета была образована Автономная Татарская Советская Социалистическая Республика (АТССР). В июне 1937 года порядок слов в названии республики изменили на Татарскую Автономную Советскую Социалистическую Республику (ТАССР). Как следует из декрета, в состав республики вошли девять уездов Казанской губернии, один — Уфимской губернии, 26 волостей Бугульминского уезда Самарской губернии, семь волостей Малмыжского уезда Вятской губернии и несколько волостей Симбирского и Буинского уездов Симбирской губернии.

26 января 1954 года в Казани закончили строительство первого аэропорта. Он находился на территории Советского района и до 1979 года был единственной воздушной гаванью Казани для регулярных пассажирских авиалиний. Затем аэровокзал и взлетная полоса были построены на новом месте, в Лаишевском районе, куда и было перебазировано большинство рейсов. Старый аэропорт обслуживал местные авиалинии до конца 1990-х годов и был закрыт примерно в 2003—2004 годах. На его территории расположен сейчас Казанский ипподром.

Фото: rt-online.ru

26 января 1998 года в Казань приехал президент Международной Академии информатизации Канады Азат Вартанян. Он вручил мэру Казани Камилю Исхакову диплом, подтверждающий, что Казань — член-наблюдатель международной Организации городов Всемирного наследия. На тот момент в России таких городов было всего три: Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Сама Организация городов Всемирного наследия была открыта в 1993 году. На сегодняшний день в нее входят 242 города, находящиеся в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее штаб-квартира расположена в городе Квебеке в Канаде.

Указ «О вольных типографиях» и календарная реформа

26 января 1525 года вышла первая печатная карта Руси. Это была карта Московских земель. Чертежи существовали на Руси еще в XIV веке. Владельцы земель должны были иметь планы своих владений, но их чертили на бересте. Карта Московского государства была составлена венецианцем Баттистой Аньезе по рассказам русского путешественника Дмитрия Герасимова. Долгое время ее считали утерянной, пока в XX веке она не нашлась в университетской библиотеке Вроцлава в Польше. В декабре 1993 года, с согласия российского правительства, карта была приобретена на лондонском аукционе и затем передана Государственной архивной службе России. Сейчас она хранится в Российском государственном архиве древних актов.

Источник: calend.ru

26 января 1783 года императрица Екатерина II издала указ «О вольных типографиях», разрешавший жителям России заниматься издательской деятельностью. Согласно указу, частные типографии разрешено было открывать не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в других городах России. Печатать книги стало возможным на русском и европейских языках. Контролировать типографии должна была полиция. При обнаружении нарушений напечатанные книги следовало запретить. Основной продукцией частных типографий были сказки, авантюрные романы, сонники, книги по домоводству, гадальные книги и учебная литература. Через 13 лет, в 1796 году, Екатерина II, столкнувшись с активным развитием книгоиздательства в России и бурным ростом количества вольных типографий, подписала Указ об ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг и об упразднении частных типографий.

26 января 1918 года Владимир Ленин подписал принятый Совнаркомом декрет о проведении календарной реформы в России. До революции в стране использовался старый, юлианский календарь. Связано это было с тем, что в Российской империи государственной религией было православие, а церковь отрицательно относилась к григорианскому календарю, принятому на тот момент в большинстве стран. Это создавало неудобство в общении с другими государствами. После революции встал вопрос о календарной реформе. Совнарком принял декрет «О введении в Российской республике западноевропейского календаря» 24 января 1918 года. Спустя 2 дня документ подписал Ленин.

26 января 1924 года Петроград был переименован в Ленинград. После вступления России в Первую мировую войну в 1914 году и в ходе масштабной антинемецкой кампании император Николай II подписал указ о переименовании Санкт-Петербурга в Петроград. А когда 21 января 1924 года умер Ленин, Петроградский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов решил переименовать Петроград в Ленинград, чтобы увековечить память вождя мирового пролетариата. Историческое название городу вернули лишь в 1991 году.

Фото: vaga-land.livejournal.com

Европейцы впервые в Бразилии, основание Сиднея

26 января 1500 года европейцы впервые ступили на землю Бразилии. Первооткрывателем стал испанский мореплаватель Висенте Яньес Пинсон. В 1499 году он отправился в самостоятельное плавание к берегам Южной Америки, где его корабль попал в бурю и в январе 1500 года оказался у берегов современного бразильского штата Пернамбуку. Здесь он водрузил на земле несколько деревянных крестов и от имени испанской короны вступил во владение ею. Затем Пинсон первым из европейцев обследовал устье Амазонки. Однако не все открытые им земли могли быть присоединены к Испании по условиям Тордесильясского договора 1494 года. По этой причине путешествие Пинсона в Бразилию не описано в большинстве работ по официальной истории страны, так как по договору восточное побережье тогда еще неизвестной Бразилии уже было отнесено к Португалии.

26 января 1788 года был основан австралийский город Сидней. Это самый большой и самый старый город Австралии, который также являлся местом первого колониального европейского поселения в стране. Его назвали в честь лорда Сиднея, бывшего тогда министром колоний Великобритании. Сегодня Сидней один из самых многокультурных и многонациональных городов мира. По состоянию на 2020 год, в нем проживало 5,3 млн человек. Мегаполис знаменит своим оперным театром, мостом Харбор-Бридж, своими пляжами и национальными парками.

Первая карта Сиднея. Источник: wikipedia.org

26 января 1905 года в Южной Африке нашли самый большой и дорогой в мире алмаз «Куллинан». Камень случайно обнаружил управляющий рудником Фредерик Уэлс. Вес алмаза составлял 3 106 каратов, и он имел бело-голубой цвет, хотя большинство найденных в Африке камней имели желтоватый оттенок. Вероятнее всего являлся осколком очень крупного октаэдрического кристалла. Свое название камень получил в честь первооткрывателя и владельца рудника сэра Томаса Куллинана.