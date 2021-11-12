Бизнес-аккаунт дня: чайные сборы от челнинского фермера

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 193-я

До появления в России первого чая жители пили в основном взвары — сборы трав, листьев и ягод. Сейчас они снова набирают популярность. Такие травяные сборы предлагает своим заказчикам фермер из Набережных Челнов Зульфия Бектемирова. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Чай с пользой для здоровья

Целебные и ароматные травы Зульфия на своем фермерском угодье на берегу Камы начала выращивать около пяти лет назад. Секретам лечебных свойств растений ее с детства учила мама. Рядом с пасекой, которой она занимается вместе с мужем, появились грядки с лавандой, эхинацеей, иван-чаем, ромашкой, шалфеем и другими растениями.

Своим заказчикам фермер предлагает разнообразные чайные сборы: для иммунитета, для диабетиков, гипертоников, для детей и женского здоровья, почечный и многие другие. Вся рецептура подобрана мужем Зульфии — врачом-терапевтом. Кроме того, из ягод и фруктов предприниматель готовит пастилу и другие сладости.

Сегодня аналитический разбор аккаунта челнинского фермера провел Олег Кашин — сооснователь SMM-агентства «Кружок», в сферу деятельности которого входят графический и motion-дизайн, SMM, интернет-реклама.

Задача хайлайтс — раскрыть о бизнесе информацию, которую нельзя разместить в «Био»

Совсем недавно я уже делал разбор аккаунта, который также из ниши полезных продуктов. Напоминаю, что я вижу в этом бизнесе тренд следующих нескольких лет — полезные продукты собственного или фермерского производства.

В аккаунте @zulfiia_­fermer я сразу вижу одну ключевую ошибку — это смешение личности предпринимателя со своим бизнесом. Это совет всем начин­ающим предпринимателям — сразу создавайте бренд. У бренда больше возможностей для продвижения, и они в целом легче.

То есть, с одной стороны, этот аккаунт принадлежит человеку, а с другой — это уже аккаунт фермерского магазина. Не надо так делать, потому что коммерческий контент и контент личный — разные. Так, в аккаунте могут встречаться публикации, которые вообще не имеют отношения к бизнесу.

И как тогда привлекать аудиторию? И какую привлекать — ту, которая хочет покупать продукты, или ту, которая интересуется самим предпринимателем? Привлекать обе будет дороже минимум в два раза, а если только одну из них, тогда почему аккаунт не ведется под конкретную аудиторию?

Давайте сверху вниз. Ник профиля хороший и запоминающийся, мне нравится. А вот из имени профиля нужно точно убрать капслок — он придает излишнюю визуальную агрессивность. Также я бы убрал из имени профиля имя Зульфия — оставьте просто «Фермерские продукты» и добавьте название города.

Био профиля в целом тоже неплохое, но какое-то оно сумбурное и не очень грамотное. Я бы немного поправил пунктуацию. Хочется, конечно, добавить УТП (уникальное торговое предложение) этого бизнеса, но у меня слишком мало вводных. Если такое случается с реальным клиентом, то я просто провожу интервью и выпытываю всю информацию у него, а потом перевожу это в текст, выделяя сильные стороны для целевой аудитории.

Ссылка в аккаунте ведет на WhatsApp. Я бы посоветовал использовать хотя бы Taplink, чтобы предложить клиенту выбор способа связи. Туда же добавил бы полезной информации — место, где находится ферма, контакты, основные товарные позиции и цены на них. И куда уж без «Яндекс.Метрики» и FB Pixel — первый инструмент дает возможность получения глубокой аналитики, вплоть до записи экрана посетителя сайта, второй — оптимизировать рекламу в Instagram.

Хайлайтсы. Их ужасно много, некоторые закрепленные «рубрики» повторяются — все это делает практически невозможным взаимодействие потенциального клиента с историями. Нужно убрать все лишнее, оставив только самое важное: контакты, товарные позиции, цены, отзывы, прогревочную информацию. Остальное — только полезное для коммерции.

Второй момент по сам­им слайдам — дизайн. Открытки из одноклассников, с таким, знаете, мерцанием. Это, конечно, страшный сон. В них нет никакого смысла, в них нет призывов к действию. И я совсем не понимаю, для чего они выкладываются и тем более закрепляются в аккаунте.

Задача хайлайтс — раскрыть о бизнесе информацию, которую нельзя разместить в «Био», ведь там, напомню, всего 150 символов. А чтобы уместить всю информацию и вызвать желание купить за такое количество символов — нужно быть как минимум гением копирайтинга и понимать целевую аудиторию. Поэтому хайлайтс заполняем той информацией, которая нужна потенциальному клиенту для решения и совершения покупки.

Бизнес-аккаунту нельзя без рубрикатора и контент-плана

Контент. Я не могу сказать, что он плохой, напротив, он очень приятный. Но проблема в том, что он слишком личный, дачный, некоммерческий. Как инстаграм-аккаунт работника фермы — супер — отличный пример того, как можно формировать имидж о компании через сотрудников. В то же время последние 10 постов, которые выложены за один день, — это кошмар.

Напомню, лучше всего коммерческому аккаунту делать от 9 до 12 публикаций в месяц. Это оптимальное количество для работы алгоритмов соцсети и для аудитории. Так вот, в ленте сейчас 10 фотографий разного чая, которые визуально очень похожи. Почему нельзя было сделать 1 пост­-карусель, в который как раз умещается 10 фотографий, — загадка. Видимо, решили выложить все товарные позиции сразу, ведь в ленте давно не было такого «продающего» контента.

Нужен рубрикатор и контент-план —без них никак. Нельзя выкладывать то, что увидел, если аккаунт коммерческий. Нельзя выкладывать все товарные позиции по одному посту подряд и в один день. Если хочется показать товары — покажите их в историях.

Тексты. С ними тоже все плохо. Либо их нет совсем, либо они не раскрывают товар, либо они про эмоции самой Зульфии. В этом случае — два совета: найдите хорошего копирайтера или продумывайте тему и текст, думая о том, какой вопрос может задать потенциальный клиент.