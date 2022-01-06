Рафик Мухаметшин: «Шаймиев сказал: «Давайте возьмем ваш проект «Без — татарлар» и расширим идею»

Минтимер Шаймиев в историях — спецпроект «Реального времени». Часть 6-я

Фото: Роман Хасаев

Первому президенту Татарстана, Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнится 85 лет. Жители Татарстана поделились с «Реальным временем» своими историями о Бабае. Шестая из них — от ректора Российского исламского института Рафика Мухаметшина. Он вспоминает, как первый президент республики обсуждал с ним вопросы сохранения национальной идентичности татар после отмены обязательного татарского в школах, помог воплотить образовательный проект в 100 мечетях республики и способствовал объединению мусульман Татарстана.

— Исламская проблематика у Минтимера Шариповича всегда была в центре внимания, с тех времен, когда он был первым президентом. Помню, одним из его непростых решений стало объединение мусульман республики. В девяностые годы духовных управлений было очень много. В Татарстане работали два. Объединиться сами они не могли. В 1994-м президент поставил им такую задачу. Кто-то расценивал это как вмешательство в дела религии. Но на самом деле это было правильное выстраивание конфессиональных отношений.



Российский исламский институт тоже многим обязан Госсоветнику. В 1998-м студенты учились в здании нынешней Галеевской мечети, а стараниями Шаймиева получили внушительное здание на Газовой. Поэтому мы и называемся «Российским» — поскольку это был исламский вуз в России.

Фото: wikipedia.org

Один из совместных с РИИ проектов начался с событий 2017 года, когда татарский язык постепенно стал вытесняться из системы школьного образования. Минтимер Шарипович стал думать и обсуждать с нами, как расширить сферу применения языка. На встрече со мной и муфтием Камилем хазратом Самигуллиным родилась идея организовать курсы татарского языка в ста мечетях республики. Основой стал существовавший до этого 10 лет проект «Без — татарлар», в рамках которого на Газовой учили татарскому языку, истории татар и основам ислама — каждый год сюда приходили сотни людей — в основном молодежь, не знающая языка.



Минтимер Шарипович сказал мне: «Давайте возьмем ваш проект и расширим идею, будем формировать национальную идентичность». Как Государственный Советник он нашел средства, мы открыли курсы в ста мечетях, их посетили более 1 200 человек. Мы находили преподавателей, проект шел 2 года. Сейчас мы разработали учебные пособия и запустили онлайн-курсы на сайте «Хузур». Кроме того, по инициативе Шаймиева, на его родине, в школе «Адымнар», ввели уроки арабского языка с пятого класса.

У него есть широкий взгляд на проблемы, которые существуют в обществе, особенно в связи с языком. Мы понимаем, что сейчас нужно найти новые ниши, новые формы, чтобы расширить применение языка. С нашим проектом мы планируем выходить в другие регионы, готовим программы, учебники. Вообще, к нам приходят не только татары. В октябре, когда запускаются курсы, здесь появляются разные люди. Без платка, в короткой юбке — поначалу нас это немного напрягает. Но потом они входят в атмосферу или покидают нас. Идет восприятие языка, религиозной традиции. Есть люди, которые после трехмесячных курсов поступают в университет учиться заочно.



Знаете, он сказал: «Раньше я был чуть ли не атеистом», вероятно, сейчас хочет восполнить то, что не сделал в свое время. В последние годы Шаймиев очень много внимания уделяет религиозной проблематике. С другой стороны, в девяностые годы в Центральной России именно в Татарстане было возведено больше всего мечетей — 1 500 мечетей республики.