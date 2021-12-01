В Татарстане выбрали туристический «Ориентир будущего»

Фото: Максим Платонов

С 5 по 7 декабря в Казани пройдет туристический форум. В преддверии саммита в Госкомитете Татарстана по туризму презентовали его программу и рассказали об основных темах. Что представляют собой национальные пешеходные тропы, в каком направлении будет развиваться гастротуризм и как отрасль переживает цифровую трансформацию — подробности в материале «Реального времени».

Форум «в кроссовках»

В этом году туристический форум «Ориентиры будущего» пройдет уже в шестой раз. Как сообщают организаторы, на сегодня зарегистрировалось более 500 участников из 30 регионов с лишним. Это специалисты по развитию туризма, а также представители малого и среднего бизнеса. В связи с пандемией форум пройдет не только в очном формате, но также будет транслироваться в режиме онлайн.

— Цель этого форума в том, чтобы наиболее передовые, активные и сильные участники рынка могли обменяться знаниями и информацией. Мы смогли бы разобрать и рассмотреть самые нестандартные кейсы, которые есть в нашей стране и мире для того, чтобы и туристическая отрасль Российской Федерации, и туристическая отрасль Татарстана всегда получали самые свежие, самые качественные и актуальные знания о развитии туризма в мире, — рассказал руководитель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Тема шестого туристического форума — «Современные тренды и цифровая трансформация в туризме». По словам Сергея Иванова, в этом году организаторы решили поэкспериментировать с форматом проведения форума.



— На первый план у людей выходят качество и комфорт коммуникаций, и мы хотим создать максимально комфортную среду, которая бы смогла позволить людям из разных областей, бизнеса, государственных структур, общественных организаций, максимально свободно обсудить все существующие тренды, — поделился руководитель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

В этом году организаторы решили поэкспериментировать с форматом проведения форума. Фото: Анна Сейтумерова

Для проведения форума организаторами будут использоваться несколько площадок: Национальная библиотека РТ, экстрим-парк «Урам», выставочный комплекс Ak Bars Retro Cars, Галерея современного искусства и другие. Второй день форума будет посвящен цифровизации и пройдет в городе Иннополис.

«Возможности у нас действительно огромные»

Форум будет состоять из нескольких сессий, каждая из которых будет посвящена отдельной теме. Участники обсудят развитие туризма на удаленных территориях, создание национальных туристических троп, гастрономический туризм. Поговорят о предпринимателях-первопроходцах, которые первыми создавали объекты туризма в том или ином месте.

— Любой отраслевой форум, конечно, с одной стороны должен быть посвящен не только обсуждению текущих проблематик и вызовов, но и должен быть местом, где обсуждаются новые мировые национальные глобальные отраслевые тренды. И форум «Ориентиры будущего» в полной мере отвечает такому запросу, — подчеркнула директор инициатив по развитию туризма, экологии и климата АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Ольга Захарова.

Говоря о теме национальных пешеходных троп, Сергей Иванов поделился идеей создания подобного туристического места и в Татарстане.



— Анализируя потенциал нашего и соседних регионов, мы видим, что возможности для этого действительно огромные. У нас очень интересные пейзажи, природа и рельеф. И самое главное, если мы берем традиционные транспортные артерии, такие как Волга и Кама, вдоль их берегов огромнейшая концентрация интересных, исторических, культурных мест и объектов агротуризма, и объектов размещения активного отдыха. Наша задача — собрать это и объединить в такие глобальные проекты, как национальные тропы, — предложил Сергей Иванов.

Говоря о теме национальных пешеходных троп, Сергей Иванов поделился идеей создания подобного туристического места и в Татарстане. Фото: realnoevremya.ru

Еда как визитная карточка региона

Говоря о развитии туризма, автор и координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова отметила, что каждый регион должен присутствовать во всех сегментах туристической инфраструктуры, включая и региональную кухню.

— Гость региона должен иметь возможность попробовать местные региональные продукты и блюда региональной кухни, начиная с прилета в аэропорт и заканчивая завтраком в отеле. Необходимо внедрять российскую национальную кухню в туристическую инфраструктуру, — сказала Екатерина Шаповалова.

В декабре запускается первый мобильный гид проекта «Гастрономическая карта России». По словам Шаповаловой, в нашей стране на сегодня около 130 тысяч предприятий питания, однако в запускаемом гиде гастрокарты участвуют менее 1%. Эксперт рассказала, что эту тему непременно нужно поднять в рамках форума.



— Нам надо поговорить о российской региональной кухне и о том, как ей стать частью туристической инфраструктуры. Мы должны говорить о сфере питания как об основополагающем аспекте туризма, — поделилась Екатерина Шаповалова.

Екатерина Шаповалова отметила, что каждый регион должен присутствовать во всех сегментах туристической инфраструктуры, включая и региональную кухню. Фото: Василий Иванов

Участники пресс-конференции также отметили, что сегодня сфера питания и сфера гостеприимства для туризма становятся отдельными отраслями.

И конечно, Казань, как гастрономическая столица России, не может не порадовать гостей форума своим угощением. В рамках сессии про гастротуризм запланировано татарское чаепитие с дегустацией национальных сладостей.