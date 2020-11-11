13-летний подросток в Татарстане подозревается в убийстве матери

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Альметьевске обнаружили тело убитой 36-летней женщины с множеством колото-резаных ран в области шеи. В преступлении подозревают 13-летнего сына покойной, рассказал «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



По предварительным данным, убийство произошло несколько дней назад на почве личных неприязненных отношений. Обстоятельства происшествия выясняются.

В свою очередь, прокуратура Татарстана организовала проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в этом городе. В пресс-службе ведомства уточнили: надзорные мероприятия поручены альметьевскому городскому прокурору.