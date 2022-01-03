Рузиль Гатин: от Казанской консерватории до Ла Скала

Как продолжается карьера выходца из Татарстана, три года назад дебютировавшего на главной оперной сцене мира — в Милане

Фото: из личного архива Рузиля Гатина

Заслуженный артист Татарстана, выпускник Казанской консерватории и факультета эстрады ГИТИСа с 2018 года сотрудничает с самым знаменитым оперным театром мира — Ла Скала (Милан). Сегодня он уже исполнил там ряд знаковых партий, начав с партии графа Альмавивы в «Севильском цирюльнике» Джоаккино Россини. Продолжая сотрудничать с миланским агентством InArt, Рузиль Гатин осваивает новые сцены Италии. Сегодня его полностью поглотил новый проект, который ставится в самом сердце Тосканы — в Муниципальном театре Флоренции (Teatro Maggio musicale Fiorentino). Почему певец все реже бывает в Татарстане, кто его ждет в Москве и что вкуснее — равиоли или родные пельмени — в интервью певца «Реальному времени».

Москва, Неаполь, Пезаро...

— Рузиль, самое время подвести итоги ушедшего года. В Казани вы теперь редкий гость, где в основном работаете? Все там же, в Италии, или и в России?

— Год был очень насыщенным, продуктивным. Если обозначить самые знаковые мои работы, то это прежде всего выступления в московском Большом театре. Я пел партии Эрнесто в «Доне Паскуале» Доницетти, графа Альмавивы в «Севильском цирюльнике» Россини, продолжаю петь графа Либенскофа в «Путешествии в Реймс» Россини. В марте в театре Сан-Карло в Неаполе состоялось концертное исполнение оперы Россини «Турок в Италии», где я пел партию Дона Нарчизо. А в августе в рамках Россиниевского фестиваля, который ежегодно проходит в итальянском Пезаро, исполнил партию тенора в сценической постановке Stabat Mater. Подчеркну, что это именно месса, а не опера. Дело в том, что мессы обычно исполняют как концерт. Здесь же, возможно, впервые была осуществлена постановка этой мессы как спектакля.



— Приходилось ли вам с ней выходить не только на театральные подмостки, но и в соборе петь? Сейчас и в Казани очень востребованы концерты в храмах — в кирхе, например. И в соборе на острове-граде Свияжске проходит фестиваль «Музыка веры».

— Там действительно особенная атмосфера. И публика тоже приходит особенная — не за зрелищем, а скорее за пищей духовной. Но больше Stabat Mater я пока нигде не пел. Зато мы пели мессу Россини Messa di gloria в величественном храме в небольшом итальянском городке. Это всегда запоминается.



«Сын — вот главное событие года»

— Возвращаясь к «Путешествию в Реймс» — эта постановка стала вашим дебютом в Большом театре, на главной оперной сцене страны. Чем она вам запомнилась?

— Я в этой опере исполнял партию графа Либенскофа, которая была одно время самой исполняемой у меня, ведь я пел ее в трех проектах — в Пезаро, в Комо и в Большом. В Большом работает и моя жена, ведущая солистка Анна Аглатова.

Кстати, самым счастливым и важным событием в моей жизни в этом году стало рождение второго нашего сына, Давида. С Анной мы поженились в 2020 году, а в сентябре 2021-го на свет появился наш малыш. Было просто счастьем эти осенние месяцы находиться с семьей. Мы живем в Москве, и так получилось, что у меня был перерыв в зарубежных проектах. В ноябре я уехал в Италию, а Анна продолжила выступать в Большом театре. Кстати, она пела почти до восьмого месяца беременности!

— Сейчас часто пересекать границу мешают санитарные правила?

— Скорее работа не пускает. Основные силы сейчас направлены на новый проект — это опера-буффа Луиджи Керубини «Жених трех и муж ни одной». Она написана в лучших традициях итальянской комедии дель арте, полна юмора и ярких персонажей. Я пою партию Дона Мартино. Опера будет поставлена в Teatro Maggio musicale Fiorentino во Флоренции. По сути, театр «поднял» эту оперу раннего Керубини из своих архивов, она очень редко исполняется и теперь приобретает вторую жизнь. Все новогодние каникулы мы репетируем, так что на Новый год вырваться в Россию не получается. Думаю, теперь уже только после премьеры, которая назначена на 22 января.

— В 2018 году вы подписали контракт с миланским Ла Скала в качестве кавера, дублирующего певца. Какие роли там запомнились особенно?

— В театре Ла Скала я пел партию графа Альмавивы в «Севильском» в рамках молодежной академии. Очень запомнились партии Орфея из «Орфея и Эвридики» Глюка, Дона Рамиро в «Золушке» Россини, Тибальда из «Ромео и Джульетты» Гуно. Очень много проектов было, трудно сейчас сосчитать, столько раз я их исполнил.



«Рузилио пока не называют»

— Контракт итальянцы сами продлили, раз вы крепко осели в Италии?

— Проекты в театрах Италии не зависят (может, и к сожалению) от востребованности у публики. У них есть точные сроки и количество спектаклей. И по их окончании заканчивается контракт. В Европе немного репертуарных театров, поэтому крайне редко что-то повторяется в той же постановке.

— Но вы уже привыкли к новой стране? Хорошо говорите по-итальянски?

— Теперь да, вполне.

— Как вас там называют коллеги? Имя татарское, необычное для них, не коверкают? Рузилио еще не называют?

— До этого не дошло, обычно запоминают правильно. Правда, забавные ошибки бывают. Если писать «Рузиль» по-английски, то «u» как «а» прочитывают — и называют «Разиль». А в фамилии ударение на второй слог ставят иногда.

— Как сами вы находите итальянцев: они действительно непосредственные, как дети, или все же это стереотип и они народ расчетливый?

— Одновременно и так и так. Нельзя сказать, что прямо такие дети, но они очень эмоционально выражают свои чувства, непосредственно. Это действительно правда, не стереотип. Зато и в расчетливости им не откажешь — иначе как бы они реализовывали серьезные проекты, которыми потом восхищается весь мир?



— Вы теперь постоянно живете во Флоренции, как там решается квартирный вопрос для тех, кто приехал работать по контракту?

— Здесь есть такая практика, когда театры снимают жилье для певцов. Но не все театры могут себе это позволить — только крупные, такие как Ла Скала. Так что я живу в обычной квартире, которую снимаю сам, зато в самом центре города. Она находится в шаговой доступности от собора Санта-Мария-дель-Фьоре — главного собора и символа столицы Тосканы. Так что нахожусь в самом историческом районе города, а это необычайная, особая атмосфера!

— Вы и кухню итальянскую освоили? Чем питаетесь, что себе готовите?

— Это главный вопрос, который беспокоит моих жену и тещу! Да все нормально, питаюсь как все. Вот, правда, пельмени люблю, а к здешним равиоли так и не привык — не то.

«Обязательно покажу Челны детям»

— В Казань на юбилейный Шаляпинский фестиваль не доедете — друзей, коллег повидать?

— При моем плотном рабочем графике это вряд ли получится. Но мы продолжаем общаться с моими татарстанскими коллегами, музыкантами — благо современные технологии позволяют это делать, не приезжая лично.

— Вы еще не бывали в новой арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» в Казани? Вы ведь победитель первого сезона фестиваля, именно Гран-при 2003 года в номинации «Вокал-соло» помог вам стать студентом ГИТИСа.

— Конечно, я очень благодарен Александру Туманову и Айдару Гайнутдинову за их великий труд. Я по-прежнему поддерживаю фестивальное движение, в этом году был на одном из зональных этапов в жюри, веду мастер-классы для ребят. Когда открылся театр «Созвездие», я был на неофициальном мероприятии. Тогда на экскурсию приезжал президент Татарстана Рустам Минниханов. А вот уже после основного открытия я там еще не был, но обязательно планирую навестить свою, можно сказать, альма-матер.

— В родных Челнах как часто бываете?

— Вы знаете, чаще, чем в Казани. Ведь там по-прежнему живут мои родители и сестра со своей семьей. Когда приезжаю, конечно, гуляю по городу, где прошло мое детство, где находится моя школа. Когда младший сын немного подрастет, обязательно поедем в гости к бабушке и дедушке. Но пока мне трудно сказать, когда это получится.