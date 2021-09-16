Многократный чемпион России по водному поло Евгений Ярощук — о сборной России и дебюте в Суперлиге

Интервью прославленного ватерполиста

На этих выходных впервые в своей истории команда «Синтез-УОР» дебютирует в рамках розыгрыша Суперлиги. Эксклюзивное интервью перед началом сезона «Реальному времени» дал главный тренер команды Евгений Ярощук.

— «Синтез-УОР» готов к дебюту в Суперлиге? Какие задачи ставите перед командой на предстоящий сезон?

— В сезоне 2021-2022 «Синтез-УОР» будет выступать в Суперлиге Чемпионата России. Задача у нас одна на все времена — подготовка качественного спортивного резерва для нашей первой команды «Синтез», а также для юношеских, юниорских и молодежных сборных России.

— Можете рассказать немного о себе? Все-таки презентация главного тренера команды Суперлиги

— Как игрок являюсь мастером спорта,15 сезонов отыграл за Синтез! Обладатель Кубка России, серебряный и бронзовый призёр Чемпионата России(супер лига)!

Серебряный призёр ЕвроКубка Лен трофи! Как тренер: второй тренер вк Синтез(2011-2015)2 места в супер лиги и в Кубке России, тренер юношеской сборной России(2011-2012), главный тренер юношеской сборной Татарстана, главный тренер вк Синтез-УОР(1место Чемпионат России высшая лига 2021), главный Тренер юниорской сборной России(до 21 года)11 место Первенство Мира 2021.

— А вот здесь можно поподробнее. Помимо «Синтеза-УОР» вы стали тренером юниорской сборной.

— После завершения Спартакиады Молодежи России в Астрахани (11.07.-19.07.21), где мы с молодёжной сборной Татарстана заняли 1 место, мне поступило предложение от ФВПР возглавить юниорскую сборную России, так как прежний главный тренер юниорской сборной России Дмитрий Стратан (главный тренер «Динамо-СШОР» Астраханская Область) покинул команду. После совещания с руководством СК ВВС «СИНТЕЗ», принял предложение возглавить юниорскую сборную России в преддверии первенства мира в Праге (27.08.-5.09.21).

Изначально первенство мира должно было пройти в Буэнос-Айресе (Аргентина),но из за карантинных мер, связанных с Covid-19, было перенесено в Чехию.

— Как оцените Прагу, проходил ЧМ, все-таки, это не совсем ватерпольная страна

— Соревнования в Праге прошли на высоком уровне, прекрасный спортивный комплекс: два открытых бассейна(50м/21м;33м/21м)!

Будем надеяться, что прошедшее первенство мира в Чехии послужит сильным толчком для развития водного поло в этой стране!

— Кто был главным тренером на соревнованиях? Есть информация, что это был Евстигнеев, а также информация, что главным были вы. Если работали в связке с Евстигнеевым, то в чем заключался ваш функционал?

— Тренерский штаб состоял из 4 человек: я, главный тренер, Большаков, тренер МГФСО Москва, Сергей Евстегнеев, главный тренер мужской сборной России, и тренер-оператор Владимир Галкин (СШОР Руза). Пользуясь случаем, хочется поблагодарить всех за большой объем проделанной работы: и тренеров, и медицинский персонал.

— Теперь хотелось остановиться подробнее на ваших соперниках. Что с водным поло в Узбекистане? Все-таки, был «Мехнат», есть Азиатские игры, а сборная играет так слабо. Причем, деградирует, судя по счету, поскольку на предыдущем ЧМ они уступали с меньшим счетом, чем сейчас.

— В первый игровой день мы выиграли у сборной Узбекистана со счётом 38-1. За них выступали спортсмены 2003-2004 г.р. и им было сложно рассчитывать на хорошую игру с более взрослыми соперниками. Главный тренер сборной Узбекистана — мой хороший товарищ, мастер спорта Александр Ячнов, в свое время отыграл два сезона в Синтезе. В Узбекистане развивается как мужское, так и женское водное поло: в ближайших планах — заявиться на Чемпионат России (супер-лига) мужской командой.

— Какое впечатление произвела Аргентина? Игроки выступают в чемпионатах Испании, Сербии, судя по всему, ожидается подъем водного поло в стране, как произошло с Бразилией перед домашней Олимпиадой. Или нет?

— Сборная Аргентины — интересная, атакующая команда, с хорошей техникой владения мячом. Будем надеяться, что Аргентина станет ещё одним центром развития водного поло в Южной Америке, наряду с Бразилией.

Мы отлично отыграли первый период против Аргентины, четко отработали в защите и реализовали свои моменты в нападении. Как результат, счёт на табло был 5-0 в нашу пользу. И далее в том же настроении, мы спокойно контролировали ход всей игры, которая завершилась со счётом 12-5.

— А что насчет матчей с итальянцами и хорватами?

— Третий матч группового турнира был против сборной Италии, призёрами прошлого Первенства мира. Перед этой игрой тренерский штаб очень тщательно разобрал матч Италия-Хорватия, который хорваты выиграли в один мяч. И надо также отметить, что наша команда подошла к матчу с Италией в хороших кондициях.

Спортсмены выполняли тренерскую установку на игру, агрессивно играли в защите и нападении, перекрывали лидера итальянцев, игрока под номером 10! 6-3 — после 2 периодов в нашу пользу! А вот в 3 периоде мы потеряли концентрацию: перестали отрабатывать в защите, слабая реализация создаваемых моментов привела к тому, что перед заключительной четвертью на табло был счёт 6-7 — впереди были уже итальянцы.

В перерыве мы постарались разобрать ошибки: перестроились, стали активнее играть в защите, использовать свои сильные стороны в нападении! В итоге, после 4 периода была ничья: 9-9.

Хорошо в этой игре проявил себя наш татарстанский вратарь Владислав Сергеев, он много раз выручал нашу команду.

Игра с итальянцами показала, что мы можем играть в хорошее, добротно, европейское водное поло, и что у нас есть команда, характер, тактический рисунок игры.

На следующей день, рано утром, мы встречались с лидером нашей группы, с хорватами. Это отлично укомплектованная команда, в которой есть рослые защитники, центры, хороший вратарь, отлично бьющая вторая линия. Вторым тренером в сборной Хорватии является Юрий Морелья, который в 2016-2017г.г. играл в «Синтезе».

Этот матч получился для нас провальный, особенно 1 период (0-5)! Перегорели до игры, чисто психологически.

— Почему проиграли Греции? Да, это действующие чемпионы мира, но, судя по составу, там практически нет ни «Олимпиакоса», ни «Вульягмени», а состав формируют из середнячков местного чемпионата — «Хиоса», «Ханьи». Уровень их середнячков сильнее наших?

— У тренерского штаба получилось настроить команду к самой важной и ответственной игре на турнире. Мотивация и концентрация на игру была запредельно! Да, не все получалось в этом матче, были ошибки в защите, плохая реализация моментов, но тем не менее, наша команда полностью выкладывалась, была 100% самоотдача в игре, ребята выполняли установку тренерского штаба.

За 6 минут до конца матча мы подтянулись к грекам по счету (7-9), появилась надежда на положительный результат, но в итоге мы не смогли сыграть надежно в защите в концовке 4 периода. Как итог — поражение 7-11.

Вся команда очень сильно и эмоционально переживала эту неудачу!

Впрочем, времени посыпать голову пеплом не было. Уже на следующей день мы играли финал за 9-12 места со сборной Германии.

Фото: total-waterpolo.com

— Тоже самое относится к проигрышу Германии, где почти нет игроков из «Шпандау» и «Васпо», а основа из «Уайт Шаркс», второй команды Ганновера. Ранее мы проиграли им по юниорам 2001 года, которых тренировал Ковязин, сейчас снова уступили. Это уже системные проигрыши?

— Это была хорошая, добротная европейская команда, участвует во многих официальных и международных турнирах.

Игра с немцами проходила в обоюдоострой борьбе, мяч в мяч. К сожалению, плохая реализация и не всегда точное выполнение установки тренерского штаба не позволили нам выиграть этот матч — 7-8) в пользу Германии.

— Далее вы обыграли команду ЮАР

— Да, верно, в матче за 11 место мы без проблем обыграли ЮАР(18-7). Для справки, на первенстве мира в 2019г. в Кувейте,юниорская сборная России заняла 13 место.

Более детальный анализ выступления будет сделан на тренерском совете ФВПР в Москве.

— Как оцените современную подготовку резерва в отечественном водном поло? Может быть пару слов об Астрахани и Питере, есть ли перспективные ребята?

— Следует отметить, что в Астрахани и Санкт-Петербурге уровень подготовки спорт резерва растёт в последние годы. Очень качественно работают спортшколы этих городов. Хорошо работают детские тренеры: Е. Калашников (СШОР Астрахань), Е. Герзанич(СШОР Астрахань), Е. Трубецкой (Невская волна Санкт-Петербург), Е. Дмитриенко (Экран Санкт-Петербург).

В сезоне 2020-2021 можно было увидеть интересное соперничество двух сильных спортшкол: Казани и Санкт-Петербурга во всех возрастных группах на Первенстве России и Спартакиаде Молодежи.

Фото waterpolo.ru

Юношеская сборная России до 18 лет, на мой взгляд, — очень интересная и сильная команда. Есть много перспективных молодых игроков. Команда уверенно прошла отборочный турнир к Первенству Европы на Мальте. У команды было достаточно времени на серьезную подготовку (УТС в Питере, Рузе, Астрахани). Сборная провела хороший игровой спарринг с Балтикой(Санкт-Петербург) и Динамо-СШОР(Астраханская область).

Кстати, что касается подготовки нашей юниорской сборной к Первенству в Чехии: для более качественной подготовки к таким серьезным соревнованиям, нужно больше времени, как минимум 2-3 месяца, и хотя бы 2-3 международных турнира с участием сильнейших команд Европы из Топ-7! Такая подготовка выстроена у многих сильных команд, которые являются лидерами мирового водного поло: Сербия, Черногория, Хорватия, Греция, Италия.

По итогам выступления на Первенстве мира, главный тренер мужской сборной России Сергей Евстегнеев включил в расширенный список главной команды страны 4 спортсменов из юниорской команды: Даниил Иванников и Никита Гудованый (оба — ЦОП), Егор Васильев и Владислав Сергеев (оба — «Синтез»). В ближайшее время они будут вызваны на ТМ с главной командой страны.