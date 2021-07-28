Для иногородних студентов КФУ запустят сервис по подбору арендного жилья

КФУ подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «Квартика», ассоциацией «Гильдия риелторов Республики Татарстан». В рамках этого документа для иногородних студентов КФУ запустят сервис по подбору арендного жилья в Казани.

Обычно иногородние студенты КФУ первых курсов заселяются в Деревню Универсиады, а старшие курсы — в Студенческий городок. Но мест в общежитиях недостаточно, отметил проректор по образовательной деятельности Тимирхан Алишев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ожидается, что сервис будет работать в режиме «одного окна». У студентов будут логины и пароли, по которым они зайдут с собственные аккаунты, посмотрят все существующие предложения на рынке услуг недвижимости по категориям.

Тестирование системы начнется в августе. К 2022 году в базу планируется загрузить от трех до пяти тысяч мест размещения. Каждая квартира на сайте будет застрахована и проверена с юридической стороны. В будущем может появиться и telegram-канал, передает пресс-служба КФУ.

Ранее администрация вуза сообщила, что для заселения в общежития КФУ изменился перечень необходимых документов из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.



В апреле текущего года в telegram-канале студенческого издания «Ветер» появился пост, в котором сообщалось, что студентов Казанского федерального университета принуждают подписывать отказ от общежития. В пресс-службе вуза эту информацию опровергли и заявили, что в институтах проходят жилищно-бытовые комиссии, по их итогам составляют списки студентов на заселение, после чего издается приказ. Только после публикации приказа человек может написать заявление и отказаться от койко-места, если этого захочет сам.

Татьяна Леухина