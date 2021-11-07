Чем запомнился «красный день календаря» татарстанским политикам и управленцам

И как воспринимать годовщину революции теперь

Фото: Михаил Козловский

«Реальное время» попросило политиков и государственных деятелей Татарстана поделиться воспоминаниями о том, как в советское время праздновали годовщину Октябрьской революции, и размышлениями о том, имеют ли те события какой-то шлейф сегодня.

Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра Татарстана

— Когда еще проводили демонстрации в Советском Союзе, я была относительно маленькой, училась в школе. Для меня день 7 ноября был теплым праздником: мама, папа, семья — и все хорошо. Поэтому и сейчас с этой датой у меня связаны самые добрые воспоминания — добрые, потому что детские и только личные. Погружаюсь в прошлое в своих эмоциях...



Ирада Аюпова, министр культуры Татарстана

— 7 ноября — страница истории, и я отношусь к этой дате как к любому историческому событию, как к данности. Мы ее не можем исправить. С Октябрьской социалистической революцией связано начало определенного этапа в жизни нашей страны.



Были «плюсы» и «минусы»: так, многие нередко вспоминают о социальных лифтах. Многие люди после революции смогли радикально изменить свою жизнь, с этой точки зрения советский период дал большие возможности. У моего отца в семье было девять детей, жили в селе. Восемь из них получили высшее образование и лишь один — средне-техническое. Страна победила не просто в Великой Отечественной войне, а во Второй мировой.

Но были и репрессии, и нужно извлекать уроки из ошибок прошлого и идти дальше. Если обратиться к моим личным воспоминаниям... Я родилась в Баку. В 1988 году, когда училась на 1-м курсе института, была последняя демонстрация 7 ноября — финальная история. Многие наши иностранные студенты устраивали торжества в праздничные даты, в том числе и 1 мая. С этим советским периодом у меня и ассоциируется ощущение праздника, единой, большой команды.

Рифкат Минниханов, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения»

— Мне 7 ноября запомнилось больше, когда я уже в училище был, курсантом. Это было ощущение праздника, мы участвовали в параде. Вообще, нам очень нравилось праздновать и 1 Мая, когда мы шли в колоннах с гражданскими, и 7 ноября с военным парадом, и День Победы. В эти дни всегда было особое, приподнятое настроение и радость от того, что много людей вокруг, что всем весело.



Когда проходили маршем во время парада, мы все испытывали настоящее воодушевление. Потом, когда я служил в группе советских войск в Германии, парады там за малочисленностью гарнизона не проходили, было просто торжественное построение с выносом знамени. Но ощущение важности момента было всегда.

Ну а сейчас, когда 7 ноября — не праздничный день, для меня он стал преддверием нашего профессионального праздника: 10 ноября — День милиции. Однако на совещаниях 7 ноября мы и сейчас отмечаем: да, был такой праздник. Сейчас это уже история, но ее надо знать и помнить.

Андрей Кондратьев, председатель ЦИК Республики Татарстан

— В моей семье 7 ноября (День Октябрьской революции), как и 1 мая (День международной солидарности трудящихся) — это не просто праздники. 7 ноября — день рождения моей двоюродной сестры, а 1 мая — мой день рождения. В памяти закрепилось очень раннее воспоминание. Мой дедушка поставил меня на подоконник, и я видел, как по улице шли люди с шариками, флаги везде висели... Дед говорил: «Видишь, как все готовились к твоему дню рождения?» То же самое — с моей двоюродной сестрой. Так мы с ней в детстве были уверены, что для наших дней рождений город украшают, пока не поняли, что это совпадение.



Это был настоящий праздник патриотизма. Атмосфера на демонстрациях была потрясающей, торжественной. Особенно я ощутил это во времена учебы в медицинском институте. Мы ждали и готовились к 7 ноября. На демонстрации можно было встретиться со всеми друзьями студенческой жизни! Все улыбались, встречали старых друзей, знакомых… Дух гражданского объединения — вот как можно охарактеризовать День Октябрьской революции в те времена.

Праздничные демонстрации в прошлом очень воодушевляли. На этих символах во многом держались патриотические скрепы общества. Может быть, поэтому более взрослое поколение в понимании патриотизма и отличается от молодежи?

Радик Салихов, директор Института истории им. Ш. Марджани

— 7 ноября было одним из самых главных праздников в стране. И я в силу своего возраста, конечно, помню (и по комсомольской юности, и когда был членом партии), как его отмечали. Были демонстрации, семейные застолья, душевные, человечные. Был народный праздник основания новой страны, которая заявила о себе на всей планете во весь голос. Красное знамя гордо реяло. Советский Союз победил фашизм, позже Гагарин полетел в космос. Советские люди городились этим.



Как историк могу сказать, что эту большую дату в истории нашей страны мы не должны забывать, должны ее верно оценивать и понимать, что советский период — один из ключевых этапов российской государственности. Наша страна, несмотря на все трансформации и катаклизмы, сохранила передовые позиции в мире и сейчас развивается и крепнет. Мы должны понимать, что история — сложный процесс, он не бывает никогда гладким.

Новый праздник, День народного единства, близок по дате: 4 ноября и 7 ноября идут рядом в жизни людей, хотя уже не имеют такой торжественности и знаковости. Думаю, в близких датах переплелись и чувства патриотизма, и знание истории, и очень хорошая сейчас, на мой взгляд, идея единства народа.

Айрат Фаррахов, депутат Госдумы РФ

— Наверное, трудно найти человека, который успел пожить в советский период и у кого будут плохие воспоминания об этом дне. Раньше все организованно выходили на демонстрацию 7 ноября. Мы шли всей школой в Агрызе. Родители шли со своими организациями, несли флаги. Был не просто выходной день: был праздник в семье, и настроение было праздничное.



Сейчас все поменялось, но дата свершения Октябрьской революции — наша история, которую ни в коем случае нельзя переписывать. Это событие является и уроком, и тем, что нас сближает и что делает нас сильными. Это однозначно история наших ошибок и побед.

Ильдар Гильмутдинов, депутат Госдумы РФ

— Хотя я сам — продукт советского времени и ходил на эти демонстрации (кто-то ходил искренне, кто-то — по принуждению), я — за те праздники, которые объединяют, а не разъединяют. Во время майских демонстраций хоть что-то радовало: было тепло и праздник не связывался с политикой. А о 7 ноября у меня не самые приятные воспоминания: в холод меня студентом все время обязывали толкать эмблему Казанского пединститута, которую нужно было готовить. Все уезжали на выходные, а мне после демонстрации тоже хотелось домой, но уже было поздно ехать, и я оставался в городе каждый год из-за этой эмблемы.



4 ноября мы празднуем День народного единства, в честь освобождения Москвы от интервентов, от внешнего врага. Этот праздник не ущемляет ничьих национальных, политических, конфессиональных интересов. Эту победу как раз делал сам народ. А в случае с Октябрьской революцией произошло столкновение полярных взглядов. Кто-то считает этот день праздником, а кто-то уверен, что это событие привело к братоубийственной гражданской войне. Неправильно отрекаться от истории, ее надо знать, но надо жить будущим и жить праздниками, которые нас объединяют, помогают нам поддерживать друг друга.

Марат Галеев, депутат Госсовета Республики Татарстан

— Годовщина Октябрьской революции связана с пройденной исторической вехой нашей страны. Этот день стоял в ряду основных праздников, их было не так много. Революция 1917 года выстраивалась на теориях, которые сейчас не имеют совершенно никакого значения — на классовом противоречии. Основной движущей силой был промышленный пролетариат, сейчас его как такового нет. Это событие, безусловно, повлияло на весь мир. Капитализм понял, что нуждается в определенной трансформации: если ее не проводить, такие бунты могут перевернуть все общество и всю экономику. Пример революции в нашей стране дал хороший урок всему человечеству.



В начале XX века общество раскололось в поисках более справедливой модели устройства жизни. Но нельзя сказать, что сейчас достигли этой справедливости — запрос на более справедливое общество есть. Сегодня усиливается дифференциация в мире, турбулентность присутствует во всех странах, даже развитых. Однако сейчас мир кардинально поменялся, и дата 7 ноября для какой-то части населения сохраняет свое значение, но не является актуальной с точки зрения трансформации общества XXI века.

Сам марксизм исходил из того, что производственные отношения меняются по мере развития производительных сил. Нынешняя цифровая трансформация меняет всю модель развития общества, и какой она будет, никто не знает. Возникающие вызовы не могут решаться в одиночку, нужна координация с развитыми странами мира, чтобы вырабатывать общие ответы на эти вызовы.

Зиля Валеева, председатель Общественной палаты Татарстана

— У нас был традиционный осенний сбор на демонстрацию 7 ноября. Знала, что в этот день где-то от завода идут папа с мамой, а мы — от школы. Заранее готовили всякие лозунги, кумачовые флаги, несли портреты членов Политбюро, не особо разбираясь в них. Осень бывала разной, чаще всего в этот день шел мокрый снег, к площади шли долго по разным улицам, чтобы пройти какой-то короткий отрезок и помахать стоящему наверху политбюро. Наши мальчишки нас жалели, отправляли погреться в подъезды, а сами держали наши транспаранты. Ностальгия, наверное, есть по людям: вспоминается, как кто-то поделился теплым шарфом, как дружно отрабатывали поручения... Когда демонстрации отменили, думаю, старшему поколению было тяжелее всего к этому привыкнуть: у папы на заводе перед этим праздником всегда были задания и хлопоты.



У меня возникает параллель с «Бессмертным полком», но это другая история, когда оживают дворы и закоулки, люди объединяются в искреннем, душевном порыве. Как к факту истории своей страны к годовщине Октябрьской революции надо относиться уважительно и делать правильные выводы. Бездумное перечеркивание истории рождает только больше пустоты. А те, кто начинают с нуля, не смогут двигаться дальше и добиваться больших достижений.

Яков Геллер, генеральный директор Агентства по госзаказу РТ

— 7 ноября у всех был «красный лист календаря», я шел с родителями на демонстрацию. В Набережных Челнах всегда в этот день был снег… А потом я долгое время не понимал, почему празднуют 7 ноября, а не 7 июля, день разгрома лево-эсеровской партии во главе с Марией Спиридоновой. Часто размышлял, как великая страна могла дойти до того, что кучка негодяев захватила ее. Есть фильм «Комедия строгого режима», его надо показывать в школе, чтобы объяснять, что произошло в 1917 году.



Можно говорить, что благодаря Октябрьской социалистической революции, другими словами, октябрьскому перевороту, появилось бесплатное образование, социальные лифты. Но многие страны добились выхода в космос, обойдясь и без голодомора, без репрессий и расстрельных строек.

Великая Октябрьская социалистическая революция за годы коммунистического правления изменила народ, привела к отрицательной селекции, отобрала право на частную собственность. Коммунисты знали, что народ не верит им, люди сочиняли анекдоты про Ленина, Брежнева, Сталина. Уму непостижимо, докатились до того, что огромная страна, у которой в недрах вся таблица Менделеева, вводила карточки на продукты...

Евгений Богачев, президент баскетбольного клуба «УНИКС», экс-председатель Национального банка РТ

— В 1970-е я руководил предприятием бытового обслуживания. 7 ноября мы с сотрудниками колоннами выходили на демонстрацию, маленькие дети сидели на плечах, постарше — шли рядом. Погода не всегда была хорошая, согревали тело и душу... чаем, назовем так. Кто жил рядом, после демонстрации приглашали к себе домой. Дома были накрыты столы.



Потом я стал министром и уже на площади Свободы с трибуны приветствовал служащих и рабочих. В такой торжественный день настроение было прекрасное, приподнятое, была работа, уверенность в завтрашнем дне, мы не знали слова «инфляция». Кредиты тогда под зарплату работникам получали чуть ли не под 0 процентов. Если рост объемов был, то их не надо было отдавать.

Не знаю, почему отказались от праздника. Во Франции же отмечают День взятия Бастилии и другие даты. После революции сменилась эпоха. Столько было побед: победа в Великой Отечественной, каждая пятилетка — скачок вверх. Черчиллю приписывают слова, которые, правда, произнес один из британских историков: «Сталин принял Россию с сохой, а оставляет ее с ядерными реакторами».

На днях мы поздравляли друг друга с рождением комсомола, и День Октябрьской социалистической революции отметим по старинке за столом. Детям и внукам рассказываю про прошлое. Этот праздник близок к новому, Дню народного единства, который отметили 4 ноября. Надо объединять народы, тем более что сейчас идет перепись населения. И в сложное время у Татарстана есть успехи, наша промышленность не умерла, а наоборот, показала 5-процентный рост в этом году — это очень приличная цифра. И пусть наука и медики победят коронавирусную пандемию, пожелаем, чтобы мрачные дни ушли в прошлое, и мы могли бы, не опасаясь никаких болезней, выходить из дома и отмечать праздники!

