Драматичная развязка в концовке матча: казанский УНИКС победил «Реал»

Казанская баскетбольная команда показывает, что проделала работу над ошибками

Казанский УНИКС на удивление всем скептикам и аналитикам обыграл мадридский «Реал» в рамках седьмого тура Евролиги. В каком настроении УНИКС подходил к матчу с «Реалом»? За счет чего Хезоня наконец смог пожертвовать своим «я» ради командного успеха и чем похожи «испанские истории» УНИКСа и футбольного клуба «Рубин»? Итоги матча подводит спортивная редакция «Реального времени».

УНИКС подошел к игре с «Реалом» в оптимистичном настроении

Матч с «Реалом» у УНИКСа был последним в этом октябре в рамках Евролиги, и пока выступление подопечных Велимира Перасовича сложно назвать удачным. Обидный проигрыш на старте «Зениту» (69:70), досадное поражение в овертайме с «Монако» (80:88) и, конечно, болезненный выезд в Турцию, где УНИКС сначала разгромно и «антирекордно» для себя проиграл «Фенербахче» — 41:80, а спустя неделю уступил «Анадолу Эфес» — 68:71. Итог — всего 2 очка после пяти туров.

Но под конец месяца казанским баскетболистам удалось прервать свою серию неудач. 27 октября была разбита «Баскония» со счетом 83:69. В матче с басками наконец заявили о себе бессменные лидеры казанцев — капитан Джо Браун III, которому никак не удавалось найти свою игру в последний месяц, в том матче набрал 14 очков, сделал 6 подборов и 5 перехватов.

А еще в матче с «Басконией» здорово себя проявил Андрей Воронцевич, который только что восстановился после травмы колена. В матче с «Басконией» он набрал 14 очков, сделал два эффектных блок-шота и 7 раз подобрал мяч.

Таким образом, к матчу с «Реалом» УНИКС подходил уже не в таком унынии: лидеры потихоньку нащупали свою игру, оставалось только наладить эффективность бросков и быть очень внимательными на подборах под кольцом. Результат не заставил себя долго ждать, и матч с мадридским «Реалом» стал тому подтверждением.

УНИКС научился играть первые четверти

Весь октябрь УНИКС критиковали за проваливание первых четвертей. Так было в матче с «Зенитом», «Монако» и «Фенербахче». Однако УНИКС, видимо, сделал из неудачного опыта должные выводы и выдал очень хорошее начало в обеих последних играх. В целом первая четверть ответила на основные вопросы к команде.

Например, многих волновало, как казанцы собирались сдерживать трех гигантов мадридского «Реала»: Ябуселе, Пуарье и Тавареса. С первых минут игры стало понятно, что персонально против Вальтера Тавареса будет играть Джо Браун III, против Ябуселе — Андрей Воронцевич, а Пуарье будет «опекать» Джекири. И в первой половине игры казанцам удавалось сдерживать прорывы этих игроков под кольцо.

Показательной стала статистика Ябуселе после двух четвертей. Из восьми попыток пройти под кольцо ему удалось реализовать всего три. Грозный и ужасающий на первый взгляд Таварес как будто и вовсе потерялся в первой половине игры — набрал всего 5 очков и долго просидел на скамейке запасных. Пуарье был очень активен на подборах, но не менее хорош был и Джекири, который цеплялся практически за каждый мяч и к концу второй четверти сделал три качественных подбора.

В атаке у УНИКСа блистал Марио Хезоня. Многие упрекают его в единоличном стиле игры, когда он периодически перетягивает одеяло на себя, но это приносит результаты. К середине третьей четверти в активе Хезони было уже 13 очков.

«Реал» позволял УНИКСу не просто играть, но и доводить свои атаки до голевых бросков. Марко Списсу и Лоренцо Браун на протяжении двух четвертей начинали атаки УНИКСа самыми разнообразными способами, а мадридцы действовали достаточно тривиально.



Они старались выходить из обороны в атаку через молниеносные передачи и надеялись на своих лидеров. Но, увы, лидеры «Реала» — например, Вальтер Таварес — будем честны, провели не самый убедительный матч. Хотя на послематчевой конференции тренер гостей Пабло Ласо заявил, что доволен игроком и не стал бы вносить сегодняшний матч в актив неудач кабо-вердийского центрового.

Но все же Ласо остался недоволен игрой своей команды. «Не контролировали игру на протяжении всего матча», — именно так сформулировал свою мысль тренер «Реала».

— Мы провели не лучший матч. Даже ведя в счете, мы не выглядели командой, которая контролировала игру. Считаю, они действовали гораздо агрессивнее нас. В тяжелые моменты встречи хозяева забросили важные трехочковые, которые позволили им вернуться и добиться заслуженной победы, — признавал Пабло Ласо.



Мадридцы в этом сезоне Евролиги привыкли действовать на паркете по-королевски: подбирать все верховые мячи, стремительно атаковать на протяжении всего матча и грамотно реализовывать эти атаки. Но что-то пошло не так: то ли подвела недооценка соперника, то ли смутила сердечная и громкая поддержка казанских болельщиков. Впрочем, все это только косвенные причины. А если говорить об УНИКСе, то видно: над игрой в первых четвертях поработали, ошибки учли. Теперь казанцы хотят контролировать игру и быть первым номером — и неважно, кто играет против них.

УНИКС отыграл с испанцами в лучших традициях «Рубина»

Оглянемся назад. 2013 год стал памятным для казанских футбольных болельщиков. Это тот период, когда казанский «Рубин» прошел свой лучший европейский путь в новейшей истории. Тогда команда Бердыева в розыгрыше Лиги Европы (2012—2013) дошла до 1/4 финала, уступив по сумме двух встреч будущему победителю турнира, лондонскому «Челси». Примечательно, что в стадиях 1/16 и 1/8 финала «Рубину» достались очень непростые и крепкие испанские команды — мадридский «Атлетико» и «Леванте».

Аналогия с актуальной историей УНИКСа очевидна — казанские баскетболисты, как и казанские футболисты, снова доставляют большие проблемы титулованным испанским клубам. После матчей подопечных Велимира Перасовича с «Реалом» и «Басконией», похоже, снова станет актуальна шутка про то, что испанских детей родители пугают не «бабайкой», а названиями казанских спортивных клубов. И аллюзий к истории избежать мало кому удается.

Понятно, что после сегодняшней героической победы УНИКСа над «Реалом» все перестанут мусолить тему неудачного выезда в Турцию, ведь победить мадридцев, самых титулованных баскетболистов в мире, — это всегда сенсация. Об этом на пресс-конференции говорил и сам Перасович: «Для меня всегда сенсация, когда мои команды побеждают мадридский «Реал».

— Сегодня нам противостояла одна из сильнейших команд Евролиги, если не сильнейшая, — рассуждал после игры наставник УНИКСа. — Я очень счастлив, потому что обыграть «Реал» всегда крайне сложно, для этого необходимо показать действительно отличную защиту. Сегодня мы были очень-очень сконцентрированными, а также здорово оборонялись, особенно в первой и последней десятиминутках. Остановить «Реал» на отметке в 11 набранных очков в одной из четвертей чрезвычайно сложно. Считаю, в заключительном игровом отрезке мы действовали жестко и в итоге нашли способ набрать важные очки



Так выходит, что с испанскими командами УНИКС играет весьма неплохо. И самое удивительное, что виновниками торжества на подобных матчах становятся игроки, которые до этого выступали откровенно неубедительно — те же Воронцевич, Браун или Джекири.

Лучшая десятиминутка УНИКСа в этом сезоне Евролиги

То, как баскетболисты казанского УНИКСа провели заключительную четверть в матче с «Реалом», нужно как минимум показывать в детских юношеских спортивных школах. К заключительной десятиминутке, когда счет был 49-51 в пользу мадридцев, многие болельщики, уверены, почувствовали нервозность. Ведь почти все последние игры баскетболисты из Казани проваливали именно в концовке (за исключением матча с «Баварией»). «Монако», «Зенит», «Анадолу Эфес» — всем им УНИКС подарил, казалось бы, лежавшие у него в кармане победы. Опять же, учитывая класс игроков «Реала», думалось, что и сегодня произойдет то же самое.

Однако сосредоточенность, усердие и желание победить во что бы то ни стало сыграли свою роль. Идеальная организация игры в обороне, максимальная отдача всех игроков без исключения, ну и, несомненно, два идеальных перехвата в концовке встречи. Последние две с половиной минуты были, пожалуй, самыми жаркими и яркими в этом сезоне в «Баскет-холле». Благодаря своевременному выдвижению вперед в момент перехвата Воронцевича и Брауна УНИКС заканчивал встречу с комфортным преимуществом в семь очков. Под конец игры многие фанаты казанского клуба аплодировали своей команде стоя, потому что она это заслужила. Победить такой уверенный «Реал» в этом сезоне с перевесом в семь очков (65-58) дорогого стоит!



Евгений Романов, фото: unics.ru