В КФУ опровергли информацию, что студентов принуждают писать отказ от общежития

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В telegram-канале студенческого издания «Ветер» был опубликован пост, в котором сообщалось, что студентов Казанского федерального университета принуждают подписывать отказ от общежития.

Отмечалось, что молодых людей не хотят заселять в общежитие на следующий год и заставляют отказаться от жилья.

В пресс-службе КФУ «Реальному времени» сообщили, что информация не соответствует действительности. Отмечается, что сейчас в институтах проходят жилищно-бытовые комиссии, по их итогам составят списки студентов на заселение, после чего издадут приказ. Только после публикации приказа человек может написать заявление и отказаться от койко-места, если этого захочет сам.

«Подчеркнем, что официально утвержденная форма заявления на отказ от койко-места отличается от опубликованной», — подытожили в КФУ.

В марте студенты Казанского федерального университета пожаловались на условия проживания во временном изоляторе, расположенном на улице Красной Позиции, 6.

Алексей Нечаев