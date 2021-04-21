Путин поручил разработать план газификации регионов

Президент России Владимир Путин попросил правительство совместно с регионами разработать план газификации поселков. Об этом он сообщил в ходе послания Федеральному собранию.

Он отметил, что за подвод газа платить люди не должны.

— Нужно отработать все детали с «Газпромом» и другими компаниями, структуры которых работают в этой сфере, — сказал он.

Фото: kremlin.ru

Путин подчеркнул, что в этой сфере какие-либо сбои недопустимы и он возьмет выполнение этого поручения под личный контроль.



Во время декабрьской пресс-конференции глава государства заявлял, что к 2025 году планируется газифицировать до 90% территории страны.