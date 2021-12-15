День в истории: публикация книг на татарском, основание Ростова-на-Дону и Билль о правах

Чем примечательна дата 15 декабря

Сегодня, 15 декабря, в России чествуют бойцов Радиотехнических войск ВКС и вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. В мире — День Заменгофа, всеобщий праздник эсперантистов, отмечаемый в честь создателя эсперанто Людвига Заменгофа. В разные годы и столетия в этот день в нашей стране основали город Ростов-на-Дону, в США начал действовать Билль о правах, в Казани учредили типографию для публикации книг на татарском языке, Наполеон Бонапарт заставил Сенат развести его с Жозефиной, открыли спутник Сатурна — Янус, навсегда остановили работу Чернобыльской АЭС. Родились римский император Нерон, венгерский математик, первооткрыватель неевклидовой геометрии Янош Бойяи, французский инженер-строитель Гюстав Эйфель, татарский писатель Кави Наджми, советский архитектор Николай Никитин. Умерли голландский живописец Ян Вермеер, лингвист, создатель «Словаря русского языка» Сергей Ожегов, советский летчик Валерий Чкалов, американский мультипликатор Уолт Дисней, снайпер и Герой Советского Союза Василий Зайцев, советский поэт Александр Галич. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Образование Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, типография для книг на татарском

15 декабря 1800 года указом Правительствующего Сената при Казанской гимназии учредили типографию для печатания книг на татарском языке. Произошло это в ответ на прошения мусульманского населения снабжать их книгами магометанского закона. Типографию создали на средства отставного поручика Габдулгазиза Бурашева, ее назвали Азиатской. Располагалась в здании Первой мужской гимназии. В 1829 году вошла в состав типографии Казанского университета.

В этот день 1901 года родился татарский писатель Кави Наджми. Он рос в деревне Красный Остров (ныне Сеченовского района Нижегородской области) в семье крестьянина. С 1913 по 1917 годы работал чернорабочим на ферме, упаковщиком на мыловаренном заводе в Актюбинске. Здесь же окончил русско-татарскую школу, работал в деревне учителем начальной школы. Служил в рядах РККА, был комиссаром военной школы и ответственным редактором окружной красноармейской газеты. Участвовал в боях по ликвидации остатков махновщины. В 1922 году окончил Московскую высшую военно-педагогическую школу. На Первом Всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году Наджми избрали членом правления СП СССР. В 1934—1937 годах был первым председателем правления СП Татарской АССР. С 1937 года — литератор-профессионал. Депутат ВС ТАССР. 2 июля 1937 был арестован. В застенках НКВД его 3 месяца пытали, требовали, чтобы подписал сфабрикованное признание, иначе грозили расстрелять жену и ребенка. Кави подписал, но на суде сказал, что сделал это под давлением. Был приговорен за контрреволюционную деятельность к 10 годам заключения, но в декабре 1939 дело прекратили за недоказанностью обвинения. Освободили Наджми накануне нового 1940 года. Писатель писал рассказы о Гражданской войне, коллективизации, стихи и поэмы «В атаку», «Фарида», «Песня весны» — их перевели на русский язык. Сам Наджми перевел на татарский многие произведения А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, М. Горького, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, И.Я. Франко и других. В войну вел передачи на радио, стал инициатором и соавтором «Письма Татарского народа фронтовикам — татарам», выпустил книгу «Батыр китабы». В 1941 вызволил из тюрьмы поэта Фатыха Карима, а после войны занялся реабилитацией Мусы Джалиля. В 1948 опубликовал историко-революционный роман «Вешние воды» и политический рассказ «В гостях у Нинки». За роман получил Сталинскую премию. Умер 24 марта 1957 года.

Фото: kazan.aif.ru

15 декабря 1912 года родился брат Наджми — советский шахматист, международный мастер по шахматам и мастер спорта СССР по шашкам Рашид Гибятович Нежметдинов. Он был первым человеком в мире, владевшим одновременно званиями мастера по этим двум видам спорта. Нежметдинов родился в Актюбинске, в 1923 году увидел взрослых за игрой в шахматы и заинтересовался ими. В 1927 году стал чемпионом города среди школьников. Через три года выиграл взрослый чемпионат. После школы поступил в Казанский химико-технологический институт. Закончить обучение не удалось — был вынужден работать. Только в 1937 году Рашид поступил на физико-математический факультет педагогического института. К 1939 году успел завоевать титулы чемпиона Казани, Поволжья и Татарии. По окончанию института его призвали на фронт. В 1950 году впервые стал чемпионом РСФСР, повторив это достижение снова в 1951, 1953, 1957 и 1958 годах. После смерти Нежметдинова в 1974 году казанская школа шахмат была названа в его честь.

Дворец шахмат им. Р. Г. Нежметдинова. Фото: wikipedia.org

15 декабря 1929 года был одобрен проект нового районирования Татарской Автономной Советской Социалистической республики. По нему вся территория республики делилась на 6 округов и 84 района. Бугульминский и Буинский округа делились на 11 районов, Казанский — на 13, Кукморский — на 15, Челнинский — на 18, Чистопольский — на 16. Казань была выделена в самостоятельную административно-хозяйственную единицу.

15 декабря 1994 года в Казани были образованы Авиастроительный и Ново-Савиновский районы путем разделения бывшего Ленинского района из его северной и южной частей. В Авиастроительном расположены несколько предприятий авиационной промышленности, такие как Казанский авиационный завод имени Горбунова (КАПО) и Казанский вертолетный завод. Ново-Савиновский получил свое название по поселку Ново-Савиново, находившемуся здесь ранее. С 2010 года администрации обоих районов объединены.

Фото: etoretro.ru

Основание Ростова-на-Дону и манифест Екатерины II для иностранцев

15 декабря 1749 года был основан город Ростов-на-Дону. Указом императрицы Елизаветы Петровны в тот день заложили здание таможни на правом берегу Дона. Она стояла там до 1760 года. Затем на ее месте начали строить крепость для защиты южных границ Российской империи от набегов степных народов. Впоследствии ей дали имя митрополита Ростовского Димитрия. Название крепости несколько раз меняли. Вскоре ее стали называть Ростовской крепостью, потом городом Ростовом, после чего город переименовали в Ростов-на-Дону, чтобы не путать с другим городом — Ростовом.

15 декабря 1762 года императрица Екатерина II велела заселить малообжитые районы России иностранцами, подписав манифест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают, и о дарованных им правах». Переселенцам предлагались различные льготы, освобождение от воинской службы и налогов, беспроцентные ссуды и наделение землей. Манифест был напечатан на русском, немецком, французском, английском, польском, чешском и арабском языках и разослан за границу. В первые десять лет в Россию приехали около тридцати тысяч переселенцев, поселившихся в окрестностях Петербурга, южной России, Поволжье и на территории современной Украины. Особенно много было прибывших из Германии. Наплыв немецких колонистов был таким большим, что уже в 1766 году пришлось временно приостановить прием новых переселенцев.

15 декабря 1905 года основали Институт русской литературы Российской академии наук «Пушкинский Дом». Это один из старейших литературных музеев России. Здесь хранится самое богатое собрание документальных и художественных материалов, связанных с историей русской литературы. В коллекции музея около 120 тысяч экспонатов. В его экспозиции представлена русская литература с 18-го по начало 20-го века, особое место занимают имена Гавриила Державина, Василия Жуковского, Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева, Льва Толстого и других. В 1930 году «Пушкинский Дом» стал академическим Институтом русской литературы. С 1995 года входит в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия.

Фото: wikipedia.org

15 декабря 1917 года был учрежден Высший совет народного хозяйства (ВСНХ). Его задачами были организации народного хозяйства и государственных финансов. Затем функции ВСНХ сократились до государственного управления промышленностью. В 1932 году он был преобразован в Наркомат легкой промышленности РСФСР.

Билль о правах в США и открытие спутника Сатурна

15 декабря 1791 года в США начал действовать Билль о правах — десять поправок и дополнений к конституции страны 1787 года, законодательно закрепивших основные права и свободы человека и гражданина, а также разграничения компетенций федеральной власти и правительств штатов. Среди них были свобода слова, свобода религии, свобода прессы, свобода собраний, право на подачу петиций, запрет на установление официальной государственной религии, право хранить и носить оружие, право на надлежащее судебное разбирательство и другие.

15 декабря 1809 года император Франции Наполеон заставил Сенат специальным указом оформить свой развод с Жозефиной де Богарне. Несмотря на то что сенаторы не обладали правом вынесения подобного вердикта, императору перечить они не стали. В браке супруги прожили 13 лет. Причиной развода было отсутствие необходимых Наполеону наследников. Впервые Наполеон предложил жене развод еще в 1807 году, но Жозефина долгое время отказывалась. После развода она сохранила титул императрицы, поселилась в поместье в Нормандии, где жила вместе со своим прежним окружением.

Анри Фредерик Шопен. Развод императрицы Жозефины и Наполеона. 1843. Источник: chudesamag.ru

15 декабря 1875 года в парижском «Журнале воспитания и развлечения» завершилась публикация одного из романов Жюля Верна «Таинственный остров». Он печатался в этом журнале на протяжении двух лет, начиная с 1874 года. Согласно сюжету, действие происходит на вымышленном необитаемом острове, куда забросило на воздушном шаре несколько человек, бежавших из Америки в результате Гражданской войны. Роман состоит из 62 глав, разделенных на три части.

15 декабря 1966 года во Франции французским астрономом Одуэном Дольфусом был открыт десятый спутник Сатурна, названный Янусом. Он был назван в честь двуликого бога из древнеримской мифологии. Спустя три дня после наблюдения Дольфуса другой астроном Ричард Уокер также наблюдал объект на той же орбите. В тот момент предполагалось, что это один и тот же спутник. Однако спустя 12 лет оказалось, что это два разных спутника, которые движутся по очень близким орбитам. Второй назвали Эпиметей, а Янус называют «двуликим» спутником.

Фото: NASA