Несмотря на слухи «Нефтехимик» ушел в отпуск в полном составе

А «КАМАЗ» едва не забил гол в стиле Марадоны

В чемпионате ФНЛ наступил перерыв до марта 2022 года. Перед уходом в отпуск обе татарстанские команды сыграли свои матчи вничью, и пришли к промежуточному финишу на 6-м месте («Нефтехимик») и 13-м, которое «КАМАЗ» занимает, имея одинаковое количество очков еще сразу с тремя командами. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Бевеев решил, что он Марадона

Последние свои матчи перед перерывом татарстанцы проводили на кардинально противоположных уголках России, в самой западной ее точке, Калининграде и сибирском Томске. В Калининград к местной «Балтике» отправился «КАМАЗ», и провел на поле 95 минут, из которых самыми захватывающими были последние две.

Только что пережив опасность у своих ворот, (казалось бы, они должны были играть на удержание, о чем прогнозировал и комментатор матча), челнинцы пошли в атаку, превратившуюся в опаснейшую контратаку, когда Мингиян Бевеев перехватил мяч и рванул в штрафную, обходя защитников, как слаломист. Увы, он вошел в такой раж, что последним решил обыграть и голкипера, забив гол в стиле Диего Марадоны, но далековато упустил мяч, и защитники успели подстраховать. С другой стороны, к Бевееву минимум претензий, учитывая, что он по игровому амплуа защитник.

«Нефтехимик» же тоже может сетовать на исход поединка в Томске, где он также не смог реализовать выход один на один, поскольку голкипер томичей переиграл капитана нижнекамцев Вагиза Галиулина. Тем не менее, татарстанский клуб вел на протяжении 40 с лишним минут, после гола Александра Юшина. Бомбардир всея ФНЛ в этот раз сыграл на острие атаки, и забивал свой 18-й мяч, находясь даже ближе, чем 11-метровая отметка.

Даже по телевизору смотреть футбол из Томска при поземке и заснеженном поле было холодновато. Фото vk.com/fctomtomsk

Но в этом сезоне «Томь» демонстрирует какую-то неосознанную любовь судейского корпуса. Ее бомбардир Александр Ставпец преследует Юшина в гонке бомбардиров, забив 15 голов, из которых семь с точки. Антураж томского матча напоминал о том, что давний запрет об употреблении алкоголя на спортивных аренах — это далеко не всегда оправданное решение. Даже по телевизору смотреть футбол из Томска при поземке и заснеженном поле было холодновато, а уж на то, чтобы находиться в чаше стадиона при тамошних минус шесть в субботнее утро решилось порядка трех сотен человек. И это при том, что в Томске нет другого спорта от слова совсем. При СССР был хоккей, команда второй лиги «Кедр», только с развалом страны во дворце спорта устроили рынок, и 90-е пережил только футбол.

Такой интерес к этой команде и городу мы проявили, поскольку в начале марта играть в Томске примерно при таком же снежном антураже, погоде, и количестве зрителей предстоит уже «КАМАЗу».

Кирилл Новиков: «Мы в обойме команд, которые борются за высокие места»

Кстати, сообразно антуражу первого матча, челнинцам стоило бы провести подготовку к нему либо дома, либо в самой Сибири, чтобы не сетовать потом на непривычные условия. Пока же известно, что их соседи нижнекамцы проведут первый зимний сбор в Сочи, далее переберется в Турцию, где намечены второй и третий сборы. Из двух татарстанских команд первым в борьбу вернется «КАМАЗ», которому предстоит захватывающий выезд в Санкт-Петербург, и игра против местного «Зенита» в рамках Кубка России.

На пресс-конференции, после томского матча, Кирилл Новиков подвел итоги первой части чемпионата, сказав, что «проделали большую работу. Показываем хороши результат. Немножко смазали концовку в последних матчах (пять очков в пяти матчах ноября, — Прим. Авт.), чему есть объективные причины. Поэтому ничего страшного, мы в обойме (команд), которые борются за высокие места. Поэтому будем двигаться дальше».

Кирилл Новиков подвел итоги первой части чемпионата, сказав, что проделали большую работу. Фото fcnh.ru

Кстати, Новикова слухи отправляли не в Турцию, а в Химки, на место главного тренера местной команды, Юшина в воспитавший его «Спартак», а президента нижнекамского клуба на другую работу. При этом, якобы, он спит и видит «Нефтехимик» в Премьер-Лиге. Как один слух соотносится с другим, сказать сложно, тем более, что пока ничего не сбылось, и турнирная таблица подтверждает только то, что «Нефтехимик», занимая шестое место, находится в обойме, которая борется за высокие места. У команды отличная разница забитых и пропущенных мячей — 41:25, что выделяет ее, к примеру. От соседей по таблице — хабаровского СКА, набравшего 41 очко при крайне невнятной разнице 29:25. Стоит отметить, что Александр Юшин со своими 18 голами заметно выделяется на фоне партнеров по команде, ближайшие из преследователей Данила Емельянов и Мераби Уридия забили по четыре. Причем, Мераби два гола забил с пенальти. На фоне показателей «Томи», создается впечатление, что против Нижнекамска вообще не нарушают правила. Еще один положительный показатель вариативности нижнекамского нападения в том, что авторами мячей стали 12 футболистов, для сравнения это в два раза больше, чем у того же «КАМАЗа». Еще одно любопытное замечание в том, что Юшин, благодаря своей скорострельности, вышел на третье место среди бомбардиров «Нефтехимика» за всю историю. Возглавляет список старожил Мераби Уридия, далее воспитанник клуба Юрий Будылин (брат более известного Сергея Будылина), уже завершивший выступления, а затем идут Виталий Какунин, Ризван Умаров, Денис, забивающий сейчас уже «Рубину», Макаров, Игорь, тоже забивающий Казани, Портнягин, местные воспитанники Александр Колотилко, Андрей Ситчихин, и перешедший в «Кубань» Илья Петров. Этот список бомбардиров демонстрирует два тезиса. Во-первых, какая у Нижнекамска была хорошая школа (Будылин, Колотилко, Ситчихин), и еще более отличные селекционеры (Уридия, Юшин, Какунин, Макаров, Петров).

«КАМАЗ» находится в золотой середине

14-м в историческом списке бомбардиров «Нефтехимика» идет Сергей Морозов, который сейчас забивает за «КАМАЗ», а 22-м Ильдар Ахметзянов, который его тренирует.

Обе татарстанские команды роднит, кстати, что номинальные форварды практически не забивают. Два гола с игры Уридии плюс мяч Артема Котика у Нижнекамска и гол арендованного, кстати, у «Балтики» Тамерлана Мусаева за «КАМАЗ — это весь актив. У «КАМАЗА» забивает, в том числе и с пенальти, один из главных креативщиков лиши Александр Гаглоев (7 голов, два с пенальти), а также Егор Тесленко (190 сантиметров), уже названный Морозов (193 сантиметра), на счету которых в сумме шесть мячей. Их, кстати, наставник «Балтики» Сергей Игнашевич назвал в числе «баскетбольной тройки защитников», которым его подопечные так и не дали отличиться, сократив до минимума количество угловых.

Наиболее показательным для всего дебютного сезона «КАМАЗа» в ФНЛ нам представляется домашняя игра с «Волгарем». Фото vk.com/fckamaz

Ильдар Ахметзянов в общении с калининградским журналистом (кстати, стоит отметить его прекрасную работу), заявил, что «недоволен занимаемым местом, но оно заслуженное. Хотелось бы быть повыше, но, возможно, свое слово сказал Кубок, где мы играли дополнительные матчи, выплеснули максимум эмоций, после чего не могли собраться в ближайших играх. Но зато подарили своим болельщикам положительные эмоции».

Что касается чемпионата, то наиболее показательным для всего дебютного сезона «КАМАЗа» в ФНЛ нам представляется домашняя игра с «Волгарем». Обоюдное бицца-бороцца, семь желтых у Челнов, включая предупреждение Ахметзянову, шесть — у Астрахани, и два ноля на табло.

Игнашевича приятно слушать, Гаглоева и Юрана — уже не очень

Кстати, очень любопытно было послушать Игнашевича в качестве главного тренера. Для молодых болельщиков, наверное, неведомо, что это был один из главных молчунов российского футбола, разговорить которого за всю карьеру удалось только одной неспортивной журналистке, да и то потому, что строилось не по футбольной теме. Сейчас же, отмолчавшись за всю игровую карьеру, Сергей Николаевич «жжот глаголом», в хорошем смысле, давая едва ли не самые насыщенные комментарии во всей ФНЛ.

Этот абзац получил свою жизнь в связи с тем, что ФНЛ в последнее время стал представляться каким-то сборищем неадекватов. Сверхэмоциональные пресс-конференции Спартака Гогниева еще можно объяснить и кавказским темпераментом, и его обидной на то, что «Алания» крайне мало бьет 11-метровые удары, при практически постоянном преимуществе во владении мяча. Но какая хабаровская муха периодически кусает Сергея Юрана,чья команда вымучивает свои победы, основной бомбардир Давид Караев из 12 забитых мячей семь провел с пенальти, и безумствовать на пресс-конференциях, длящихся в его исполнении шесть секунд, это уже за гранью. Кстати, обоих тренеров роднит финальный удар ладонью по столу, после своих эмоциональных выступлений, так что возникает вопрос: для обучающихся в высшей школе тренеров ввели новый предмет?

ДЖаудат Абдуллин