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Путин поручил разработать план газификации регионов

13:08, 21.04.2021 1
Путин поручил разработать план газификации регионов
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин попросил правительство совместно с регионами разработать план газификации поселков. Об этом он сообщил в ходе послания Федеральному собранию.

Он отметил, что за подвод газа платить люди не должны.

— Нужно отработать все детали с «Газпромом» и другими компаниями, структуры которых работают в этой сфере, — сказал он.

Фото: kremlin.ru

Путин подчеркнул, что в этой сфере какие-либо сбои недопустимы и он возьмет выполнение этого поручения под личный контроль.

Во время декабрьской пресс-конференции глава государства заявлял, что к 2025 году планируется газифицировать до 90% территории страны.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 апр
    У меня дежавю? Это он уже обещал перед изменением конституции. Результат - ноль. Теперь перед каждыми выборами будут это обещать?
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