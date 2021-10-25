«Думали, получим овердрафтный кредит»: в Казани посадили мошенников-миллионеров

Верховный суд РТ оценил в 16 лет заключения аферы на 17,5 млн рублей в банке «Ренессанс Кредит»

Фото: Ирина Плотникова

Техническая уязвимость в программе лояльности банка «Ренессанс Кредит» позволила трем казанцам «в сговоре с неустановленными лицами» выкачать через банкоматы 17,5 млн рублей за пару недель. Разбирательство в этих аферах растянулось на три года и на днях закончилось в Верховном суде Татарстана. Причем изначально на подозрении силовиков оказались 70 номинальных владельцев карт из Татарстана, Чувашии, Марий Эл, а еще — сотрудники потерпевшего банка. Позже эти подозрения отпали, однако большую часть похищенного так и не нашли. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Я нашел уязвимость в банковской системе»



Жалобы осужденных на приговор за обман банка миллионеров Верховный суд РТ рассматривал на связи с тремя регионами. Бывшего замдиректора частного детсада «Детский город» Сергея Съемщикова подключали из СИЗО Казани, его сожительницу, юрисконсульта Юлию Занину, успели сослать в Башкирию, а безработного Святослава Черкасова — в Марий Эл.

В декабре 2020-го Московский райсуд Казани признал эту троицу виновной в мошенническом хищении средств банка «Ренессанс Кредит» с использованием семи десятков дебетовых карт, мобильного приложения банка и терминалов сторонних банков в казанских ТЦ «Тандем», «Горки Парк» и «Парк Хаус». Согласно приговору, путем манипуляций с картами троица «в сговоре с неустановленными лицами» использовала уязвимость платежной системы внутренних переводов и в результате получила доступ к собственным средствам банка на 17 млн 497 тысяч рублей, из которых 16 млн 116 тысяч рублей похитила.

Съемщикову на суде припомнили судимость за умышленное уничтожение чужого имущества — в 2017-м в Чувашии он из хулиганства облил бензином стог сена, в результате сгорели и 3 тонны сухой травы, и баня. Сам поджигатель вину признал и получил условный срок в 1,5 года. Но к началу истории с картами «Ренессанса» погасить судимость не успел. В результате получил срок в 6,5 года колонии общего режима.

Жалобы осужденных на приговор за обман банка миллионеров Верховный суд РТ рассматривал на связи с тремя регионами

Черкасову и Заниной дали по 5 лет и месяцу также в колонии общего режима. Все трое осужденных и их адвокаты оспорили приговор, настаивая — организованной группы не было, умысла похищать безвозвратно тоже, а причиненный банку ущерб меньше.

— Деньги мы трое по очереди снимали, иерархия абсолютно отсутствовала. Не понимаю, почему следствие фанатично пытается нам орггруппу приписать, может, у них план какой по орггруппам есть? — сообщал суду 48-летний отец четырех детей Сергей Съемщиков.

На заседании он подробно остановился на технической стороне дела. Рассказал, что совершенно случайно при обналичивании векселя и переводе денег с карты на карту обнаружил странность: с одной карты средства не ушли, платеж почему-то был отменен, но на другой эта сумма появилась!

— После звонка из банка я понял, как, грубо говоря, вогнать карту в минус. Я нашел уязвимость в банковской системе, чтобы взять овердрафтный кредит, и рассказал об этом Юле и Славе. Мы пошли в банк и оформили карты на себя. Думали — получим овердрафтный кредит, и потом придет уведомление из банка о задолженности. Чтобы увеличить сумму — оформили [карты] на друзей и друзей друзей, и вот здесь мы границу переступили, — рассуждает дважды осужденный.

Согласно приговору, осужденные сначала пополняли счета имевшихся в наличии карт на сумму 100—200 тысяч рублей, потом инициировали перевод этих же средств на «свои» же карты и тут же бежали к банкоматам. Скриншот видео

Уязвимость системы была связана с запущенной 17 сентября 2018 года программой лояльности «24/7/365» для владельцев дебетовых карт банка «Ренессанс Кредит» — чтобы ускорить переводы денег с одной карты банка на другую, программа автоматически вносила указанную в заявке сумму на счет получателя, однако если отправитель не подтверждал платеж в течение пары часов, то с его карты средства не списывались. При этом в заявке нельзя было указать произвольную сумму — схема работала лишь в том случае, если данные средства на счету отправителя имелись.

Согласно приговору, осужденные сначала пополняли счета имевшихся в наличии карт на сумму 100—200 тысяч рублей, потом инициировали перевод этих же средств на «свои» же карты и тут же бежали к банкоматам — обналичивать зачисленное. Позднее от имени отправителя звонили в службу поддержки банка и просили аннулировать платеж как ошибочный. Либо не звонили и не отвечали на звонки из банка — в этом случае, не дождавшись подтверждения перевода, его аннулировал уже оператор.

Набор в аферу по объявлению и сбежавший снегоход

Занимавшиеся расследованием этого дела сотрудники МВД Татарстана получили официальное заявление от потерпевшего банка лишь в январе 2019 года. Хотя первая информация о возможной афере поступила еще в ноябре 2018-го — на старте внутреннего расследования. Сотрудники службы безопасности «Ренессанса» обнаружили необъяснимый рост желающих получить новые дебетовые карты в Поволжье.

В приговоре отражена информация о 70 банковских картах, участвовавших в схеме. В том числе карты самих осужденных, а также их знакомых, соседей, одноклассников и супруги Съемщикова. Большая часть карт оформлялась в казанских офисах банка, однако были массовые выдачи в Чебоксарах и Йошкар-Оле. На следствии несколько номинальных владельцев рассказывали — их специально возили из Казани в эти офисы, обещая за передачу карты с паролем вознаграждение в размере от 500 рублей до 5 тысяч.

Стало страшно, потому что успели набрать слишком большую сумму, вспоминала в суде Юлия Занина

Некоторых набрали по объявлению в бесплатной газете о подработке, причем перед отправкой за картами инструктировали и выдавали мобильные телефоны либо просто их номера, которые нужно было обязательно указать в договорах с банком.

18 октября 2018-го группа начала активную работу по получению карт и по «овердрафтным» переводам, 6 ноября решила добровольно свернуть эту деятельность. Стало страшно, потому что успели набрать слишком большую сумму, вспоминала в суде Юлия Занина.

— Я очень раскаиваюсь в содеянном, — заявила женщина на заседании апелляционной инстанции. — Хочу попросить суд дать мне возможность доказать свое исправление, не лишать меня моего ребенка, дать шанс быть с ним... Ссылаться на состояние здоровья своей мамы я больше не могу — она умерла. Кроме меня родственников у ребенка нет, сейчас он со сводным племянником.

По версии осужденных, хищений они не планировали — собирались в будущем отдать полученные «кредиты». Ну а полученные средства делили между собой, пускали на покупку телефонов и приобретение новых карт. Куда ушли миллионы силовикам установить не удалось. В деле фигурирует лишь одна крупная покупка — снегохода Polaris 29 октября 2018 года от имени некоего Василия Сафронова. Следствием установлено — паспорт этого человека использовал при покупке Сергей Съемщиков.

В списках арестованного по делу данный снегоход не значится. Нет там и двух иномарок премиум-класса, находившихся в пользовании ныне осужденных.

Между тем в ходе следствия все трое приняли меры к погашению ущерба — Съемщиков выплатил 1,1 млн, Занина — 520 тысяч, Черкасов — 6,5 тысячи. В результате размер гражданского иска к фигурантам снизился до 14,5 млн рублей.

Впрочем, сами осужденные и их защитники с этой суммой не согласны.

— Более 1 млн рублей осталось на счетах лиц, на которых были оформлены карты. Они и по сей день находятся на счетах — в пользу осужденных они не пошли, и эта сумма не должна вменяться участникам по делу, — настаивала в Верховном суде РТ Елена Точилкина, адвокат Съемщикова.

Сам Съемщиков утверждал — следствие опиралось на изначальные данные банка об ущербе, но в тех данных кроме Казани назывались еще Санкт-Петербург и Новосибирск. Позже дела по двум другим городам выделили в отдельное производство, но в иске банка ущерб почему-то не поменялся.

Уже к новому году Черкасов получит вольную

Съемщикову и Черкасову скостили срок, Занина получила отсрочку

— В содеянном виноват. Раскаиваюсь. Хочу получать образование и возмещать ущерб, заниматься воспитанием дочери, — выступил с короткой речью Святослав Черкасов.

Его адвокат Гульнара Нургалеева просила о замене реального срока условным, указывая на добровольную явку ее клиента к следователям и помощь в раскрытии преступления.

Представитель прокуратуры просил Верховный суд РТ отклонить жалобы защиты, но исключить из приговора признак хищения «путем злоупотребления доверием».

Рассмотрение этого дела растянулось в апелляции на несколько месяцев — с перерывом на возврат материалов в районный суд. Итоговое решение Верховный суд Татарстана огласил 22 октября — исключил из приговора вывод о действиях в составе организованной группы, посчитав доказанным лишь предварительный сговор, снизил всем осужденным срок посадки и дал команду — освободить Занину из-под стражи.

Окончательное наказание Съемщикову определили в 5 лет и 9 месяцев колонии общего режима (было на 9 месяцев больше), Черкасову и Заниной — в 4 года и 3 месяца колонии общего режима (было на 10 месяцев больше). Последней Верховный суд РТ постановил предоставить отсрочку до достижения ее сыном 14-летнего возраста. Сейчас ему 10. На свободу женщину должны отпустить, как только в СИЗО поступят документы из суда.

Из отраженных в приговоре показаний безопасников и айтишников «Ренессанса» следует — обнаружить уязвимость пользователь мог «методом тыка». Фото banki-kazan.ru

Заметим, с января 2019-го Съемщиков и Черкасов находились в СИЗО, и с учетом нормы «день СИЗО за полтора дня колонии общего режима» уже отсидели по 4 года и полтора месяца. Это значит, что уже к новому году Черкасов получит вольную. Заниной под домашним арестом отбыто 2 года и 9 месяцев — почти две трети срока.

Кроме того, Верховный суд РТ утвердил решение Московского райсуда о взыскании указанного в иске банка ущерба — за минусом погашенной суммы.

Неустановленные соучастники преступления в приговоре по-прежнему остались таковыми. В отношении них дело выделено в отдельное производство. Суд согласился с версией следствия, что коммерсант Съемщиков неизвестным образом узнал об уязвимости нового банковского продукта за пару дней до его запуска. При этом в приговоре отражены показания сотрудников кредитного учреждения — ни их проверка, ни экспертиза с привлечением «Лаборатории Касперского» не выявила стороннего вмешательства в сервера, сетевые драйверы и системы банка. Никакого хакерского вируса в программе лояльности или намеренной ошибки кода с отступлением от техзадания также не нашли.

Из отраженных в приговоре показаний безопасников и айтишников «Ренессанса» следует — обнаружить уязвимость пользователь мог «методом тыка», но в данный момент эта брешь полностью устранена.