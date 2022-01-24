День в истории: омнибусы в Казани, цыганский театр «Ромэн» и золотая лихорадка в США

Чем примечательна дата 24 января

Сегодня, 24 января, международные праздники — День образования и День эскимо. В разные годы и столетия в эту дату в Испании объявили о переносе столицы из Вальядолида в Мадрид, в США началась калифорнийская золотая лихорадка, в Москве основали цыганский театр «Ромэн», создали Национальный филармонический оркестр в России, в московском аэропорту Домодедово произошел теракт. Родились прусский король Фридрих II Великий, французский драматург Пьер Бомарше, немецкий писатель, композитор Эрнст Гофман, русский художник Василий Суриков, вице-президент АН СССР Глеб Кржижановский, советский режиссер Михаил Ромм, эстрадный певец Валерий Ободзинский. Умерли древнеримский император Гай Юлий Цезарь, французский скульптор Этьен Фальконе, русский художник Александр Витберг, историк Михаил Оболенский, британский премьер-министр Уинстон Черчилль, итальянский художник, скульптор Амедео Модильяни, американский писатель Рон Хаббард. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Омнибусы, улица Курчатова и Василий Лихачев — зампред Совфеда



24 января 1854 года в Казани был открыт общественный городской транспорт — омнибусное сообщение. Маршрут проходил от Толчка (гост. «Казань») до волжских пристаней в Дальнем Устье. Всего курсировало четыре омнибуса-дилижанса.

В 1968 году решением горисполкома от 24 января одну из улиц Советского района Казани назвали в честь выдающегося физика, трижды Героя Социалистического Труда Игоря Васильевича Курчатова (1903—1960). В годы войны он жил в Казани.



Фото: Ринат Назметдинов

В 1996 году председатель Государственного совета Татарстана, в 1991—1995 годах вице-президент Татарстана, Василий Николаевич Лихачев был избран заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 5 января этого года Василию Лихачеву исполнилось бы 70 лет. В память о выдающемся государственном деятеле в Татарстане открыли мемориальную доску — ее установили в Казани на фасаде дома, где жил ученый, дипломат, — на ул. Чехова, 53.



Выстрел Веры Засулич, цыганский театр «Ромэн» и создание НФОР

24 января 1874 года молодая женщина, пришедшая на прием к петербургскому градоначальнику Федору Трепову, выстрелила в него из револьвера типа «бульдог». В градоначальника стреляла революционерка Вера Засулич. Трепов вопреки закону о запрете телесных наказаний приказал выпороть политзаключенного народника А.С. Боголюбова за то, что тот не снял перед ним шапку. Поступок чиновника вызвал широкое возмущение в российском обществе, вскоре последовало покушение Засулич. 12 апреля 1878 года суд присяжных оправдал 28-летнюю женщину. Этим громким, по мнению многих, судьбоносным решением, обнажившим глубину конфликта между властью и обществом, дело Засулич и вошло в историю.



Фото wikipedia.org

24 января 1931 года в Москве был основан старейший и на сегодня самый известный в мире цыганский театр «Ромэн». Первые публичные спектакли призывали цыган к оседлости и ведению трудовой жизни. Профессиональным «Ромэн» считается с декабря 1931 года. За время существования в театре работали известные широкой публике актеры и режиссеры. Отмечался уровень образованности актеров, многие из которых имели за плечами учебу в ГИТИСе или диплом специально созданной в 1978 году студии при Московском музыкальном училище им. Гнесиных. Вручением ордена Дружбы народов в 1981 году были отмечены заслуги театра.

24 января 2003 года с целью поддержания оркестрового исполнительства и развития его лучших традиций в мировых масштабах по поручению президента России Владимира Путина Министерством культуры РФ был издан приказ о создании Национального филармонического оркестра России (НФОР). Художественным руководителем оркестра был назначен Владимир Спиваков — дирижер и скрипач, известный во всем мире. В состав были собраны лучшие оркестровые музыканты Москвы и Санкт-Петербурга. Оркестр дебютировал на концерте, посвященном памяти Евгения Светланова 26 сентября 2003 года в Московском Доме музыки. На счету НФОР выступления с Джесси Норман, Пласидо Доминго, Дмитрием Хворостовским, Марией Гулегиной и многими другими представителями мировой музыкальной элиты. Гастроли российского оркестра проходят не только в Москве и регионах страны, но и во многих странах мира.

Фото nfor.ru

Мадрид — столица Испании, золотая лихорадка в США и первое баночное пиво

24 января 1606 года Мадрид второй раз за свою историю стал столицей Испании — король Филипп III Благочестивый (1578—1621) объявил о переносе столицы из Вальядолида в Мадрид. Это было сделано якобы в связи с тем, что туманы реки Писуэрги, на которой стоит Вальядолид, неблагоприятно сказывались на состоянии здоровья короля. Уже к началу апреля переезд двора, который на самом деле был вызван результатом придворных интриг, завершился. В первый раз столица была перенесена в 1561 году из Толедо Филиппом II. После второго переноса столицы империи и государства в Мадрид город развивался стремительно. Уже к 1625 году его население возросло в пять раз и составило 100 тысяч человек.

В 1848 году началась калифорнийская золотая лихорадка — неорганизованная массовая добыча золота в Калифорнии в 1848—1855 годах. Джеймс В. Маршалл, работавший на Джона Саттера, обнаружил кусочки золота в водяном колесе на реке Американ-Ривер. Он отнес находку Саттеру, и вдвоем они тщательно проверили металл, подтвердив догадку о том, что это было золото. Саттер был весьма обеспокоен и хотел, чтобы эта информация оставалась в тайне, поскольку боялся, что его сельскохозяйственный бизнес пострадает в случае начала массовых поисков золота. Тем не менее новость об обнаружении золота стремительно распространилась, и вскоре около 300 тысяч человек прибыли в Калифорнию из других штатов США и из-за рубежа. Последствия золотой лихорадки были многочисленными. Всего за несколько лет Сан-Франциско вырос из небольшого городка в крупное поселение, в Калифорнии были построены дороги, школы и церкви. Была создана система законов, а в 1850 году Калифорния официально стала штатом США, который теперь часто называют «Золотой штат». Резко выросла и развивалась отрасль сельского хозяйства. Однако у золотой лихорадки в Калифорнии выделяют и ряд негативных последствий, среди которых вытеснение индейцев с их традиционных земель и нанесение вреда окружающей среде.

Фото wikipedia.org

24 января 1935-го в продаже появилось первое баночное пиво. Технология консервирования пива существовала до 1935 года, но она была в экспериментальной стадии. Некоторые свидетельства проводимых экспериментов относятся еще к концу 1910-х годов, но именно в это время в США был введен закон о полном запрете на производство, продажу, транспортировку и потребление всех спиртных напитков, который действовал в Штатах с 1919 года по 5 декабря 1933 года. Запрещение пива не давало возможности легально заниматься вопросами его упаковки. Как только запрет был снят, American Can Company возобновила усилия по продвижению среди пивоваров идеи упаковки их продукта в банки. Первой откликнувшейся компанией была средних размеров пивоварня в Ньюарке, штат Нью-Джерси — Gottfried Kreuger Brewing Company. Пробная партия была запущена в 1933 году в количестве 2000 единиц, не предназначенных для продажи. На этикетке было написано Krueger’s Special Beer. Позже дизайн и название изменили в пользу Krueger’s Finest Beer и Krueger Finest Beer. 24 января 1935 года два бренда Krueger’s Finest Beer и Krueger’s Cream Ale начали успешно продаваться. После того как американская компания Krueger Brewing Co выпустила первую партию баночного пива под названием «Сливочный эль Крюгера» в городе Ричмонде, перспективность новой тары ни у кого не вызывала сомнений. Новшество настолько пришлось по вкусу населению, что уже через полгода сбыт пива в металлических банках в пять с половиной раз превзошел обычные продажи.