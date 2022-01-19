День в истории: съезд женщин-татарок, переезд царя в Москву и катастрофа в Персидском заливе

Чем примечательна дата 19 января

Сегодня, 19 января, православный праздник Крещение Господне. В разные годы и столетия в этот день русский император Петр II и его двор снова переехали в Москву, Британия оккупировала мыс Доброй Надежды, во Франции объявили о проведении первой велогонки Тур де Франс, в Москве заложили памятник Герцену и Огареву, президент США Эйзенхауэр дал первую в мире телевизионную пресс-конференцию, в Лондоне прошло сенсационное выступление «Битлз», в Персидском заливе произошла крупная экокатастрофа — в море слили свыше 800 тысяч тонн нефти. Родились: американский писатель Эдгар Аллан По, французский художник Поль Сезанн, русский живописец Валентин Серов, советский поэт Михаил Исаковский, народный артист СССР, солист оперы Азат Аббасов. Умерли: российский писатель Евгений Кони, британский легкоатлет Уильям Коулз, советский драматург Александр Ржешевский, американский скрипач Майкл Рабин, итальянский дизайнер одежды, модельер Альдо Гуччи. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Городской голова Дьяченко, съезд женщин-татарок и архивохранилище Росреестра



В 1888 году городским головой Казани избран Сергей Дьяченко, с именем которого связано много важных событий в истории города. В наш город приехал в 1870 году, вначале в качестве ревизора от Министерства юстиции, но остался здесь навсегда. В 1873-м был назначен членом Казанского окружного суда, в 1883-м — товарищем председателя суда. Дьяченко стал одним из видных общественных деятелей Казани, был избран сначала гласным земства, затем Казанской городской думы. Позднее его утвердили в звании почетного мирового судьи. Городским головой он был в течение десяти лет, переизбирался на два срока. Находясь на этом посту, состоял членом попечительного комитета о детских приютах, председателем городского по воинским повинностям присутствия, непременным членом общества вспомоществования нуждающимся ученикам реального училища, председателем совета Мариинской богадельни, председателем комитета Владимирской библиотеки духовно-нравственных книг. Умер в январе 1907 года.

Фото: wikipedia.org

В 1921 году в Казани открылся первый республиканский съезд женщин-татарок. Он был организован в связи с предстоящим съездом работниц и крестьянок тюркских народов. Тремя годами ранее в Казани прошел Всероссийский съезд мусульманок, который собрал около 400 женщин из регионов России, Кавказа, Крыма, Туркестана, Польши. Участницы съезда обсуждали вопросы равноправия мужчин и женщин, отмену многоженства и калыма, право женщин на развод и другие социальные проблемы.

В 2016 году завершилось проектирование архивохранилища Росреестра для Приволжского округа. Окончательный вариант проекта оказался на 10 тыс. кв. м меньше, чем планировали. Изначально около 1 млрд документов собирались хранить на площади больше 30 тыс. кв. м. В процессе работ площадь помещения уменьшили до 20,7 тыс. кв. м. Впрочем, Росреестр все равно отказался от здания, сообщив что переходит на электронный документооборот. В итоге в новое строение в Столбище переехал Госархив республики.

Источник: приволжская-правда.рф

Переезд Петра II в Москву, памятник Герцену и Огареву, первое дело за нарушение авторских прав

В 1728 году Петр II и его двор снова переехали в Москву. В 1727 году во время правления этого российского императора столица страны де-факто (до 1730 года) была перенесена в Москву, хотя формально столицей оставался Санкт-Петербург. Пребывание царя в Первопрестольной началось с коронации в Успенском соборе Московского кремля, где традиционно венчались на великое княжение и царство русские правители. В Москве получили еще большую власть старые бояре, а Петр II стал предаваться постоянным развлечениям. В Москве он и умер, и там же был похоронен.

19 января 1920-го на территории Московского университета на улице Моховой прошла закладка памятников А.И. Герцену и Н.П. Огареву. В присутствии делегатов от рабочих организаций под музыку оркестра прошла торжественная церемония. Событие было приурочено к 50-летию со дня смерти А.И. Герцена. Выбор личностей для монументов не был случайным. Оба были выпускниками университета, здесь же организовали политический кружок единомышленников. Для молодой, рожденной революцией страны было очень важно отметить деятелей, развивших теорию «русского социализма».

Фото: vovse-ne.ru

В 2011 году в России впервые возбудили уголовное дело против интернет-пользователя за нарушение авторских прав. 26-летний москвич незаконно разместил в сети «ВКонтакте» 18 музыкальных файлов, число скачиваний которых другими пользователями, за короткое время превысило 200 тысяч. Правообладатель — «Фирма грамзаписи «Никитин» — подал жалобу в управление «К» МВД, занимающееся борьбой с компьютерной преступностью. В ведомстве тогда ответили, что намерены усилить борьбу с незаконным распространением в социальных сетях и других ресурсах аудиоматериалов, продолжив практику привлечения правонарушителей к уголовной ответственности.

Первая телевизионная пресс-конференция, выступление «Битлз» и нефтяная катастрофа в Персидском заливе

В 1955 году президент США Дуайт Эйзенхауэр провел первую в мире телевизионную пресс-конференцию. Ранее хотя американские президенты и отвечали на вопросы представителей прессы, подобные мероприятия были «не для печати». Именно Эйзенхауэр разрешил показать по телевидению и в новостных киножурналах отснятую встречу со СМИ, передав запись пленки пресс-конференции.

19 января 1963-го состоялось сенсационное выступление «Битлз» на сцене лондонского эстрадного театра «Палладиум», которое прославило коллектив на всю страну. Через год после выступления в «Палладиуме» концерт группы был показан американским телевидением. «Битлз» обрел статус международной известности. Популярность группы росла. В 1967 году в период своей музыкальной зрелости группа выпустила первый рок-альбом. Песни альбома мелодичны, с красивым и четким ритмическим рисунком, пронизаны темой жизни в современном обществе с ее конфликтами, а также отношениями отцов и детей.

Фото: ysia.ru

19 января 1991 года в Персидский залив слили 816 тысяч тонн нефти. В июле 1990 года Ирак обвинил соседний Кувейт в ведении экономической войны против него и в незаконной добыче нефти на иракской стороне пограничного нефтяного месторождения Румейла. На тот момент президент Ирака Саддам Хусейн потребовал быстрых решений по выплате огромных компенсаций и долго ждать не стал. 2 августа 1990 года иракская армия вторглась в Кувейт и оккупировала его. Агрессия против Кувейта вызвала единодушное осуждение мирового сообщества. На Ирак были наложены санкции, и по мандату ООН была создана международная коалиция, ведущую роль в которой играли США, пользовавшиеся поддержкой всех стран НАТО и умеренных арабских режимов. С 17 января по 28 февраля 1991 года США и их союзники провели операцию «Буря в пустыне», разгромив иракские войска и освободив Кувейт. Тогда 19 января 1990-го Саддам Хусейн отдал приказ откачать сырую нефть из терминала «Си-Айленд» в Кувейте и семи крупных нефтяных танкеров и сбросить ее в море. По предварительным оценкам в море вылили 816 тысяч тонн нефти. В Кувейте подожгли 732 нефтяных скважины. На их тушение ушел почти год, общие затраты составили около 2 миллиардов долларов. С огнем боролись специалисты из 16 стран. Это событие стало одной из крупнейших экологических катастроф XX века.