Как искать планеты с двумя солнцами, очаровывать женщин и не сойти с ума во время пандемии

Новости науки за неделю с 9 по 13 ноября

Две звезды — одна планета

Ученые из NASA открыли первую планету, которая обращается вокруг двух звезд. Существование таких планет (они называются циркумбинарными) астрономы много лет предполагали. Но для того, чтобы «поймать» их, до сих пор не хватало инструментальных возможностей. И вот наконец исследователи, которые обрабатывают данные от космических телескопов Kepler и TESS, объявили: они нашли первую планету в двойной звездной системе TIC 172900988. Радиус ее велик: она примерно равна Юпитеру, да при этом еще и массивнее в несколько раз. Полный оборот вокруг своих «солнц» она успевает сделать менее чем за год. Назвали этого гиганта TIC 172900988b.

А предсказали это открытие в прошлом году: группа астрономов под руководством Веселина Костова (Центр космических полетов NASA) говорила о новой технике, которая позволит им найти экзопланеты в двойных звездных системах. Но для этого нужно было, чтобы планета успела пройти на фоне обеих звезд за 27-дневный сеанс наблюдений (дело в том, что только 27 дней телескоп TESS наблюдает за одним сектором неба — потом его «око» перемещается и больше к этому месту, скорее всего, не вернется никогда). Как известно, вокруг ближайших к нам звезд ученые нашли тысячи экзопланет. Только 14 из них могли бы теоретически оказаться циркумбинарными. И вот одна из них теперь наконец описана.

Чтобы «поймать» планету, используется транзитная фотометрия: она измеряет, сколько теряет звездный свет при прохождении планеты между звездой и телескопом. Таким образом, если свет звезды становится менее интенсивным, ученые делают вывод о том, что циркумбинарная планета действительно существует. А значит, найти циркумбинарную планету во много раз сложнее, чем обычную: дело в том, что приходится отлавливать потерю интенсивности сразу двух звезд, а это в разы труднее (причину мы уже объяснили выше — надо не только засечь все изменения светимости, но и уложиться в заданный период времени).

Фото: techexplorist.com

Коронавирус давит на психику: доказано

В то время как вся передовая мировая биология занимается изучением физических аспектов коронавируса, отличающиеся от всех японцы решили обратить внимание на аспект психического здоровья. И констатируют: всё плохо. Пандемия ухудшает большинство показателей, доказало их исследование.

Показатели психического здоровья популяции японские психологи измерили до пандемии, а потом, по мере того как разворачивалась ситуация, решили повторить исследования. Итак, прямо накануне пандемии (как знали!) 2 274 гражданина Японии прошли онлайн-исследование из девяти анкет (по одной на каждый психиатрический симптом). Эти данные были разложены на четыре группы: общее психологическое бремя; социальная изоляция и связанные с ней интернет-зависимости и социальная тревожность; проблемы с алкоголем; депрессия.

Эти опросы повторили в августе и декабре 2020 и в апреле 2021 года. Выяснилось, что усугубились три группы симптомов из четырех — кроме проблем с алкоголем (посмотрели бы мы на данные, которые они получили бы в России). Причем общее психиатрическое бремя и депрессия достигли пика довольно быстро после того, как началась пандемия, а потом ситуация немного выровнялась. А вот симптомы, связанные с социальной изоляцией, ухудшаются до сих пор.

Таким образом, японские психологи говорят: самые тяжелые психологические последствия пандемии вызваны именно этим вынужденным ограничением общения: с семьей, друзьями, коллегами. Закрытие школ и удаленка, потеря работы — все это атмосферу не улучшает. Некоторые, чтобы избавиться от одиночества, впадают в зависимость от Сети, но проблема изоляции, по мнению авторов исследования, от этого становится еще сильнее. «Социальная тревога и интернет-зависимость вызывают социальную изоляцию, а социальная изоляция способствует социальной тревоге и интернет-зависимости. Этот порочный круг необходимо разорвать как можно скорее, прежде чем проблема станет более серьезной. Важно поддерживать социальные связи, чаще видеть друг друга и общаться лицом к лицу, даже в интернете», — говорят авторы исследования.

И еще одна грустная вишенка на торте: женщины в психологическом плане оказались менее устойчивыми к описанным проблемам, чем мужчины.

Фото: russian.eurasianet.org

Окуни против старения

Как известно, одна из главных задач биологов (если не считать борьбы с коронавирусом) — попытки отодвинуть старение человека. Пластические операции и биоревитализацию кожи мы уже придумали, но хотелось бы, конечно, чего-то более прорывного. Для этого ученые пытаются изучать биохимию и физиологию клетки тех животных, которые живут дольше остальных. Биологи из Калифорнийского университета (Беркли) дошли до окуней.

Вообще, обращение к рыбам — довольно логичный шаг со стороны деятелей науки. Ведь среди этих животных есть долгожители: например, гренландские акулы, которые могут прожить полтысячелетия.

Так почему бы не изучить акул, спросите вы? А вот почему. Разные разновидности окуней живут разное количество лет: большинство ограничиваются 10 годами. Но есть и виды, которые могут спокойно прожить пару веков — например, желтохвостый морской окунь. Этот разброс и делает окуней очень удобным объектом для изучения того, почему они стареют (или не стареют). Ведь эти виды очень похожи, а значит, кардинальное различие, которое в десятки раз продлевает жизнь, найти будет легче.

Итак, американские биологи проанализировали геномы 88 видов окуней и определили целых 137 специфических генов, благодаря которым продлевается жизнь. Так, у нашего окуня, который может прожить 200 лет, нашли больше генов, которые связаны с восстановлением поврежденной ДНК. А это сильно снижает восприимчивость к раку. Есть у рыбьих долгожителей и гены, отвечающие за регулировку выработки инсулина. А белки бутирофилины регулируют работу иммунной системы. Кстати, белки этой же группы участвуют в подавлении воспалений у стареющих людей.

Так что теперь ученые из Беркли примерно наметили себе список исследований на ближайшие несколько грантов. Будем надеяться, что хотя бы окуни помогут выяснить, почему же мы все-таки стареем и как этого избежать.

Фото: wikipedia.org

Оксфорд начинает испытывать на людях вакцину против вируса Эбола

Не коронавирусом единым живы разработчики вакцин: в конце концов, у нас еще остался непобежденный вирус Эбола, очередная вспышка заболевания которым в Конго началась в начале октября. Несмотря на то, что этим вирусом в развитых странах болеют крайне редко (надо специально ехать в глубины Африки, чтобы там его подцепить), масштабы смертности собственно в Африке очень велики. Университет Оксфорда наконец довел до ума вакцину от этого грозного вируса и начинает тестировать ее на людях. А для этого набирает добровольцев.

Вакцина, как и «Спутник V», и Oxford-AstraZeneca, — векторная. Она тоже основана на ослабленной версии аденовируса (он и является проводником). Репликация аденовируса в теле человека невозможна: для этого он специальным образом генетически модифицирован. Тот же самый вектор использован и в коронавирусной вакцине AstraZeneka, поэтому успешность его применения доказана.

Теперь в Оксфорде ищут 26 здоровых людей от 18 до 55 лет. Им введут дозу вакцины в университете, а потом полгода их будут наблюдать. Второй квартал 2022 года, как ожидается, уже даст научные результаты.

Так что можно ожидать нового всплеска антипрививочных мифов: например, о том, что в Оксфорде непроверенную жижу вколют двум десяткам человек, а потом повезут травить бедных конголезцев, всячески ограничивая их права и свободы.

Фото: ox.ac.uk

Чего хотят женщины



Традиционно заканчиваем подборку хорошими новостями: немецкие психологи из Геттингенского университета в миллионный раз за историю человечества опять выяснили, что привлекает женщин в мужчинах. Оказалось, что это вовсе не интеллект. Достаточно обладать здоровым чувством юмора — и вот уже вы первый парень на деревне.

Наверняка вы не раз слышали от барышень утверждение «Самая сексуальная часть в мужчине — это его мозг». Немецкие психологи заподозрили, что они могут говорить все что угодно, а сами (пусть даже подсознательно) искать в партнере нечто другое. И начали докапываться до истины.

В первой части исследования 179 женщин должны были оценить по видеороликам троих мужчин: насколько те подошли бы для них как романтические партнеры. Видео были сюжетными: на одном мужчина читал газету, на втором — занимался пантомимой, на третьем — пытался рассмешить другого. Оценивались физическая привлекательность «объектов», их интеллект и то, насколько они казались смешными. Во второй части исследования 397 женщин участвовали в быстрых свиданиях с двумя-тремя потенциальными партнерами, а потом оценивали их по привлекательности, интеллекту, чувству юмора и некоторым другим качествам. И в первом, и во втором экспериментах мужчины проходили тесты на определение уровня интеллекта.

В обоих случаях выяснилось, что женщины, конечно же, оценивали интеллектуальный уровень мужчины, но решающим фактором выбора было не это. В партнеры участницы исследования все-таки выбирали симпатичных и веселых. Самое смешное — веселые мужчины казались женщинам более умными. А вот умные более веселыми — нет.

Так что немецкие психологи облегчили жизнь сразу множеству симпатичных, веселых, но не очень умных мужчин: интеллект сам по себе не самое привлекательное свойство. Потенциальная партнерша в первую очередь оценивает внешность и чувство юмора, только и всего.