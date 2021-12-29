Безоговорочная победа казанского волейбола

«Динамо-Ак Барс» устанавливает рекорд по количеству победных Кубков

В Санкт-Петербурге завершился розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани. Уверенную победу одержала казанская команда «Динамо-Ак Барс». Подробности — в репортаже «Реального времени».

Гилязутдинов о чем-то шептался с Фабрис



Динамовки в этот вечер были чудо как хороши, причем, во всех отношениях. Две партии они выиграли легко, при малейшем сопротивлении, а такие победы экс-наставник «УНИКСа» характеризует, как «На балу победы все танцуют красиво». Или что-то типа того, фразу слышал лет 20 назад, за точность формулировки не отвечаю, но главное правильно передать ее смысл. При этом, вторую партию казаночки выгрызали у соперниц, а в один момент даже у судей, которые приняли очень неоднозначное решение.

А начало финала не говорило о том, что он сложится для «Динамо-Ак Барс» достаточно легко. Когда игроки «Локомотива» уже выбегали на площадку под конферанс ведущего, главный тренер казаночек Ришат Гилязутдинов продолжал общаться с хорватской легионеркой Самантой Фабрис, или же Саманта решила поговорить с ним. В свою очередь, калининградки общались между собой, как Ирина Воронкова, которая, обнявшись, перешептывалась с Юлией Бровкиной.



В итоге «Локо» выиграл первое очко в матче, после какого-то сверхсумбурного розыгрыша мяча, во время которого команды скорее были близки к тому, чтобы отдать очко, чем выиграть его. Мы быстро сравняли счет, после чего выиграли еще один балл, и тут наставник «Локо» Андрей Воронков, по сути, продемонстрировал, как он и вся команда волнуются. Взяв видеопросмотр, он еще долгое время был недоволен, после того, как судьи оставили свое решение в пользу Казани, затем к арбитру на вышке подошла и Ирина Воронкова. Будь на трибунах кто-то еще из семейства Воронковых, начало первой партии могло вполне продлиться рекордно долго, но, так получилось, что весь настрой Калининграда ушел в споры за «социальную справедливость». Уже на следующей расстановке Татьяна Кадочкина вышла на подачу, и мы со счета — 2:1 улетели на — 8:2. Воронкову пришлось брать тайм-аут, а после того, как Фабрис зарядила эйс, и сделала счет — 10:5, тратить и второй минутный перерыв.

Отыграть такое преимущество можно, история волейбола знала и не такое, но в первой партии у Калининграда не нашлось игрока, который взял бы на себя бремя лидера. Зачастую они выигрывали очки, после ошибок казаночек, как при счете — 15:8, когда потрясающий розыгрыш очка с суперспасениями с обеих сторон, завершился тем, что мяч просто плюхнулся на половину площадки «Динамо-Ак Барс». Также и при счете — 23:12 Королева и Кадочкина просто смотрели друг на друга, когда мяч падал на площадку ровно перед ними. Хотя тут стоит отметить, что мгновениями ранее Кадочкина и Саманта Брисио столкнулись в непреодолимом желании завершить атаку. Победила Брисио, которая, кстати, и завоевала очко, поскольку соперницы завороженно смотрели на этот момент. В итоге — 25:14 в первой партии: неожиданно, но приятно.

И снова споры

Во второй партии Калининград не отказал себе в праве ввязываться в споры за очки с самого начала партии. При счете — 3:2 мяч очевидно попал в сетку, после чего игроки Калининграда продолжили играть, фиксируя уже лишние касания.

Как известно, в волейболе одной команде можно трижды подряд касаться мяча, после чего необходимо касание соперника. Здесь мяч угодил в трос, с чем не были согласны ни Воронков, ни фанаты Калининграда, которых выхватили телевизионные камеры. Споры опять ни к чему не привели, счет стал — 4:2 в пользу Казани, но тут необходимо отметить, что в рядах «Локомотива» наконец объявился лидер. Им стала не бомбардир-легионер из Польши Мальвина Смаржек, а Ирина Воронкова, и она переломила ситуация в партии, в середине которой «Локо» даже вел — 16:13. Тут Фабрис отыграла одно очко, затем на ее подачах счет сравнялся, после чего «Локо» снова вышел вперед, уже — 19:17.

Заказывали борьбу, вот она, пожалуйста, счет как на качелях, ожидается валидольная концовка. Но она едва не получилась скандальной. При счете — 23:23 мяч упал рядом с площадкой, фиксируя очередное очко Казани. На видеоповторе, на этот раз сохраненном Калининградом до конца партии, было видно, что мяч линии не касается, если только проекцией. То есть, в обычном состоянии мяча он бы касался линии, что означало очко для Калининграда, но, после удара об руки, да еще и об пол, мяч сплющивается согласно всем законам физики. Однако главный судья принял решение, что мяч линию задел, и Калининград вышел вперед — 24:23.

Надо было видеть глаза волейболисток «Динамо-Ак Барс». Это на победной фотографии они выглядели скромно. Вначале выступила мексиканка Брисио, затем наша королева Королёва, наконец, снова Брисио зарядила в пол с такой силой, что стало ясно: в этот вечер остановить Казань невозможно.

Нокаут!

Хотите Кубок — выигрывайте, а не выпрашивайте его. Так можно было перевести настрой казаночек перед третьей партией, когда уже и слова Гилязутдинова были не нужны. 9:0 на старте партии, на подаче Ангелины Лазаренко, это не заявка на победу, это её бронь. Приходится за неделю во второй раз использовать этот образ, после фантастической победы Камилы Валиевой.

Чисто из уважения к зрителям на трибунах и у телевизоров, казаночки сбавили темп, надо признать, что Калининград заметно прибавил в защите, начав тащить уже какие-то невероятные мячи. Но тут Вера Ветрова сотворила нечто из серии: ловкость рук, и никакого мошенничества. Готовясь, якобы, к передаче, она одним движением смахнула мяч на половину противника — 15:9! Затем продемонстрировала, как она умеет поднимать в защите мяч ногами. Черт с ним, что в итоге очко осталось за соперницами, но даже они должны были признать очевидное: в этот вечер Казань была непобедима.

В концовке партии наставник казаночек подозвал к себе Саманту Фабрис, которая должна была подавать, и окончание этого диалога, с которого, собственно, начинался матч, терпеливо ожидали все. Соперницы, у которых уже не осталось сил даже для споров, судьи, хотя это было куда более весомое нарушение правил, поскольку Гилязутдинов не брал тайм-аут. Он просто решил поговорить с главным бомбардиром финала, продлив, тем самым, его протяженность. Но даже с этими задержками чистого времени, матч уложился в 1 час 25 минут. 25:14, 26:24, 25:17, это что-то невероятное для матчей такого уровня и ожидаемого накала.

Это был десятый финал Ришата Гилязутдинова, из которого он выиграл уже в седьмой раз, опередив, тем самым, прежних рекордсменок из «Заречье-Одинцово». Казань выиграла финал стартовой шестеркой, всех членов которой мы, так или иначе, отметили во время репортажа, плюс с несравненным либеро Анной Подкопаевой.

Джаудат Абдуллин, фото и видео: vk.com/vcdinamoakbars