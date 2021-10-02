«Сливки сливок» Казанской биеннале печатной графики пополнят фонды ГМИИ РТ

В галерее «Хазинэ» представлены лучшие работы печатных графиков со всего мира

Фото: Максим Платонов

30 сентября в Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась VI Казанская международная биеннале печатной графики «Всадник». В этом году девизом стало восклицание «Это я! That’s me! C’est moi!» на разных языках, потому как мероприятие посвящено Году родных языков и народного единства в Татарстане.

100 лучших работ останутся в Казани

Казанская биеннале проводится с 2011 года. В этом году в ней, кроме России, приняли участие 188 художников из 25 стран, семь государств присоединились к конкурсу-выставке впервые — Австралия, Бангладеш, Индонезия, Китай, Кыргызстан, Румыния, ЮАР. А по российским участникам, как говорят организаторы, можно изучать географию нашей страны.

Главная ценность биеннале, как считает директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева, получить в фонды произведения художников разных стран. Причем в Казани остается только «выжимка», можно сказать, графические «сливки сливок» мира:

— Как правило, у нас остается по одной работе 100 авторов. К слову, это не значит, что одна работа — одна картина, это могут быть триптихи или целые серии, объединенные единым смыслом. Биеннале — единственный проект, которые оставляет в Казани такие ощутимые следы. Он дает нам возможность собрать мысли и чаяния не только художников из стран ближнего зарубежья, но со всего мира. Почему на выставке много студентов? Они воочию видят, как работают их коллеги-графики. Например, в Китае — это тонкая пластика, изящество. Мир мы видим не только в интернете, но «живьем». Биеннале продлится до 1 декабря, здесь пройдут мастер-классы, круглые столы, будет общение, дискуссии. Молодым художникам очень важно знать, что делается за пределами Казани, республики, страны.

Главная ценность биеннале, как считает Розалия Нургалеева, получить в фонды произведения художников разных стран

От кукол до самолетов

Розалия Нургалеева рассказывает, что, выражая свое «я», художники всего мира очень тревожатся за будущее. Это их объединяет — оптимистичный взгляд, но с минорными нотками. Выражают они себя по-разному — через портреты, силуэты, даже пейзажи есть, кукольный мир и личное «я» через платья. По сути, это уход от жестокой реальности в мир детства, где было безопасно и радостно. Однако такое глубокое погружение в себя — еще и способ познать и пережить «невыносимую легкость бытия». Рядом с милыми «куколками и платьишками» мы видим и раскрытые черепа, и лица, закрытые респираторами, и суперсовременную технику… Для самовыражения на выставке нет запретов.

Сегодня печатная графика несколько поменяла свое изначальное предназначение — из тиражирования уникальных произведений живописи и графики она превратилась в мастерскую для художественных экспериментов. При этом в ней используется все больше техник: гравюра и ксилография, офорт и литография, линогравюра и акватинта, и еще многое другое. Все это великолепие — целых 212 работ — и представлено сейчас в нескольких залах «Хазинэ».

Примечательно, что по условиям биеннале победитель прошлого года может устроить свою персональную выставку. Однако победительница 2019 года — преподаватель КХУ им. Николая Фешина Вера Карасева отказалась от личного вернисажа, чтобы уступить место конкурсантам нынешнего года. Но даже с учетом этого все участники разместиться не смогли.

Сегодня печатная графика из тиражирования уникальных произведений живописи и графики превратилась в мастерскую для художественных экспериментов

Балерины-страусы и масонские знаки

Особое место на выставке занимает спецпроект «Аз есмь… или Кто Я?», который представили москвичи: искусствовед и директор фонда «Грани» Натэлла Войскунская, офортист Светлана Ланшакова, фотограф Денис Козырев. Попадая в этот раздел экспозиции, зритель даже теряется несколько — а не другая ли это выставка? Дело в том, что на стенах размещены фотографии и постеры, офорты с применением ряда графических техник. А арт-объекты — предполагаемые костюмы персонажей оперы «Волшебная флейта» Моцарта, по мотивам которой и создан весь проект, — подаются на манекенах. Своими моделями художники выбрали артистов балетной группы Большого театра — Ксению Жиганшину, Клима Ефимова и Полину Заярную.

— За основу костюмов мы брали раритетные аксессуары и одежду — платье XIX века, кошелек, батистовый носовой платок с дорогим кружевом. Только когда они были готовы, их примерили на себя солисты балета. Причем мы не диктовали им, какие позы принять на фото, в какой образ перевоплотиться. Они выбирали его сами, или, точнее, их навеял сам костюм. Посмотрите на платье с кринолином, символизирующим нотный стан. На нем, как ноты, мы раскинули броши. Наша модель, надев этот наряд, решила предстать в образе… страуса! Сделали постер во весь его рост, а с него — много всевозможных оттисков, показывающих все многообразие графических техник. Есть и многослойное фото с использованием ткани и бумаги, есть картина из батистового платочка, в центре которого, в обрамлении кружев, можно увидеть изображение балерины, — провела небольшую экскурсию по своей части выставки Натэлла Войскунская.

Она напомнила, что написание «Волшебной флейты» спонсировала масонская ложа, поэтому на многих объектах можно встретить символы «вольных каменщиков» — глаз и пирамида, молот и наковальня. Есть и костюм мага (монаха?), увенчанный объемным капюшоном.

«За основу костюмов мы брали раритетные аксессуары и одежду», — рассказала Натэлла Войскунская

Мать моя марля!

На открытии биеннале состоялось награждение лучших художников конкурса, итогом которого и стала выставка «Это я!». Председатель жюри народный художник России Александр Суворов объявил обладателей призовых мест. Так, первую премию получил Ризал Эка Прамана из Индонезии за серию литогравюр «Объятия». Второе место взяла итальянка Катерина Валентини с триптихом гравюр на меди (калькография) с применением коллажа и ткани «Мать марля. Книга художника», третьим стал Игорь Репников из Томской области. Его работа — пять гравюр на пластине — «Облас», так называется сибирская гребная лодка, выдолбленная из цельного дерева.

Премией имени выдающегося графика XX века Александра Туманова за вклад в графическое изобразительное искусство Татарстана отмечена работа молодой художницы, студентки выпускного курса графического факультета Московского художественного института им. Сурикова Регины Мавриной. Художница из Зеленодольска представила линогравюру на картоне с использованием трафаретной печати «18 февраля 2020—2021».

— Обладателем премии может стать художник-график, чьи работы выставлялись на любой выставке в Татарстане. За шесть лет с момента учреждения она вручается лишь во второй раз, потому что не было на горизонте действительно достойных этой премии работ. Тем она и ценна, — пояснил живописец, график, эстампист Александр Артамонов.

Спецпроект «Аз есмь… или Кто Я?», который представили москвичи, занимает на выставке особое место

У «фешинцев» появятся печатные станки и мастерские

Еще одна несомненная ценность биеннале — возможность для татарстанской молодежи прикоснуться к мировым тенденциям в области современной печатной графики. Именно студенты Казанского художественного училища им. Николая Фешина собрались за несколько часов до открытия выставки на круглый стол, чтобы обсудить с профессионалами проблемы в этой области. По свидетельству очевидцев, дебаты там шли жаркие. Говорили о том, что сейчас очень нужны пространства — мастерские, где молодые художники получили бы возможность печатать, экспериментировать... Далеко не каждый молодой человек может позволить себе покупку печатного станка, например.

— После завершения ремонта в здании на Карла Маркса у молодых художников Казани такая возможность должна будет появиться, поскольку здесь будет и место, и оборудование, и хоть не очень большие, но хорошие выставочные площадки, — рассказала «Реальному времени» директор училища Ольга Гильмутдинова. — Надо отметить, что биеннале с каждым годом становится все разноплановей, разнообразней и богаче с точки зрения представленных техник и художественных точек зрения. Принцип отбора работ очень демократичен, молодые художники, при желании и при условии создания достойного произведения, еще даже будучи студентами имеют возможность выставиться наряду с мастерами. Мне нравится, что в большинстве работ есть то самое техническое профессиональное мастерство, которое в современном искусстве очень часто уходит на второй план. Интересным, на мой взгляд является и то, что у каждой биеннале есть своя тема, и очень любопытно наблюдать, как художники раскрывают ее — по-разному, с разных точек зрения и ракурсов, находя новые сюжеты и смысловые связи. Молодым художникам и студентам очень полезно видеть это.

Выставка продлится до 7 декабря.

1 / 33 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов