Герои и награды: какие знаки отличия и за какие заслуги вручались в довоенном СССР

Компартия СССР, провозглашая всеобщее равенство, понимала, что при этом для государственного прогресса, подъема мотивации и морального духа народа необходимо выделять лучших среди равных. На уровне коллектива руководство поощряло передовиков производства почетными грамотами, за заметные трудовые и военные заслуги вручали ордена и медали союзных республик, а ступенью выше были награды союзного масштаба. Присвоение званий и наград государственного уровня было прерогативой Президиума Верховного Совета СССР (ст. 49 Конституции СССР от 1936 года). Точно так же, как современной Конституцией РФ такое право закреплено за президентом страны. На момент издания настольного календаря 1941 года, который был воссоздан и переиздан благодаря инициативе ГК «ТАИФ», существовало пять орденов всесоюзного значения. Главный — орден Ленина — вручался одновременно с присвоением званий Героя Советского Союза или Героя Социалистического Труда. В войну и позже их количество достигнет 20. А разновидностей медалей СССР в начале 1940-х существовало семь, потом их будет свыше полусотни. Изучаем награды и продолжаем «Жить в сорок первом», часть 29-я.

Высшие степени отличия, ордена и медали СССР

Высшими степенями отличия СССР, установленными советским правительством, являются звание Героя Советского Союза и звание Героя Социалистического Труда.

а) Звание Героя Советского Союза установлено постановлением ЦИК Союза ССР от 16 апреля 1934 г. Это звание присваивается за личные или коллективные заслуги перед советским государством, связанные с совершением геройского подвига. Лицам, которым присваивается звание Героя Советского Союза, одновременно вручается высшая награда Союза ССР — орден Ленина — и выдается грамота Президиума Верховного Совета СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 г. в целях особого отличия граждан, удостоенных звания Героя Советского Союза, а также Героев Советского Союза, совершающих новые героические подвиги, учреждена особая медаль Золотая Звезда.

Медалью Золотая Звезда награждаются Герои Советского Союза, причем первая медаль вручается одновременно с присвоением звания Героя Советского Союза и вручением ордена Ленина.

Герой Советского Союза, совершивший вторичный геройский подвиг, не меньший того, за который другие, совершившие подобный подвиг, удостаиваются звания Героя Советского Союза, награждается второй медалью Золотая Звезда, и в ознаменование его героических подвигов сооружается бронзовый бюст с изображением награждаемого и соответствующей надписью, устанавливаемый на постаменте на родине героя. Герой Советского Союза, награжденный двумя медалями Золотая Звезда и удостоенный сооружения бюста на своей родине, за третий героический подвиг, подобный ранее совершенным подвигам, награждается третьей медалью Золотая Звезда, и в ознаменование его героических подвигов сооружается бронзовый бюст с изображением награждаемого и соответствующей надписью, устанавливаемый на постаменте в виде колонны в Москве при Дворце Советов.

Героям Советского Союза, награжденным второй и третьей медалью Золотая Звезда, одновременно с медалью вручается особая грамота Президиума Верховного Совета СССР.

б) Звание Героя Социалистического Труда установлено указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 г. Звание это является высшей степенью отличия в области хозяйственного и культурного строительства и присваивается лицам, которые своей особо выдающейся новаторской деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства, торговли, научных открытий и технических изобретений проявили исключительные заслуги перед государством, содействовали подъему народного хозяйства, культуры, науки, росту могущества и славы СССР.

Лицам, которым присваивается звание Героя Социалистического Труда, одновременно вручается высшая награда Союза ССР — орден Ленина — и выдается особая грамота Президиума Верховного Совета СССР.

В целях особого отличия граждан, удостоенных звания Героя Социалистического Труда, указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 мая 1940 г. учреждена золотая медаль «Серп и Молот».

Этой медалью награждаются Герои Социалистического Труда и таковая вручается им одновременно с орденом Ленина и грамотой Президиума Верховного Совета СССР.

Маршальская звезда

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1940 г. учрежден маршальский знак отличия Маршальская Звезда. Маршальская Звезда вручается Президиумом Верховного Совета СССР лицам, коим присвоено воинское звание Маршала Советского Союза.

Одновременно с Маршальской Звездой вручается особая грамота Президиума Верховного Совета СССР.



Ордена СССР

Существует 5 орденов СССР: орден Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Знака Почета.

1. Орден Ленина учрежден постановлением ЦИК Союза ССР от 6 апреля 1930 г. Орденом Ленина награждаются как отдельные граждане, так и целые коллективы, предприятия, учреждения и общественные организации за особые заслуги в социалистическом строительстве; за выдающиеся достижения в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и в других областях народного хозяйства; за особые успехи в деле колхозного, совхозного и кооперативного строительства; за выдающуюся опытно-показательную хозяйственную работу; за технические улучшения государственного значения в промышленном и сельскохозяйственном производстве, на транспорте и за выдающиеся изобретения в этих областях; за выдающееся проведение специальных, особой государственной важности заданий в области промышленности, сельского хозяйства, торговли, обороны страны, транспорта и кооперации; за выдающуюся научно-исследовательскую работу; за выдающееся по своему художественному и социальному значению городское и сельское новое строительство.

2. Орден Красного Знамени учрежден постановлением Президиума ЦИК Союза ССР 1 августа 1924 г.

Орденом Красного Знамени награждаются военнослужащие Рабоче-крестьянской Красной Армии и Военно-морского флота СССР и другие граждане, проявившие особую храбрость, самоотверженность и мужество при непосредственной боевой деятельности, а также и целые войсковые части и соединения за особые отличия в боях против врагов Союза ССР; за отдельные подвиги, совершаемые лицами в условиях боевой обстановки и с явной опасностью для жизни; за выдающееся боевое руководство войсковыми частями и войсковыми соединениями; за отличные боевые действия войсковых частей и войсковых соединений, которые, несмотря на упорное сопротивление противника, на потери или другие неблагоприятные для нас условия, одержали победу над противником, или нанесли ему крупное поражение, или ликвидировали успех противника, или способствовали успеху наших войск, что в результате оказало решающее влияние на благоприятный исход боя или операции в нашу пользу.



Примечание. До учреждения ордена Красного Знамени Союза ССР за боевые заслуги и отличия в борьбе против врагов социалистического отечества награждались орденом Красного Знамени РСФСР, учрежденным декретом ВЦИК от 16 сентября 1918 г. Наряду с этим орденом существовали ордена Красного Знамени и в других союзных республиках (например, в Армянской, Грузинской, Азербайджанской ССР и т. д.). С учреждением ордена Красного Знамени СССР награждение орденами Красного Знамени союзных республик было прекращено.

3. Орден Красной Звезды учрежден постановлением ЦИК Союза ССР 6 апреля 1930 г.

Орденом Красной Звезды награждаются военнослужащие, войсковые части и корабли, а также их соединения, коллективы, учреждения, предприятия и общественные организации за выдающиеся заслуги в деле обороны СССР как в военное, так и в мирное время: за выдающуюся деятельность, способствовавшую крупному успеху наших войск в военное время; за отдельные подвиги, совершенные в условиях мирного времени; за выдающуюся деятельность в области боевой подготовки трудящихся СССР; за выдающиеся изобретения и имеющие государственное значение технические улучшения в военном деле; за особо успешную деятельность, результатом которой явилось повышение боеспособности Красной Армии и укрепление обороноспособности Союза ССР.



4. Орден Трудового Красного Знамени учрежден постановлением ЦИК и СНК Союза ССР 7 сентября 1928 г.

Орденом Трудового Красного Знамени награждаются как отдельные граждане, так и целые коллективы трудящихся, предприятия, учреждения и общественные организации за их исключительные заслуги перед Союзом ССР в области производства, научной или культурной деятельности, государственной или общественной службы.



5. Орден Знака Почета учрежден постановлением ЦИК Союза ССР 25 ноября 1935 г.

Орденом Знака Почета награждаются отдельные граждане и целые коллективы трудящихся, добившиеся высоких производственных показателей в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в торговле; за особые достижения в научно-исследовательской, культурной и спортивной деятельности; за технические улучшения и изобретения, имеющие крупное экономическое значение; за заслуги в деле повышения боеспособности Красной Армии и обороноспособности Союза ССР.



Лица или коллективы, награжденные орденом СССР, могут быть за новые заслуги награждены повторно тем же или другим орденом Союза ССР.

Медали СССР

Существует 7 медалей СССР: «Золотая Звезда», «Серп и Молот», юбилейная медаль «XX лет РККА», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие».

1. Медаль «Золотая Звезда» учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 г. Медалью «Золотая Звезда» награждаются Герои Советского Союза (см. «Высшие степени отличия»).

2. Золотая медаль «Серп и Молот» учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 мая 1940 г. Золотой медалью «Серп и Молот» награждаются Герои Социалистического Труда (см. «Высшие степени отличия»).

3. Юбилейная медаль «XX лет РККА» учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 января 1938 г.

Юбилейной медалью «XX лет РККА» награждались лица кадрового, командного и начальствующего состава Рабоче-крестьянской Красной Армии и Военно-морского флота:



а) прослужившие в рядах РККА и ВМФ к 23 февраля (день Красной Армии) 1938 г. 20 лет и заслуженные перед родиной участники гражданской войны и войны за свободу и независимость отечества, состоящие в кадрах РККА и ВМФ;

б) награжденные орденом Красного Знамени за боевые отличия в годы гражданской войны.

4. Медаль «За отвагу» учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1938 г. Ею награждаются военнослужащие Рабоче-крестьянской Красной Армии, Военно-морского флота и войск пограничной охраны за личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза на театре военных действий, при защите неприкосновенности государственных границ или при борьбе с диверсантами, шпионами и прочими врагами советского государства.

5. Медаль «За боевые заслуги» учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1938 г. Ею награждаются военнослужащие Рабоче-крестьянской Красной Армии, Военно-морского флота и войск пограничной охраны, а также и другие граждане, которые в борьбе с врагами советского государства своими умелыми, инициативными и смелыми действиями, сопряженными с риском для их жизни, содействовали успеху боевых действий на фронте.

6. Медаль «За трудовую доблесть» учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 г. Ею награждаются рабочие, колхозники, служащие, инженерно-технические и хозяйственные работники, работники транспорта, строительства, торговых и кооперативных организаций, культурных и научных учреждений, которые в своей самоотверженной трудовой деятельности являются передовыми борцами за социалистическое строительство, показывают образцы стахановского использования техники и дают высокие нормы производительности труда, двигают вперед развитие науки, техники и культуры.

7. Медаль «За трудовое отличие» учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 г.

Ею награждаются перечисленные выше категории работников за выдающуюся ударную работу, высокие производственные показатели и заслуги в развитии науки, техники и культуры.



Право присвоения высших степеней отличия, награждения орденами, медалями СССР принадлежит исключительно Президиуму Верховного Совета СССР. Актом о награждении являются указы Президиума Верховного Совета СССР.

Ордена и медали Союза ССР награжденным лицам и коллективам вручаются, как правило, Председателем Президиума Верховного Совета СССР лично в городе Москве.

Всем награжденным орденами Союза ССР выдаются установленного образца документы, как-то: орденская книжка, книжка проездных билетов и книжка денежных купонов, а награжденным медалями СССР — удостоверение к медали и книжка денежных купонов.

Награжденным коллективам выдается орденская книжка или удостоверение к медали, а также Особая грамота Верховного Совета СССР.

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Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1939 г. установлены дополнительные мероприятия, связанные с награждением коллективов предприятий, учреждений и организаций, заключающиеся в следующем.

Народный комиссариат, центральное учреждение распоряжением устанавливает наименование предприятия, учреждения, организации, включающее название ордена, которым они награждены. Это новое наименование вводится на соответствующих документах, штампах и бланках.

Награжденное орденом или медалью СССР предприятие, учреждение, организация помещает воспроизведенные в увеличенных размерах макеты орденов, медалей над главным входом в предприятие, учреждение, организацию, а также в клубах, красных уголках, залах заседаний.

Во время участия награжденного коллектива в революционных празднествах, демонстрациях и на торжественных заседаниях орден, медаль прикрепляется к знамени.

На самом знамени воспроизводится увеличенное изображение ордена, медали.

Орден, медаль и грамота Верховного Совета СССР с соблюдением необходимых условий сохранности помещаются в соответствующем оформлении в клубах, красных уголках, залах заседаний.

Ношение орденов и медалей награжденными лицами производится на левой стороне груди, при этом обязательным является ношение орденов, медалей на парадах, революционных празднествах и торжественных заседаниях.

Лишение ордена, медали, а также звания Героя Советского Союза или Героя Социалистического Труда может быть произведено лишь по постановлению Президиума Верховного Совета СССР.

Учет награжденных производится отделом по учету и регистрации награжденных при секретариате Президиума Верховного Совета СССР (г. Москва, Берсеневская набережная, д. №2).

Для лиц, награжденных орденами и медалями Союза ССР, законом установлены ежемесячные денежные выплаты за счет государства в следующем размере: по ордену Ленина — 25 руб.; по ордену Красного Знамени — 20 руб.; по ордену Красной Звезды —15 руб.; по ордену Трудового Красного Знамени — 15 руб.; по ордену Знака Почета — 10 руб.; по медали «За отвагу» — 10 руб.; по медали «За боевые заслуги» — 5 руб.; по медали «За трудовую доблесть» — 10 руб.; по медали «За трудовое отличие» — 5 руб.

Для Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда денежные выплаты по ордену Ленина, полученному ими одновременно с присвоением звания, установлены в 50 руб. ежемесячно.

Награжденному двумя и более орденами денежные выплаты производятся по каждому ордену. Так, например, награжденному орденом Ленина, орденом Красного Знамени и орденом Красной Звезды денежные выплаты составят 25 руб. + 20 руб. + 15 руб. = 60 руб. в месяц.

Денежные выплаты производятся также награжденным Почетным революционным оружием с наложенным на него знаком ордена Красного Знамени.

Размер выплат такой же, какой установлен по ордену Красного Знамени, т. е. 20 руб. в месяц.

К правам и преимуществам лиц, награжденных орденом Красного Знамени Союза ССР, приравниваются1 все награжденные за боевые подвиги орденами союзных республик, а именно: Красного Знамени, Красной Звезды, Красного Полумесяца — и в соответствии с этим им также производятся ежемесячные выплаты в размере 20 руб.

Все установленные выплаты награжденным производятся сверх заработной платы, содержания в РККА, ВМФ или пенсии, которую они получают, и независимо от их размеров. Награжденным юбилейной медалью «XX лет РККА» денежные выплаты не производятся.

Выплаты производятся по всей территории Союза ССР сберегательными кассами в порядке, установленном Главным управлением гострудсберкасс и госкредита НКФ СССР.

В случае смерти награжденного установленные законом денежные выплаты по ордену или медали Союза ССР прекращаются.

За членами семьи умершего награжденного сохраняется право получить суммы, не полученные им по ордену или медали при своей жизни, включая и месяц, в котором награжденный умер. Суммы эти выплачиваются сберегательной кассой, к которой был прикреплен награжденный.

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и награжденные орденами Союза ССР и Почетным революционным оружием пользуются правом бесплатного проезда по железным дорогам и водным путям сообщения один раз в год (туда и обратно) и правом бесплатного проезда в трамваях во всех городах СССР; освобождаются от обложения подоходным налогом и сбором на нужды жилищного и культурно-бытового строительства по заработной плате или денежному содержанию в РККА; освобождаются от налога и сбора по другим источникам дохода, если последний не превышает 6 тыс. руб. в год (если этот доход больше 6 тыс. руб., то из облагаемого дохода исключается 6 тыс. руб.), оплачивают жилую площадь в домах местных советов со скидкой от 10 до 50%. Размер скидки устанавливается местным советом, в случае нетрудоспособности или по достижении 55-летнего возраста (для женщин 50-летнего) имеют право на получение персональных пенсий и пособий (порядок возбуждения ходатайств о назначении персональной пенсии определен в постановлении ЦИК и СНК Союза ССР от 30 мая 1928 г. и в постановлении ВЦИК и СНК от 20 мая 1930 г.). В случае смерти награжденного, получавшего или имевшего право получать персональную пенсию, правом на персональную пенсию пользуются несовершеннолетние и нетрудоспособные члены его семьи.

Ильгиза Насибуллина