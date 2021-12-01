В Татарстане выбрали туристический «Ориентир будущего»
С 5 по 7 декабря в Казани пройдет туристический форум. В преддверии саммита в Госкомитете Татарстана по туризму презентовали его программу и рассказали об основных темах. Что представляют собой национальные пешеходные тропы, в каком направлении будет развиваться гастротуризм и как отрасль переживает цифровую трансформацию — подробности в материале «Реального времени».
Форум «в кроссовках»
В этом году туристический форум «Ориентиры будущего» пройдет уже в шестой раз. Как сообщают организаторы, на сегодня зарегистрировалось более 500 участников из 30 регионов с лишним. Это специалисты по развитию туризма, а также представители малого и среднего бизнеса. В связи с пандемией форум пройдет не только в очном формате, но также будет транслироваться в режиме онлайн.
Тема шестого туристического форума — «Современные тренды и цифровая трансформация в туризме». По словам Сергея Иванова, в этом году организаторы решили поэкспериментировать с форматом проведения форума.
— На первый план у людей выходят качество и комфорт коммуникаций, и мы хотим создать максимально комфортную среду, которая бы смогла позволить людям из разных областей, бизнеса, государственных структур, общественных организаций, максимально свободно обсудить все существующие тренды, — поделился руководитель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.
Для проведения форума организаторами будут использоваться несколько площадок: Национальная библиотека РТ, экстрим-парк «Урам», выставочный комплекс Ak Bars Retro Cars, Галерея современного искусства и другие. Второй день форума будет посвящен цифровизации и пройдет в городе Иннополис.
«Возможности у нас действительно огромные»
Форум будет состоять из нескольких сессий, каждая из которых будет посвящена отдельной теме. Участники обсудят развитие туризма на удаленных территориях, создание национальных туристических троп, гастрономический туризм. Поговорят о предпринимателях-первопроходцах, которые первыми создавали объекты туризма в том или ином месте.
Говоря о теме национальных пешеходных троп, Сергей Иванов поделился идеей создания подобного туристического места и в Татарстане.
— Анализируя потенциал нашего и соседних регионов, мы видим, что возможности для этого действительно огромные. У нас очень интересные пейзажи, природа и рельеф. И самое главное, если мы берем традиционные транспортные артерии, такие как Волга и Кама, вдоль их берегов огромнейшая концентрация интересных, исторических, культурных мест и объектов агротуризма, и объектов размещения активного отдыха. Наша задача — собрать это и объединить в такие глобальные проекты, как национальные тропы, — предложил Сергей Иванов.
Еда как визитная карточка региона
Говоря о развитии туризма, автор и координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова отметила, что каждый регион должен присутствовать во всех сегментах туристической инфраструктуры, включая и региональную кухню.
В декабре запускается первый мобильный гид проекта «Гастрономическая карта России». По словам Шаповаловой, в нашей стране на сегодня около 130 тысяч предприятий питания, однако в запускаемом гиде гастрокарты участвуют менее 1%. Эксперт рассказала, что эту тему непременно нужно поднять в рамках форума.
— Нам надо поговорить о российской региональной кухне и о том, как ей стать частью туристической инфраструктуры. Мы должны говорить о сфере питания как об основополагающем аспекте туризма, — поделилась Екатерина Шаповалова.
Участники пресс-конференции также отметили, что сегодня сфера питания и сфера гостеприимства для туризма становятся отдельными отраслями.
И конечно, Казань, как гастрономическая столица России, не может не порадовать гостей форума своим угощением. В рамках сессии про гастротуризм запланировано татарское чаепитие с дегустацией национальных сладостей.
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