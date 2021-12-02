Дело на 155 миллионов: казанский «король «Смешных цен» признался в преднамеренном банкротстве

МВД предъявило тезке беглого бенефициара сети Spar безвозмездное отчуждение 18 объектов и авто

Фото: Ирина Плотникова

Три банка и Федеральная налоговая служба получили статус потерпевших в уголовном деле казанского бизнесмена с азербайджанскими корнями. Бывший владелец магазинов «Смешные цены», а ныне бизнесмен-банкрот Мушфиг Абдуллаев предстал перед судом за фиктивные сделки с имуществом в Татарстане и Марий Эл с целью преднамеренного банкротства. Ущерб кредиторов силовики оценили в 155,8 млн рублей. Вину Абдуллаев полностью признал.

Ак Барс Банк стал кредитором Абдуллаева, дав деньги его земляку



Тезка обвиняемого Мушвиг Абдуллаев объявлен в розыск по делу о мошенническом хищении кредитов на 8 млрд рублей у Сбербанка. Казанец Мушфиг Абдуллаев ограничен лишь подпиской о невыезде. Говорит, что с беглым совладельцем компании ТД «Интерторг», которая контролировала торговую сеть Spar, даже не знаком. В потерпевших по делу нашего Абдуллаева представлен тот же банк, правда, финансовые претензии куда скромнее.

51-летний уроженец Масаллинского района Азербайджана Мушфиг Абдулла Абдуллаев в России проживает больше 20 лет. Начинал с торговли на рынке — детской обувью, одеждой, промтоварами. В 2000-х открыл в Казани магазин «Смешные цены», в Йошкар-Оле — ряд торговых точек под вывеской «Семейный», а в Ульяновске — «Анастасия». Выступал директором и совладельцем десятка фирм, в том числе в непрофильных для торговли сферах — права и обработки металлического сырья. Затем переключился на сельское хозяйство. На развитие брал кредиты — в том же «Сбере» получил 49 млн рублей в 2014-м, 45 млн из них остался должен, согласно решению Арбитражного суда РТ о банкротстве от 12 февраля 2019 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», финансово несостоятельный предприниматель все еще числится владельцем ульяновской торговой фирмы «Анастасия+» и имеет долю в сельхозпредприятии «Раздолье» в Звениговском районе Марий Эл.

Общий ущерб по уголовному делу оценивается в 155 млн 821 тысячу рублей

Сейчас дело Мушфига Абдуллаева рассматривает Приволжский райсуд Казани. Потерпевшими, кроме «Сбера», признаны ФНС России, «Казэнерго» и прогоревший «Пробизнесбанк» (в лице АСВ). Последнему, по версии следствия, действиями подсудимого причинен самый крупный ущерб — 99 млн рублей. Впрочем, из этой суммы основной долг по кредиту составляет 15 млн рублей, еще на 70 млн потянула неустойка и на 14 млн — проценты.

Ак Барс Банк в том же реестре оказался в 2020 году с суммой 8 млн рублей, поскольку в 2017-м дал кредит не самому Абдуллаеву, а его земляку — на покупку нежилого помещения в 360 «квадратов» под магазин в пятиэтажке на улице Анциферова в Йошкар-Оле. На бумаге объект ушел за 18 млн рублей, однако позже сделка была признана недействительной, и проданный магазин вернулся в конкурсную массу банкрота Абдуллаева. На этом в 2019 году настоял назначенный арбитражем финансовый управляющий Александр Леонов.

Общий ущерб по уголовному делу оценивается в 155 млн 821 тысячу рублей. По версии обвинения, в 2016—2019 годах бизнесмен Абдуллаев произвел безвозмездное отчуждение 15 зданий и помещений, а также трех иномарок, что повлекло его неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме. Этот эпизод дела силовики квалифицировали как преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Действовавшая на момент преступления редакция данной статьи Уголовного кодекса предусматривала максимальное наказание — 6 лет лишения свободы со штрафом до 200 тысяч рублей.

Силовики считают, что своими действиями бизнесмен хотел извлечь личную выгоду в результате неоплаты долгов

Суд вернул телятник в Марийке и торговые площади в Казани

Силовики считают, что своими действиями бизнесмен хотел извлечь личную выгоду в результате неоплаты долгов и дальнейшей реализации выведенного из собственности (и конкурсной массы) имущества.

На суде гособвинитель Гузель Ишмуратова сообщила — в декабре 2017-го подсудимый намеренно ухудшил свое имущественное положение путем фиктивной реализации бизнесмену Казымову помещения 850 «квадратов» в ТЦ «Азино» на Фучика и участка 0,37 га. Рыночную цену этой недвижимости на день сделки эксперты оценили в 46 млн рублей, в договоре же было указано 60 млн. В декабре 2019-го с подачи финуправляющего банкротством бизнесмена АС РТ признал сделку недействительной.

В решении указано — ответчиком Казымовым не представлены доказательства реальной оплаты и вообще наличия средств на такую покупку, либо встречных требований к продавцу на указанную сумму. Зато установлено — Абдуллаев на момент продажи уже имел серьезные долги перед банками и подписывал договор в предбанкротный период. Результат — договор аннулирован, объекты попали в конкурсную массу для реализации и расчета с кредиторами.

Такие же решения суд вынес по аналогичным ходатайствам финансового управляющего. С учетом данных решений следствие считает фиктивной и продажу «королем «Смешных цен» своему наследнику в 2016—2017 годах здания и участка в Сернурском районе Марий Эл (якобы за 12,2 млн рублей), нежилого помещения в казанском доме на 2-й Азинской и авто Mercedes-Benz. По документам иномарка была продана всего за 200 тысяч рублей при рыночной цене 1,5 млн. С этим имуществом пришлось расстаться сыну должника-подсудимого.

Обидели и зятя Абдуллаева — суд аннулировал продажу Нусрату Дадашеву телятника, сенохранилища, здания барокамеры и участка 18 га в Звениговском районе Марий Эл. В подтверждение сделок и своей платежеспособности ответчик представил в суд две расписки. Согласно первой он передал продавцу 1,2 млн рублей, а согласно второй — получил займ от своего отца на 50 млн рублей. Однако первая расписка была составлена почти на год раньше второй. В общем, суд не поверил.

Подсудимый и представитель потерпевшего «Сбера»

Вину полностью признал, но...

Схожим образом в конкурсную массу вернулось еще несколько объектов в Казани и Йошкар-Оле, а также еще две иномарки. Ну а в рамках уголовного дела силовики установили, что по вышеназванным сделкам обвиняемый успел переоформить на подконтрольных людей все ликвидное движимое и недвижимое имущество, оставаясь при этом его фактическим собственником.

По уголовному делу заявлены два гражданских иска. Сбербанк требует от подсудимого 22,3 млн рублей, налоговая — 2 млн рублей. По мнению защиты, иски должны быть отклонены, поскольку данные требования уже удовлетворены в арбитражном процессе.

Вину Мушфиг Абдуллаев признает и в преднамеренном банкротстве, и в легализации части отчужденного имущества. Правда, по второму эпизоду уже истек срок давности. Адвокат обвиняемого Айрат Атнагулов на старте процесса предложил прекратить преследование в данной части, однако суд посчитал ходатайство преждевременным.

По версии обвинения, те самые проданные зятю обвиняемого «без проведения оплаты» объекты в Марийке в 2019 году были перепроданы за 1 млн рублей.

Адвокат обвиняемого Айрат Атнагулов на старте процесса предложил прекратить преследование в данной части, однако суд посчитал ходатайство преждевременным

На прошлое заседание не явились ни потерпевшие, ни свидетели. Поэтому c согласия сторон часть были исследованы материалы дела и оглашены показания. В частности, работники фермы «Раздолье» на следствии рассказывали, что человек, назначенный директором фирмы, в действительности ничем не управлял. Все указания давал Мушфиг Абдуллаев во время своих наездов из Татарстана в соседнюю республику. Причем на момент визитов объекты Абдуллаева на этой ферме по документам уже были проданы и перепроданы.