Российская сборная в Казани показывает чудеса на короткой воде

Чемпионат Европы как встреча прошлого и будущего мирового плавания

Казанский чемпионат Европы по плаванию на короткой воде достиг экватора. Три соревновательных дня из шести принесли России 11 медалей, из которых пять — золотых. С чем связан удивительный прогресс российских пловчих? И почему, уехав из России, спортсмен часто сдает позиции? Ответы на эти и другие вопросы в репортаже «Реального времени».

Два золота женских эстафет

Начнем с конца, а пока это четверг, третий соревновательный день. Он завершился победой сборной России в женской комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Мария Каменева на спине, Ника Годун брассом, Арина Суркова баттерфляем и Дарья Клепикова вольным стилем опередили соперниц уже во втором эстафетном заплыве. Об этом мы еще скажем, обсуждая успех нового поколения российского плавания — в лице Дарьи Клепиковой. Но эстафетный успех стал второй победой вечера, после золота Светланы Чимровой на 200 метров баттерфляем. А на промежуточном финише это была уже пятая победа — и четыре из них одержали девушки! Ведь была еще и Анастасия Кирпичникова в заплыве на 800 метров вольным стилем (но и о ней поговорим позже).

А вот стартовый день чемпионата порадовал и огорчил одновременно. Именно в такой последовательности. Вначале порадовал, ведь россиянки выиграли эстафету 4 по 50 метров вольным стилем. Потом пришлось огорчиться: такая же эстафетная дистанция, но у мужчин, принесла лишь третье место. Перенесший болезнь Владимир Морозов, видимо уже традиционно, был «не в ногах» на стартовом этапе, Владислав Гринев подтащил команду на второе место, но лидеры — Евгений Рылов и Климент Колесников — не поддержали его порыв, и сборная в итоге откатилась на третье. А победили — и это сенсация — голландцы.

Да, их стартовый номер Ессе Пютс ранее становился даже чемпионом мира. Это было в 2016 году. Потом он в компании со Станом Пейненбургом взял серебро в микст-эстафете ЧМ-2018, но тогда их на пьедестал «затащили» партнерши по команде — Раноми Кромовидодьо и Фемке Хемскерк. Сейчас же пара голландцев на старте сразу же создала отрыв от России и Италии, которая представлялась нам единственным достойным конкурентом до начала заплыва (Миресси, Чеккон, Заззери, Орси). А на финише совершенно неизвестный голландец Том де Боер выиграл касание у куда более титулованного итальянца Марко Орси.

Такая же эстафетная дистанция, но у мужчин, принесла лишь третье место. Фото dspkazan.com

Любопытно, что те же команды заняли все места на пьедестале почета по итогам комбинированной эстафеты, только на этот раз победили итальянцы. Еще более любопытно, что в составах были те же самые вольники, плывшие баттерфляй и на спине, плюс по брассисту в каждой из команд.

От юниорской Казани-2019 до Казани-2021

Кстати, у голландцев на третьем этапе золотой эстафеты 4 по 50 метров плыл Кензо Симонс. Он запомнился казанским любителям спорта еще по юниорскому чемпионату Европы 2019 года, где финишировал вторым. А победил в Казани два года назад Артем Селин, который переехал из Красноярска в Германию — и последовательно установил юношеские рекорды мира и Европы. «Свалил из России, стал чемпионом», так был озаглавлен видеорепортаж, который и сейчас легко можно найти на интернет-пространстве.

Но сейчас все изменилось. Бывший тогда седьмым россиянин Александр Щеголев сейчас уже в составе сборной, и мы рассчитываем увидеть его в финале на 200 метров вольным стилем, желательно вместе с татарстанцем Александром Красных. В казанском чемпионате Европы 2019 года участвовали члены сборной России нынешнего созыва Владислав Герасименко, Александр Егоров, Александр Жигалов, Данил Зайцев, Кирилл Мартынычев, Егор Павлов и Павел Самусенко. Плюс Климент Колесников и Андрей Минаков, к тому времени успевшие перебраться в состав национальной сборной.

В журналистских кругах подобное перечисление фамилий в шутку называют «братской могилой», но в данном контексте это не «могила», а водная эскадра, которая грозит снести всё на своем пути. У всех виден прогресс, а вот результаты «немца» Селина пошли на спад. Так что нынешняя сборная России — это территория роста.

Те же команды заняли все места на пьедестале почета по итогам комбинированной эстафеты, только на этот раз победили итальянцы. Фото dspkazan.com

Колесников и Кирпичникова взяли «своё»

Во второй день чемпионата Колесников выиграл заплыв на 50 метров на спине, что называется, взяв свое. Равно как и шведка Сара Сьострем на полтиннике вольным стилем. А потом начались чудеса в решете.

В брассе у женщин на 100 метров итальянка Мартина Карраро опередила нашу Евгению Чикунову. Ну, ладно Лилли Кинг в Рио, ладно Татьяна Шонмейкер в Токио опережали российских брассисток. Но как это сделала в Казани 28-летняя генуэзка, которая всю свою карьеру была в тени подруг по сборной — Квадареллы и Пеллегрини — и никогда не поднималась на высшую ступень международных пьедесталов? Ставшая в Казани второй Чикунова опередила Ефимову, и это еще одна сенсация, ведь речь идет вовсе не о знаменитой россиянке Юлии, которой нет на Евро, а о 15-летней эстонке Энели. В принципе, она уже известна любителям плавания. Но в основном тем, что она однофамилица Юлии. Даже во времена СССР ее родина никем, кроме Ивара Стуколкина, в плавании гордиться не могла. А тут вдруг растет такой алмаз!

Третью золотую медаль России принесла Анастасия Кирпичникова на 800 метров вольным стилем, и обозначила тенденцию казанского чемпионата: Россия, Италия и Нидерланды будут в числе фаворитов. А вот Венгрия выглядела бледно. Ласло Чех ушел из спорта, Катинка Хосшу не приехала, Веррасто, Капаш и Якабош в Казани тоже не видно, а Криштоф Милак пока не похож на самого себя. Нет, на бортике — вполне похож, внешность парень не менял, но ни в воде, ни на пьедестале почета его не было видно.

Как, кстати, и англичан, которые в Казань просто не приехали. Они традиционно не жалуют «короткую» воду, и даже на домашнем чемпионате Европы 2019 года в Глазго выступали крайне неохотно. Единственная британка в столице Татарстана — это брассистка Татьяна Белоногофф, выступающая за сборную России.

Во второй день чемпионата Колесников выиграл заплыв на 50 метров на спине, что называется, взяв свое. Фото dspkazan.com

«Отцы» и «дети»

Многие россиянки этим летом принимали участие на первенстве Европы для участников не старше 18 лет, которое проходило в Италии. А вспомнить об этом первенстве нас заставил состав сборной России. Героиней того чемпионата стала Дарья Клепикова, выигравшая шесть золотых медалей. В Казани ей доверили завершать эстафету кролем 4 по 50, и Дарья не подвела, финишировав первой. Из нынешних сборников в Италии выступали Александра Курилкина, Анастасия Сорокина, Дарья Татаринова, Александра Хайлова, Елизавета Чмыхова, Алексей Ткачев. Причем приятно, что так много юниорок сейчас в составе женской национальной сборной. А среди мужчин новые лица появились чуть раньше.

Мы действительно наблюдаем смену сборной страны, которая пришла в тот момент, когда из состава не успели уйти ветераны. Среди них — семейная пара Сергея и Анастасии Фесиковых. Анастасия (тогда еще Зуева) участвовала еще на Олимпиаде в Пекине-2008. Среди ее конкуренток в Казани — ровесницы: итальянка Бьянки, уже названные венгерка Якабош и швейцарка Уголькова. Немцу Марко Коху 31 год, Сергею Фесикову 32, а сейчас в сборной рядом с ними, по сути, подростки. Из нынешних участников ЧЕ на юниорском первенстве Европы могли бы стартовать также Евгений Чикунова и Илья Бородин, печально известный тем, что был отстранен от старта на Олимпиаде из-за положительного теста на коронавирус. Рената Гайнуллина из Татарстана и Асия Салихьянова из Москвы могут выступать на следующем первенстве Европы и мира, поскольку им еще только по 16 лет. Получается, что в Казани у России едва ли не самая молодая сборная, и пока что самая успешная.

