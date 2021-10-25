Системный кризис «Рубина» продолжается: почему казанцы теряют очки в шестом матче подряд

Пять главных итога матча «Уфа» — «Рубин»

Всего одна победа в одиннадцати последних матчах РПЛ в активе «Рубина» и очередная потеря очков теперь уже с главным аутсайдером лиги. Кризис казанской команды продолжается, и очевидно, что дело о системных проблемах, связанных с затянувшейся перестройкой команды. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги матча «Уфа» — «Рубин». Почему новички так и не смогли заменить ушедших футболистов, годится ли Герман Онугха на замену Джордже Деспотовичу и почему в играх «Рубина» опять не все ладно с судейскими решениями.

Уровень игры «Рубина» просел после распродажи. Новички доверия не внушают

Весенний разгром казанцами «Уфы» в октябре хотелось вспоминать с особой ностальгией. В нынешнем сезоне все выглядит куда менее радужно — казанцы далеки от того куража, с которым играли в марте, а о претензиях на еврокубки уже никто не говорит.

Впрочем, с проблемами к казанско-уфимскому противостоянию подходили оба коллектива. Уфимцы замыкали турнирную таблицу, а «Рубин» расположился на 9-м месте. Ожидать повторения разгрома точно не стоило, учитывая в каком состоянии этой осенью казанцы.

Ожидания оправдались быстро — уже с первых минут стало очевидно, что команда Леонида Слуцкого после довольно симпатичного матча с «Локомотивом» вновь вернулась к унылым потугам изображать игру в футбол в первом тайме и уже классическим попыткам спасти матч во втором тайме. Это уже шестая игра без побед для казанской команды. Более того, в одиннадцати встречах «Рубин» одержал лишь одну викторию.

Фото fcufa.pro

Все указывает на то, что потеря важных винтиков прошлого сезона — Дениса Макарова, Карла Старфельта, Дарко Йевтича и теперь Джордже Деспотовича серьезно нарушило систему игры «Рубина». Пришедшие на смену Сеад Хакшабанович и Монтассар Тальби же особого доверия своими выступлениями не внушают.

— На самом деле мы потратили на них значительно меньше, чем заработали, — оценивал летне-осеннее усиление Слуцкий после игры. — Это нормальный процесс, когда какие-то вещи внутри меняются, когда большое количество новичков, кто-то на флажке появляется. Понятно, что нам тоже хотелось бы, чтобы этот процесс [адаптации] проходил более безболезненно. Будем стараться все вместе формировать выход из этой ситуации, — сказал главный тренер казанской команды.

Онугха выдавил Деспота из состава или это временный вариант?

Ужасная форма Деспота в нынешнем сезоне уже лишила его стабильного места в стартовом составе, а очередная травма окончательно утвердила Германа Онугху в качестве основного «наконечника» атак.

В матче с «Локомотивом» форвард с российским паспортом выглядел прилично. Уже в начале игры отметился голом, который, к сожалению, отменили. Но свое все-таки забил во втором тайме.

Вчера Онугху, как и всю атакующую линию, видно не было все 45 минут первой половины встречи. Однако после очевидной взбучки в перерыве от главного тренера Леонида Слуцкого казанцы, наконец, сменили подход к игре, оставили попытки играть через короткий пас и стали действовать проще. В автоголе «Уфы» Герман сыграл важную роль, а дальше вновь ушел в тень.

Фото rubin-kazan.ru

Да, вариант с Онугхой выглядит предпочтительнее варианта с Михаилом Костюковым на позиции нападающего и точно лучше Ивана Игнатьева в стартовом составе. Но пока что Герман не выглядит полноценной заменой захандрившего Деспотовича, принесшего не одну победу в прошлом сезоне. Это неплохой вариант для ротации, но точно не для роли основой ударной силы.

Худший тайм в исполнении «Рубина»

Все очень плохо складывалось для Слуцкого в первые 45 минут матча. За первые 30 минут игры мы не увидели хоть какого-то намека на атакующие действия «Рубина». Казанцы даже на чужую половину поля переходили по большим праздникам. А если и переходили, то быстро лишались мяча и хозяева поля тут же уходили в атаку.

Полное бессилие впереди, отсутствие мысли и повсеместно проигранные единоборства. Даже элементарных забросов вперед в исполнении Казани болельщики не видели, не говоря уже о комбинационных действиях. Возможно, именно это и сыграло злую шутку с «Рубином» — казанцы старались играть сложно там, где стоило упростить, попытаться просто усилить прессинг и подтянуть дальние удары.

Всю плачевность первого тайма для «Рубина» легко подтвердить цифрами: 6-0 по угловым в пользу «Уфы». 6-2 по ударам и 2-1 — по ударам в створ.

Фото rubin-kazan.ru

Первую осмысленную атаку «Рубин» провел лишь на 34 минуте в эпизоде с отмененным голом Хвичи Кварацхелии. Дальше казанцы вроде попытались на волне эмоций повысить давление на ворота уфимцев, и это было похоже скорее на попытки угрожать вилами танку.

— Соглашусь, первый тайм не удался. Я не могу назвать причину, потому что если бы знал, то его бы не было. Поэтому вряд ли его можно было бы всерьез комментировать и анализировать. В перерыве был достаточно серьезный разговор и я очень доволен реакцией. Потому что во втором тайме мы доминировали, сравняли счет и имели еще несколько моментов. Так что первый тайм можно записать себе в глубочайший пассив, но вторым таймом я удовлетворен, — комментировал после матча Слуцкий. — Спад «Рубина»? Нужно работать, как еще можно выходить из этой ситуации? Понятно, что если неудачи, то тренер виноват всегда, и я не исключение. Есть, в том числе и мои ошибки в том, какой футбол мы сейчас показываем.

Очень странное судейство

Не самый легкий поединок вчера вышел для судейской бригады, и в первую очередь даже не для Игоря Панина, а для помощников на VAR.

Первые вопросы к судьям появились уже в случае с пенальти в исполнении «Уфы». Во-первых, не совсем понятно, за какой именно эпизод Панин указал на точку — где Оливер Абильдгор навалился на Артема Голубева или за эпизод, произошедший секундой позже. Более того, остаются сомнения, в пределах ли штрафной случилось нарушения датчанина на игроке уфимцев.

Еще более странное решение случилось на 34 минуте, когда «Рубин» выдал таки свою первую удачную атаку и после навала казанцы сумели сравнять счет — Хвича на добивании оказался расторопнее всех. Игорь Панин сначала поверил боковым и отменил гол, указав на оффсайд у Андерса Дрейера, который действовал с мячом после удара Хакшабановича. После запроса VAR арбитр только подтвердил решение. О том, насколько датчанин находился вне игры в момент передачи, можно оценить с этого ракурса:

Странное решение судей произошло и ближе к концу поединка, когда мяч попадал в вытянутую руку защитнику «Уфы». Движение руки было явным, траектория мяча была скорректирована — все пункты для назначения пенальти. Здесь Панин и его помощники на видеоповторе тоже ничего преступного не нашли и пенальти отменили.

Единственный эпизод, в котором судейская бригада сработала грамотно случился в середине второго тайма, когда Панин сначала назначил пенальти после нарушения Юрия Дюпина на Агаларове, а после пересмотра эпизода все-таки отменили одиннадцатиметровый. На повторе четко видно положение вне игры.

Складывается впечатление, что война, затеянная Леонидом Слуцким с российскими судьями уже стоила важнейших очков еще дорого обойдется казанской команде.



Под большим вопросом было участие Гамида Агаларова в этом поединке.

Гамид Агаларова, лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ, не так давно впервые вызванный в сборную, последнюю неделю восстанавливался от повреждения, полученного в игре с «Краснодаром». Так что для «Уфы», которая даже со своим лидером атак никак не выберется с подвала турнирной таблицы, все могло бы обернуться катастрофой. Остон Урунов пока не особо полезен в атаке — у него ни голов, ни результативных передач.

Однако вчера Агаларов на поле все же появился и вероятно разозленный пренебрежительными комментариями Уремовича принялся высоко прессинговать защитную линию «Рубина». Особый заряд форварда был заметен с первых же минут и свой шанс он получил уже на 19 минуте, когда судьи назначили пенальти после серии нарушений. Гамид развел Дюпина и мяч по разным углам — это уже его десятый мяч в нынешнем сезоне и лишь первый с пенальти. Благодаря этому 21-летний нападающий отрывается от Федора Смолова на два мяча и есть все шансы завершить первую половину сезона на вершине гонки бомбардиров.

