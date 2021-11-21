Как развивали футбол в развалившейся стране

Российский футбол 90-х: спасибо, что живой

Фото: Александр Федоров / «СЭ» / sport-express.ru

Историю российского футбола смело можно разделять на три десятилетия. Каждое из них отличается от другого неким набором событий, которые выделяют его от предыдущего. Обозреватель «Реального времени» систематизирует все три десятилетия, чтобы дать ответ, когда в российском футболе было жить хорошо.

Чемпионат России как продолжение чемпионата СССР

Чемпионат России 1992 года мог бы практически повторять предыдущий турнир, поскольку изначально его хотели проводить в рамках СНГ. Но против выступили практически все московские команды по двум причинам. По экономическим мотивам (поскольку инфляция была такой, что прилететь в другой город можно было по одной цене, а улетать приходилось уже по иной) и по политическим.

В результате играли только российские команды. В 1992 году первый чемпионат России стартовал 29 марта матчем во Владикавказе, где местный «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:0. Это было и сенсацией и одновременно веянием нового времени. Сенсацией, потому что ЦСКА выиграл последний чемпионат СССР. А веянием времени, поскольку это нанесло серьезный удар по составу команды. Из нее практически разом ушли представители среднего возрастного звена: Галямин, Корнеев и Кузнецов в «Эспаньол», Брошин в Финляндию, Дмитриев в Австрию, Татарчук в Чехословакию. Масалитин предстал в том сезоне в роли «блуждающего форварда», успев поиграть и в испанском «Бадахосе», и в чехословацкой «Сигме», и провел семь матчей в составе ЦСКА.

Виктор Янушевский перебрался в Германию. Но в его случае можно сказать фразу «Увидеть Берлин и умереть»: он умер там летом 1992 года. Вообще, армейцы в те годы понесли много потерь. В мае 1991 в автокатастрофе погиб легендарный голкипер ЦСКА Александр Новиков, доигрывавший карьеру в другой армейской команде — «Искре» из Смоленска. В июле 1991-го погиб основной голкипер Михаил Еремин. Забегая вперед, отметим, что ровно через 10 лет, но уже на футбольном поле смерть настигнет еще одного вратаря армейцев — Сергея Перхуна...

Газета «Советский спорт», 1992 год. Источник: tolyan-2015 / fc-dynamo.ru

Первой рухнувшей отраслью стала оборонная промышленность



Потери ЦСКА не ограничивались семью футболистами, ведь в сборную России отправился главный тренер Павел Садырин. И в этом нет ничего удивительного, поскольку вооруженные силы в принципе испытывали большие проблемы. И первой отраслью, которая пострадала во времена перестройки, стал ВПК. На плечах подведомственного ему спортобщества «Зенит» лежало содержание таких команд, как ленинградский «Зенит» (завод ЛОМО), ижевский «Зенит» (завод «Ижмаш»), казанский «Рубин» (завод КАПО). Все они оказались на грани исчезновения. В Питере сразу родился конкурент «Смена-Сатурн», а в Ижевске новообразование под названием «Газовик-Газпром» и вовсе подмяло под себя местный «Зенит». «Рубин» спасал бизнесмен Сергей Шашурин и его империя под названием «Тан»: 1992—1993 годы команда провела под названием «Рубин-Тан».

Следом за «Зенитом» обрушилось спортивное общество вооруженных сил, на плечах которого лежало содержание всех армейских команд, как бы они не назывались: ЦСКА и СКА, «Звезда» и «Искра», ЦСК ВМФ в водном поло и СКА МВО в хоккее. Футболисты-армейцы вспоминали, как им приходилось играть в майках коллег по гандбольному клубу, летать на грузовых самолетах и спать в расположении общевойсковых соединений... Мы, может, не стали бы так долго задерживаться на проблемах ЦСКА, но в 1992 году эта команда подарила российским болельщикам настоящий праздник, обыграв в гостях «Барселону» со счетом 3:2 и выйдя в групповой этап Лиги чемпионов. При этом победителям «Барселоны» было по 20—21 году: Бушманов, Гришин, Гущин, Иванов, Карсаков, Машкарин, Минько, Файзулин...

На месте исчезавших команд появлялись какие-то новоделы, самым известным из которых был московский «Асмарал», а самым странным — подольский «Кинотавр», да-да, детище того самого Марка Рудинштейна.

Пользу от распада СССР получили все сборные России, «Спартак» и лично Вячеслав Колосков. Он с поста руководителя Федерации футбола СССР перешел на пост президента РФС, сохранив преемственность сборных, поскольку именно Россия участвовала в отборочном цикле чемпионата мира 1994 года. В еврокубки 1992 года из бывшего СССР попали команды Прибалтики и Украины, сумевшей в кратчайшие сроки провести первый чемпионат страны (с 6 марта по 21 июня). Победил Крым в лице симферопольской «Таврии». Кубок страны выиграл одесский «Черноморец» во главе с Виктором Прокопенко. Участие в екрокубках ненадолго остановило развал команды, поскольку в скором будущем Прокопенко и его подопечные Гецко, Зирченко, Кошелюк, Кулик, Парфенов, Сак, Яблонский перебрались в чемпионат России, а Лебедь, Никифоров и Цымбаларь даже стали игроками нашей сборной.

Источник: cska-games.ru

Бывшие советские граждане устремились в Первопрестольную

Что касается преференций «Спартака», то он действовал как пылесос, «всасывавший» более или менее талантливых футболистов со всего бывшего СССР. Игроков было так много, что «красно-белые» по ходу первого чемпионата России избавились от азербайджанца Касумова, грузина Цхададзе (они ушли в московское «Динамо») и от украинца Петрова, отправившегося в «Локомотив». Как рассказывал бывший арбитр Сергей Хусаинов, «советских граждан» из сборной СНГ в российский футбол рекрутировали за счет выдачи квартир, которые пообещал второй на тот момент человек в стране Геннадий Бурбулис, госсекретарь президента Бориса Ельцина. Из приглашаемых отказался только украинец Алексей Михайличенко, который на тот момент играл в Шотландии.

В итоге прибавление «Спартака» вызывало уважение: литовец Стауче, украинец Онопко, гражданин Узбекистана Пятницкий, таджик Рахимов, россияне Ледяхов, Чернышов, Писарев. Нынешний член штаба сборной России Николай Писарев был воспитанником «Торпедо», откуда уходил всеми правдами и неправдами, якобы заканчивая играть в футбол. Но, как только освободился от обязательств перед «Торпедо», тут же оказался в «Спартаке». А вот россиянин Бушманов, не видя для себя перспектив в «Спартаке», перебрался в куда более скромный на то время ЦСКА.

Первым футболистом, которого в нашей стране продали из одной команды в другую, стал будущий челнинец Виктор Панченко, которого еще во времена Советского Союза новороссийский «Цемент» за 6,5 тысячи рублей купил у Липецка. Если попытаться провести параллели с ценами тех лет, то наиболее приближенной к ценнику Панченко выглядит стоимость автомобиля «Москвич-412 ИЭ», или просто ИЖ — 7 100 рублей.



«Спартак», 1992 год. Фото: spartaknostalgia.ru

Крушение «Зенита»

Для тех, кто терпеть не может нынешней доминации «Зенита», отметим, что на контрасте с футбольными «олигархами» в конце 80-х — начале 90-х он смотрелся бедным пасынком даже в родном городе. «Зенит» начал хиреть чуть раньше остальных спортивных коллег из города на Неве, упав в Первую лигу еще в 1989 году. Земляки из баскетбольного «Спартака» выиграли единственный чемпионат СНГ 1992 года, волейбольный «Автомобилист» побеждал в двух чемпионатах России 1992 и 1993 годов, играя, по сути, молодежными составами, но «Зенит» не мог позволить себе даже этого. Его игроков расхватали в ЦСКА (Брошин и Дмитриев, Иванов и Колотовкин), в «Спартак» (Радченко), в киевское «Динамо» (Саленко). А Зарицкий отправился в чемпионат Люксембурга.

Распад Союза спас «Зенит» от вылета в буферную зону, откуда в Высшую лигу дебютного чемпионата России перешли «Океан» из Находки, самарские «Крылья Советов» и первая частная команда страны — «Асмарал». Уж он-то порезвился на развалинах «Зенита», дважды обыграв питерскую команду — 4:2 и 8:3. «Зенит» попытался усилить свои позиции, пригласив трех «таджиков» — Мананникова, Манасяна и Рафикова. Но ему это не помогло, и команда вылетела в Первую лигу, оказавшись ниже Ставрополя, Камышина и поднявшихся из Второй лиги Находки и Самары.

Между тем на фоне падения «Зенита» в Питере расплодилась целая сеть новых команд, пытавшихся конкурировать с тонувшим фаворитом. Наиболее любопытна история команды «Космос-Кировец»: именно через нее пришел в спорт молодой ленинградский чиновник Виталий Мутко, который в начале девяностых нашел для команды «Кировец» спонсора — Юрия Гапчука. В результате команда стала называться «Космос-Кировец», но изменилось лишь название: Гапчук практически не интересовался делами команды, вскоре прекратившей существование. А вот его дочь Карина Гапчук сейчас не только спортсменка (конный спорт, конкур) и красавица, но и мама трех маленьких наследников Бориса Ротенберга, владельца ФК «Сочи».

Источник: vk.com/zenithistory

«Берите суверенитета, сколько сможете»

Легендарная фраза Бориса Ельцина подходит и для российского спорта начала девяностых. Слабость и бедность власти позволяла сильным (по сравнению с ней) клубам вертеть этой властью, как хвост собакой. На той почве вседозволенности и рождались «Письма 14», скандалы на ЧЕ-1996 между тренерским штабом и игроками.

В футболе тоже родился свой олигарх — московский «Спартак». В 1993 году он просто не отпустил на чемпионат мира среди молодежных команд в Австралию Владимира Бесчастных. Аргументы приводились самые нелепые, вплоть до того, что родители Бесчастных отказываются отпускать его в далекую Австралию, хотя на тот момент Владимиру уже было 18. В ситуацию вмешался даже президент Международной федерации футбола Зепп Блаттер, случайно узнавший о демарше «Спартака»: он увидел в этом неуважение к турниру, который проходил под эгидой FIFA. Впрочем, игроки той молодежки банально сдали матч в четвертьфинале Гане, получив за это деньги от азиатских ставочников.

В том же 1993 году на два международных старта сборные формировали за счет отдельных клубов и на основе их футболистов. К примеру, юниоры из U-16 отправились на финальную часть чемпионата Европы за счет новороссийского «Гекриса». Так загадочно (а на самом деле по именам детей главного спонсора команды — Гектора и Кристины) она называлась в промежутке между тем, как из «Цемента» превратиться в «Черноморец». Как писал еженедельник «Футбол»: «Успех юношеской сборной стал возможным не в последнюю очередь благодаря мощной финансовой поддержке спонсоров, среди которых особо выделили Владимира Бута-старшего, руководителя акционерного общества «Новороссийскгазпром».

Бут-старший был заинтересован в спонсировании сборной, поскольку там играл его сын Владимир. Тренером, который «выделил» спонсоров, был Александр Бибичев, сам в то время работавший в системе новороссийского клуба, откуда он, помимо Бута-младшего, взял еще и Александра Кобенко, Максима Лещука, Петра Седунова.

На основе «КАМАЗа» составили сборную России для участия в Универсиаде, и она заняла пятое место. Через два года челнинцы поднимутся на третье место, и практика формирования сборных на базе отдельных клубов на этом прекратится.

Источник: sports.ru

Продолжение следует

