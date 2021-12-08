Бизнес-аккаунт дня: нижнекамское шоу барменов

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 212-я

Около 10 лет назад житель Нижнекамска Ильсур Сираев с коллегами-барменами решили объединиться и создать творческий союз — бар-шоу. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению профиля дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Чтобы сделать праздник незабываемым

Более 400 пирамид из бокалов с напитками и 300 бармен-шоу — такова статистика выступлений шоу нижнекамских барменов, которую руководитель творческого проекта Ильсур Сираев ведет с 2009 года. Уже более 10 лет он вместе с двумя коллегами-барменами участвует в развлекательной части свадеб, юбилеев, корпоративов и прочих торжеств, которые проводят жители, различные компании Нижнекамска и других городов республики.

Особой популярностью, делится руководитель творческой группы, пользуется пирамида из игристого напитка, а также оригинальные коктейли, которые создают профессиональные бармены с помощью различных трюков и жонглирования.

Сегодня аналитический разбор и советы по развитию аккаунта бармен-шоу дает Олег Кашин — сооснователь агентства «Кружок», в сфере деятельности которого — графический и motion-дизайн, SMM, интернет-реклама.



В био — качественные и количественные показатели проекта

Несистемность — вот самая большая проблема в SMM. Не только предприниматели, но и многие специалисты, которые работают с контентом, рекламой, дизайном и маркетингом, ведут свою деятельность без какой-либо системы. Из-за чего любые действия — лишь попытки.

Аккаунт шоу барменов встречает нас очень сложным ником, который практически невозможно прочитать с первого раза. Конечно, ник аккаунта может быть любым, но желательно, чтобы он был читаемым и запоминающимся. Так, если потенциальный клиент рассматривает несколько компаний, то выберет он ту, которую как минимум запомнит.

Аватарку аккаунта я советую немного изменить. Сейчас она слишком крупная, из-за чего текст в ней выходит за рамки. Это выглядит неопрятно, а любая неаккуратность — это психологический триггер, который может смутить потенциального клиента.

В имени профиля тоже нужно навести порядок. Во-первых, нужно отказаться от капслока, то есть от написания всего текста заглавными буквами. Во-вторых, лучше конкретизировать регион оказания услуг в большую сторону, то есть если сейчас «Челны, Нижнекамск, РТ», то логичнее оставить просто Татарстан. Еще лучше написать «Казань», так как именно в Казани наибольший покупательский спрос, больше пользователей «Инстаграма».

Био профиля сейчас выглядит плохо. Опять же —лучше не использовать капс. Био должно выполнять две основные функции: отражать УТП и заинтересовывать потенциального клиента. Не нужно в био писать перечень всех услуг — лучше сделайте это в хайлайтсах, а в био отразите качественные и количественные показатели проекта, подумайте о том, что может зацепить посетителя аккаунта.

Ссылка в профиле ведет на WhatsApp — это лучше, чем ничего, но можно лучше. Например, использовать квиз-форму или сервис Taplink. На такие сайты можно поставить веб-счетчики, которые позволяют получать детальную информацию о посетителях — их устройства, браузеры, интересы, возраст, пол и так далее. Можно также анализировать поведение трафика, чтобы вносить изменения на сайте.

Также на сайт можно установить пиксели социальных сетей — это маркетинговые инструменты, которые позволяют оптимизировать рекламу под определенные действия, например под получение звонка от потенциального клиента.

Чтобы контент отвечал бизнес-целям, нужно продумывать публикации

Хайлайтсы. Для них есть несколько «золотых» правил:

первое — названия хайлайтсов должны быть короткими и понятными, чтобы они влезали и хорошо читались;

второе — они должны быть полезными для потенциального клиента, не нужно ничего лишнего;

третье — обложки должны быть акцентными, чтобы на них хотелось нажать.

В этом аккаунте 7 рубрик хайлайтс про одно и то же — то есть можно было бы их объединить в один архив. Обложки также все одинаковые, некрасивые и на них не хочется нажимать, поэтому их дизайн нужно переработать. Для этого можно использовать сервис Canva.

Самая большая проблема в аккаунте — это контент. Он не адаптированный, нерегулярный, непривлекательный и бессистемный. Чтобы контент был эффективным, то есть отвечал бизнес-целям, нужно продумывать публикации, знать, для чего и зачем выкладывается каждый пост. А сейчас публикации выходят по принципу «давно ничего не выкладывали», поэтому в аккаунте можно встретить только «продающие» посты. Это такие публикации, которые в лоб говорят: «Мы хорошие, купите у нас».

Если посмотреть ленту, то все посты — это небольшие ролики или фотографии с мероприятий клиентов. В основном, как я понимаю, со свадеб. А на свадьбах есть фотографы, видеомейкеры, чьим контентом и пользуется аккаунт. Из-за этого две проблемы: контент не ассоциируется с брендом и он однообразный. Чтобы привлекать клиентов, рубрикатор должен отвечать минимум трем крупным блокам: информационному, развлекательному и продающему.

В визуальном плане бардак, многое взято из Tik-tok, поэтому на видео сохраняется логотип другой соцсети. Алгоритмы «Инстаграма» этого не любят и будут резать как органический, так и платный охват. Поэтому контент нужно адаптировать под каждую соцсеть, которую использует бизнес.

Советы: разнообразьте дизайн, проработайте контент-план и рубрикатор, выкладывайте не меньше 9 публикаций в месяц.